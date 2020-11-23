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«Творчество „под петлей“»: подведены итоги креативного конкурса от группы компаний «ЭФКО»

«Творчество „под петлей“»: подведены итоги креативного конкурса от группы компаний «ЭФКО»

23.11.2020
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Заключительный этап творческого конкурса «Под петлей» состоялся на минувших выходных в лофт-пространстве Yushin Brothers. Провокационные и креативные виселицы, которые организаторы установили в самом центре Красноярска для привлечения внимания, не испугали участников. Конкурсных работ под тэгом #эфкоталанты набралось более 100.

На заключительном этапе конкурса, который прошел в лофт-пространстве Yushin Brothers, гости узнали, чем творчество «под петлей» отличается от свободного креатива.
Творить «под петлей» — не всегда плохо. Если у творчества есть коммерческая цель, это не значит, что результат от этого будет хуже.
Гостями события в Yushin Brothers стали участники конкурса от «ЭФКО».
А в качестве спикеров выступили креативщики из Санкт-Петербурга, разработавшие множество известных брендов, логотипов и слоганов.
Во время семинара участники не только слушали, но и всячески участвовали в процессе.

На мероприятии в Yushin Brothers подводились итоги конкурса. Представители группы компаний ЭФКО раскрыли все карты — они приехали в Красноярск за новыми креативными кадрами. И они их нашли, среди всех участников были выбраны победители, трое из которых получил стажировку в инновационном центре Бирюч, а трое других не менее интересные призы — крупную сумму денег на креатив и путевку в Санкт-Петербург.

В первой части семинара спикеры рассказывали свой опыт в брейдинге, показывали кейсы, и на их примере доказывали, что в творчестве нужна свобода.
Вторая часть семинара была посвящена творчеству «под петлей».
Спикеры, раскрывшие все свои креативные секреты.
Главный итог этого мероприятия — погружение в новые знания о творчестве для тех, кому это действительно близко и интересно.
А конкурс «Под петлей» помог заявить о себе талантливым красноярцам.
Авторы проекта «Под петлей» продолжат искать таланты среди красноярцев. Не упустите свой шанс!

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены организаторами конкурса

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