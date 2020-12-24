«Увидеть первый паровоз пришло полгорода»: железнодорожная станция Красноярск отмечает 125-летие

Ровно 125 лет назад станция Красноярск приняла первый поезд. Он проехал по участку Транссибирской магистрали от станции Обь (сейчас это железнодорожная станция в черте Новосибирска). Первый поезд состоял из 20 пассажирских и грузовых вагонов и двигался со скоростью 4 км/ч. За 125 лет станция Красноярск превратилась в масштабный железнодорожный узел. Сегодня Красноярск — крупная пассажирская станция Восточной Сибири. О секретах ее работы и сохранившихся традициях — читайте в материале Newslab.

Первый поезд прибыл на станцию Красноярск 6 декабря 1895 года (по старому стилю, по новому — 18 декабря). Тогда это стало поистине грандиозным праздником. Посмотреть на первый паровоз собрались 13 тысяч человек — это половина населения Красноярска в то время.

Конечно, за вековую историю станция существенно модернизировалась. Но есть здесь и артефакты, сохранившиеся практически со времен ее открытия. Один из них — поворотный круг, при помощи которого раньше разворачивали паровозы.

«Это, можно сказать, приданое, досталось нам со времен паровозного депо. Поворотный круг нужен был для того, чтобы разворачивать паровозы. Сейчас на нем разворачивают некоторые тепловозы, у которых кабина управления есть только с одной стороны, путевые машины и специальные вагоны по диагностике пути. За 125 лет эта технология почти не изменилась», — говорит главный инженер станции Красноярск Артем Мельников.

Всего на станции Красноярск пять маневровых тепловозов, которые занимаются формированием пассажирских и пригородных поездов, а также контейнерных составов. Кроме того, на двух грузовых дворах обслуживаются составы с продукцией красноярских предприятий. На территории станции расположены локомотивные депо, технические склады, производственные помещения и т. д. Ежедневно здесь проходит 22 поезда дальнего следования и 28 электричек.

Главная «рабочая лошадка» любой станции — маневровый тепловоз. Именно с его помощью вагоны объединяются в один поезд или прицепляются к другим составам. Кстати, раньше это делали маневровые паровозы — «маневрушки» — так ласково называл их в своих рассказах сибирский писатель и железнодорожник Виктор Астафьев.

В кабине современного тепловоза бортовой компьютер, на котором отображаются параметры работы всех систем, два пульта управления: центральный и запасной, который используют в нестандартных ситуациях. Но главным в кабине остается машинист.

«Всегда считалось, что маневровая работа на тепловозе даже сложнее, чем работа машиниста на пассажирском или грузовом поезде. Здесь очень частая смена движения, очень частая смена команд, задачи могут быть совершенно разные. Все поезда на станции формируются в составы только при помощи „маневрового“» , — рассказывает Виталий Карсаков.

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Увидеть панораму станции можно с виадука. Оттуда открывается вид на бывшую сортировочную горку (сейчас эта работа производится на станции Красноярск-Восточный) и тянущиеся вдаль железнодорожные пути.

Ежедневно станцию Красноярск обслуживают 2 тысячи человек — это сотрудники подразделений разных уровней, которые обеспечивают ее круглосуточную и бесперебойную работу. Одни управляют движением поездов, другие следят за состоянием пути, третьи отвечают за обслуживание пассажиров, четвертые проверяют техническое состояние вагонов — перечислять можно бесконечно долго.

Пассажиропоток станции Красноярск в год превышает 1 млн чел. Протяженность станции — 6 км, а совокупная протяженность путей, которых здесь 76, превышает 100 км. Общая же площадь всей станции порядка 100 га.

«Сердцем» станции Красноярск по праву считается пост электрической централизации. Сейчас железная дорога полностью «оцифрована» — движение поездов отображается на электронных табло, а стрелки переводятся автоматически.

«На табло видно, какие пути станции заняты, а какие свободны, также отображаются сигналы светофоров и положения стрелок. За всеми этими устройствами следят два дежурных по станции, которые и осуществляют управление поездов в ее границах», — пояснил главный инженер Артем Мельников.

В честь 125-летия станции для красноярцев провели виртуальную экскурсию в рамках проекта «Неизвестная железная дорога». Посмотреть прямой эфир с экскурсией по станции Красноярск можно в Instagram. В следующем году Красноярская магистраль продолжит серию экскурсий, а у красноярцев будет шанс узнать все тонкости и скрытые детали работы железной дороги.

Newslab.ru, фотографии предоставлены Красноярской железной дорогой