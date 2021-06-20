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«Затопило к чертям!»: как Красноярск снова накрыло ливнем (видео)

«Затопило к чертям!»: как Красноярск снова накрыло ливнем (видео)

Newslab.ru
20.06.2021
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Уже по традиции сильный дождь привел к заторам на дорогах. Вот, например, что творилось на ул. Партизана Железняка.

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Публикация от ДТП/ЧП КРАСНОЯРСК 18+🔴 (@chpkrsk)

Спуски на дорогах тут же превратились в озера, в которых барахтались автомобили и пешеходы.

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Публикация от Alexs (@alexsmen2020)

В центре города появился еще один — нежданный водоем.

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Публикация от Ирина Золотых (@irinar941)

На кольце на Тотмина водители медленно, но верно плывут.

На Октябрьском мосту бьет грязный фонтан, который уже стал местной достопримечательностью.

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Публикация от ЧП КРАСНОЯРСК (@chp_kras)

А в районе ГИБДД на улице Брянской с горы и вовсе сошел сель — грязевой поток перегородил почти всю дорогу.

На ул. Брянской из-за дождя на дорогу сошел сель

Кажется, лучшего саундтрека чем агутинский «Одинокий остров» здесь не придумать!

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Публикация от @elenazemlinskaj

На Ярыгинской набережной припаркованным авто относительно повезло — они хотя бы не утонули.

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Публикация от ДТП/ЧП КРАСНОЯРСК 18+🔴 (@chpkrsk)

Здания тоже серьезно пострадали. Вот как затопило Театр оперы и балета.

Потоп в Оперном театре Красноярска

Видео: читатель Newslab.ru

Пожарную часть № 1 серьезно подтопило.

Потоп в пожарной части №1 г. Красноярска

Видео: 7 канал

Кто-то из красноярцев даже в этой ситуации умудряется шутить и выкладывает постановочное (к счастью!) видео. Водители, будьте начеку!

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Публикация от ROMA KAZAKEVICH (@kazakevich)

Когда терять уже нечего!

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Публикация от Новости Красноярска и Края (@kras.novosti)

Городская администрация спешно вывела на дороги всю откачивающую технику. Она начала работать на самых сложных участках, где нет ливневой канализации.

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Публикация от Администрация Красноярска (@adm__krsk)

Будьте осторожны и без крайне надобности не выходите на улицу, а также не садитесь за руль! А а случае ЧП — звоните по телефону 005.

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