«Инициатива суперская, но уберите самокаты!»: что творили красноярцы на пешеходном проспекте Мира

В Красноярске в выходные стартовал проект «В центре Мира», отдавший главную улицу левобережья пешеходам. Организаторы обещали не переходить в режим обычного городского праздника, а создать культурное пространство, где каждый нашел бы для себя что-то интересное. Newslab тоже прогулялся по проспекту и оценил, насколько это удалось.

Мокрый блин

Несмотря на опасения горожан, никакого транспортного коллапса в центре Красноярска не произошло ни в пятницу вечером, ни в сами выходные. «Помог» в этом противный холодный дождь, который зарядил с вечера в пятницу и не прекращался до вечера субботы.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин не стал менять из-за него свои планы и, начав утро с пробежки, продолжил его на проспекте с рожком мороженого. Днем он вооружился огромным зонтом и привел погулять на Мира жену и дочерей.

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Из-за дождя организаторам пришлось отменить в субботу все спортивные и детские мероприятия. Только ближе к вечеру проспект все же наполнился людьми, которые с удовольствием осваивали новое пространство.

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А поутру они проснулись

Утром в воскресенье «В центре Мира» закипела жизнь. С балкона напротив театра Пушкина гостей развлекал саксофонист, а около Детского мира на зеленом газоне устроили показательные выступления спортсмены. По улице бродили люди в наушниках, слушающие спектакль-променад.

Рядом с разрисованным забором Аграрного университета азартно рубились в шахматы взрослые и дети, на следующем квартале всех желающих зазывали поиграть в «настолки», а рядом проводили мастер-классы для детей и учили юных художников.

Днем зеленый газон отдали детям — они радостно валялись на нем вместе со своими родителями, играли в мяч и даже прыгали «в резиночку».

Ближе к вечеру сцену около пединститута занял духовой оркестр, который заставил красноярцев пуститься в пляс.

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Уберите самокаты и скейты, а так все супер!

Судя по отзывам, проект «В центре Мира» большинство красноярцев приняли. Главные замечания касались того, что в пешеходной зоне было много людей на электросамокатах и велосипедах, а мероприятия никак не анонсировались, поэтому многие узнавали о них только после их окончания.

«Инициатива суперская! Вчера вечером гулял по перекрытым кварталам — шикарно и очень атмосферно. Надеюсь, что эксперимент приживется и их навсегда оставят пешеходными, хотя мне как автолюбителю будет и не хватать поездок по Мира :)»; «Супер! Молодцы! Проект ☀️🔥 и все же. Самокатам и велосипедам нужно отдельное место, шли и боялись каждого приближающегося транспортного средства! Нужно расписание — Где? Во сколько? Кто и что? С балкона дома напротив театра Пушкина уж слишком громко звучала музыка, диск-жокей!!! На тон тише, все же весьма ритмичный сингл»; «Всё круто! Спасибо организаторам! Но, хотелось бы, чтобы локации для детей и взрослых были в разных концах проспекта и не мешали друг другу. Вообще считаю, что вечером проспект должен становиться только развлечением для взрослых, тогда „проспект Мира“ станет еще и достопримечательностью для туристов, будут стекаться все сливки Красноярского общества именно сюда».

Были, конечно и те, кому идея сделать проспект Мира пешеходным пришлась не по душе.

«Плевали на людей, которые работают. Не подъехать к работе, а сегодня дождь!», — возмущается красноярка, которой пришлось промокнуть во время сильного дождя.

«Давайте будем работать толково и с пользой для людей, а не для пиара! Каждую пятницу выставлять ограждения и знаки, а потом их убирать. Как дорожник понимаю, что городу это влетит в копеечку. Но кто то заработает на этом. Если делать свой „Арбат“, надо весь проспект закрывать. И забыть о нем, как о части улично-дорожной сети города», — вторит ей работник дорожной сферы.



Первые выходные «В центре Мира» получились немного скомканными из-за непогоды, но, безусловно, очень приятными. Что ждет проект дальше — станет ясно через несколько недель. А вы уже погуляли по пешеходному проспекту Красноярска? Понравилось или не очень?



Интернет-газета Newslab