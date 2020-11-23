«Творчество „под петлей“»: подведены итоги креативного конкурса от группы компаний «ЭФКО»

В середине ноября в центре Красноярска появились бутафорские виселицы с мешками «денег». Так стартовал творческий конкурс «Под петлей», в котором все неравнодушные к креативу красноярцы могли выиграть 30 тысяч рублей или поездку в Санкт-Петербург. Организатором конкурса стала группа компаний «ЭФКО», которая таким образом искала талантливых людей для своего инновационного центра. Узнайте, чем закончился конкурс из фоторепортажа Newslab.

Заключительный этап творческого конкурса «Под петлей» состоялся на минувших выходных в лофт-пространстве Yushin Brothers. Провокационные и креативные виселицы, которые организаторы установили в самом центре Красноярска для привлечения внимания, не испугали участников. Конкурсных работ под тэгом #эфкоталанты набралось более 100.

На мероприятии в Yushin Brothers подводились итоги конкурса. Представители группы компаний ЭФКО раскрыли все карты — они приехали в Красноярск за новыми креативными кадрами. И они их нашли, среди всех участников были выбраны победители, трое из которых получил стажировку в инновационном центре Бирюч, а трое других не менее интересные призы — крупную сумму денег на креатив и путевку в Санкт-Петербург.

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены организаторами конкурса