«Клоуны водного цирка»: красноярцы делятся в соцсетях развлечениями на затопленной набережной Енисея (видео)

«Сброс воды Красноярской ГЭС сделал город мечты для сапсёрферов. Из-за наводнения сапборд — необходимость и самый желанный транспорт», — отметила блогерша Оксана Хикматулина у себя в Instagram и прокатилась по затопленной набережной необычным способом.
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Другие горожане покоряют Енисей на надувных плотах. В комментариях кто-то радуется за находчивых красноярцев, а кто-то — считает такие развлечения глупостями. Некоторые и вовсе призывают власти разобраться с проблемой.
«Люди, как дикари... Река вышла из берегов, эка невидаль...»
«Клоуны водного цирка отрабатывают новые сцены»
«Люди развлекаются) Но почему-то невидно чиновников, чтобы решать проблему».
Самые экстремальные красноярцы совершают опасные трюки. На кадрах видно, как они проходятся по перилам вдоль набережной Енисея, рискуя упасть в воду.
На Ярыгинской набережной на правом берегу Енисея горожане и вовсе устроили стихийный аквапарк с пляжем в придачу. Авторы поста, опубликованного в паблике микрорайона «Белые Росы», предупреждают:
«Все ждут, пока случится беда? Родители, объясните своим детям, что там нельзя купаться!!! НЕЛЬЗЯ! Это может стоить им жизни! Никто как обычно не шевелится и не думает, пока не произойдёт трагедия!!! Родители, никто не подумает о ваших детях, кроме вас самих!»
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Город, охваченный стихией, привлек внимание множества фотографов и видеографов Красноярска. Один из них поделился кадрами с дрона, на которых запечатлены последствия разлива Енисея на левобережной набережной.
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Некоторые из жителей краевого центра просто наслаждаются невиданными ранее пейзажами в спокойной и размеренной обстановке почти ушедших под воду лавочек на правобережной набережной Енисея.
Сегодня утром мэр Красноярска Сергей Еремин посетил левобережную набережную и записал оттуда видеообращение к жителям, в котором призвал их следить за информацией о подтоплениях, которую будут предоставлять чиновники. Он отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств ситуация не выйдет из-под контроля, но специалисты рассматривают и худший сценарий развития событий.
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Напомним, в Красноярске сохраняется сложная ситуация с паводком — вода в Енисее продолжает прибывать.
Из-за необходимости увеличения объемов расхода воды через гидроузел, установленный Енисейским бассейновым водным управлением для Красноярской ГЭС, подтопленными оказались нижние ярусы обеих набережных Енисея.
Напомним, половодье 2021 года в Красноярском крае грозит стать одним из самых сильных за 100 лет. С начала мая приток воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС составлял 134 % от среднемноголетней нормы. В июне этот показатель может увеличиться до 156 % от нормы. Чтобы пропустить половодье, на плотине уже открыли пять водосбросов.
Интернет-газета Newslab.ru