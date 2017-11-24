Дайджест Newslab.ru: Что не так с Покровским?

«Не могу спать из-за криков по ночам»: чем недовольны жители Покровского? Покровский в Центральном районе Красноярска — район новостроек, который не сходит с новостных лент. Тут со скандалом строили «самую дорогую» школу в городе, протестовали против уплотнительной застройки, разрисовывали припаркованные на газонах машины. Мы решили проверить этот район XXI века. Смотрите, что мы там увидели.

«Кузница новогоднего настроения»: гид по крафтовым подаркам Красноярска. Не так сложно купить новогодние подарки, как придумать, что подарить, во что завернуть и с какими словами вручить. Времени до боя курантов остается все меньше, поэтому мы готовы делиться идеями презентов с вами. Составили подборку вместе с производителем оригинальной упаковки и подарков из натуральных материалов «Дон Коробочкин».

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