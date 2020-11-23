«Творчество „под петлей“»: подведены итоги креативного конкурса от группы компаний «ЭФКО»

Заключительный этап творческого конкурса «Под петлей» состоялся на минувших выходных в лофт-пространстве Yushin Brothers. Провокационные и креативные виселицы, которые организаторы установили в самом центре Красноярска для привлечения внимания, не испугали участников. Конкурсных работ под тэгом #эфкоталанты набралось более 100.
На мероприятии в Yushin Brothers подводились итоги конкурса. Представители группы компаний ЭФКО раскрыли все карты — они приехали в Красноярск за новыми креативными кадрами. И они их нашли, среди всех участников были выбраны победители, трое из которых получил стажировку в инновационном центре Бирюч, а трое других не менее интересные призы — крупную сумму денег на креатив и путевку в Санкт-Петербург.
Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены организаторами конкурса