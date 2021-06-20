«Затопило к чертям!»: как Красноярск снова накрыло ливнем (видео)

Уже по традиции сильный дождь привел к заторам на дорогах. Вот, например, что творилось на ул. Партизана Железняка.
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Спуски на дорогах тут же превратились в озера, в которых барахтались автомобили и пешеходы.
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В центре города появился еще один — нежданный водоем.
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На кольце на Тотмина водители медленно, но верно плывут.
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Публикация от 📽 Фотограф Кояшова Лариса 📸 (@koyashova_larisa_photo)
На Октябрьском мосту бьет грязный фонтан, который уже стал местной достопримечательностью.
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А в районе ГИБДД на улице Брянской с горы и вовсе сошел сель — грязевой поток перегородил почти всю дорогу.
Кажется, лучшего саундтрека чем агутинский «Одинокий остров» здесь не придумать!
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На Ярыгинской набережной припаркованным авто относительно повезло — они хотя бы не утонули.
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Здания тоже серьезно пострадали. Вот как затопило Театр оперы и балета.
Пожарную часть № 1 серьезно подтопило.
Кто-то из красноярцев даже в этой ситуации умудряется шутить и выкладывает постановочное (к счастью!) видео. Водители, будьте начеку!
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Когда терять уже нечего!
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Городская администрация спешно вывела на дороги всю откачивающую технику. Она начала работать на самых сложных участках, где нет ливневой канализации.
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Будьте осторожны и без крайне надобности не выходите на улицу, а также не садитесь за руль! А а случае ЧП — звоните по телефону 005.
Как Красноярск ежегодно смывает дождями и почему с этим ничего не поделать