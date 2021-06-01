«Клоуны водного цирка»: красноярцы делятся в соцсетях развлечениями на затопленной набережной Енисея (видео)

Жители Красноярска делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых запечатлены их забавы на затопленных набережных Енисея. Горожане плавают на надувных плотах, катаются на сёрфе, качаются на почти затопленных качелях и совершают трюки ради эффектных кадров. Newslab выбрал самые впечатляющие кадры.

«Сброс воды Красноярской ГЭС сделал город мечты для сапсёрферов. Из-за наводнения сапборд — необходимость и самый желанный транспорт», — отметила блогерша Оксана Хикматулина у себя в Instagram и прокатилась по затопленной набережной необычным способом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌟 Оксана Хикматулина❤️ (@oxana.hi)

Другие горожане покоряют Енисей на надувных плотах. В комментариях кто-то радуется за находчивых красноярцев, а кто-то — считает такие развлечения глупостями. Некоторые и вовсе призывают власти разобраться с проблемой.

«Люди, как дикари... Река вышла из берегов, эка невидаль...»



«Клоуны водного цирка отрабатывают новые сцены»



«Люди развлекаются) Но почему-то невидно чиновников, чтобы решать проблему».

Самые экстремальные красноярцы совершают опасные трюки. На кадрах видно, как они проходятся по перилам вдоль набережной Енисея, рискуя упасть в воду.

На Ярыгинской набережной на правом берегу Енисея горожане и вовсе устроили стихийный аквапарк с пляжем в придачу. Авторы поста, опубликованного в паблике микрорайона «Белые Росы», предупреждают:

«Все ждут, пока случится беда? Родители, объясните своим детям, что там нельзя купаться!!! НЕЛЬЗЯ! Это может стоить им жизни! Никто как обычно не шевелится и не думает, пока не произойдёт трагедия!!! Родители, никто не подумает о ваших детях, кроме вас самих!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Белые Росы ♥️ (@belros24_life)

Город, охваченный стихией, привлек внимание множества фотографов и видеографов Красноярска. Один из них поделился кадрами с дрона, на которых запечатлены последствия разлива Енисея на левобережной набережной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Токарев Красноярск (@tokarevs)

Некоторые из жителей краевого центра просто наслаждаются невиданными ранее пейзажами в спокойной и размеренной обстановке почти ушедших под воду лавочек на правобережной набережной Енисея.

Сегодня утром мэр Красноярска Сергей Еремин посетил левобережную набережную и записал оттуда видеообращение к жителям, в котором призвал их следить за информацией о подтоплениях, которую будут предоставлять чиновники. Он отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств ситуация не выйдет из-под контроля, но специалисты рассматривают и худший сценарий развития событий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk)

Напомним, в Красноярске сохраняется сложная ситуация с паводком — вода в Енисее продолжает прибывать.

Материалы по теме «Нужны качели над водой»: урбанист рассказал о приятных сторонах паводка в Красноярске

Из-за необходимости увеличения объемов расхода воды через гидроузел, установленный Енисейским бассейновым водным управлением для Красноярской ГЭС, подтопленными оказались нижние ярусы обеих набережных Енисея.

Напомним, половодье 2021 года в Красноярском крае грозит стать одним из самых сильных за 100 лет. С начала мая приток воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС составлял 134 % от среднемноголетней нормы. В июне этот показатель может увеличиться до 156 % от нормы. Чтобы пропустить половодье, на плотине уже открыли пять водосбросов.

Интернет-газета Newslab.ru