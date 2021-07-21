«Вписали свои имена в историю таймырского экстремального спорта»: как на озере Лама проходил этап чемпионата мира X-WATERS

X-WATERS — это чемпионат мира по плаванию в открытой воде, главная особенность которого в том, что спортсмены переплывают самые впечатляющие водоемы мира. В этом году один из этапов чемпионата впервые состоялся в Красноярском крае, на жемчужине плато Путорана — озере Лама. Как это происходило, смотрите и читайте в фоторепортаже Newslab.

Заплывы красноярского, а точнее таймырского, этапа мирового чемпионата X-WATERS Plateau Putorana проходили 17 июля. 18 спортсменов из разных городов России решили проплыть дистанцию в ледяной воде озера Лама, которая в тот день достигала +3,5 градуса. Вообще Лама — это затопленный каньон с отвесными берегами, глубина в котором начинается практически сразу. Восемь месяцев в году озеро скрывается под метровым слоем льда.

По условиям соревнований и из соображений безопасности, пловцам можно было проплыть только одну из предложенных дистанций. Либо 1000 или 1895 метров в гидрокостюме, либо 50 или 100 метров, но без гидрокостюма. Так как не все участники до этого имели опыт заплывов в такой холодной воде, несколько дней организаторы посвятили подготовке к финалу. Спортсмены слушали лекции по холодовому плаванию, обучались новым методикам дыхания, проводили пробные погружения под наблюдением врача.

Руководитель плавательной серии X-WATERS Александр Базанов уверен, что несмотря на низкие температуры, в мире найдется много желающих, которые бы тоже захотели испытать свои силы на озере Лама. Во-первых, это уникальный опыт, а во-вторых, плато Путорана, занесенное в список ЮНЕСКО, поражает красотой своей природы.

«Старт на озере Лама — это уникальное событие, которое можно назвать жемчужиной в ряду других наших заплывов. Настолько холодной воды у нас еще не было! Но, несмотря на то, что это серьезный вызов, я уверен, найдутся сотни, а может быть, и тысячи желающих его принять», — считает Александр Базанов.

Среди тех, кто отправился покорять озеро в этом году, далеко не все решились на самую сложную дистанцию. Отважились проплыть 1895 метров только два спортсмена, причем оба — норильчане. Из них лучшее время — 35 минут, 18 секунд — показал участник клуба Nord Diving Club и директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Он рассказал, что пройти испытание, преодолеть холод и усталость помогло увлечение моржеванием. Хотя на первое место Максим Миронов не рассчитывал, главной целью было испытать себя: «Это очень сложно, но для меня это был вызов. Морская миля — хотелось именно ее преодолеть».

Второй участник, житель Норильска Юрий Энгельгардт, проплыл морскую милю за 50 минут и 25 секунд. «Проплыл, ура! И это за полярным кругом, в крае вечной мерзлоты», — поделился Юрий. Теперь имена обоих смельчаков вписаны в историю таймырского экстремального спорта.

Дистанцию в 1000 метров достойно преодолели еще четыре участника. Лучшее время показал единственный на этом этапе мужчина, норильчанин Иван Гордейчук. Он уложился в 19 минут, 33 секунды. Среди его соперниц быстрее всех совершила заплыв Екатерина Сучкова из Санкт-Петербурга, она справилась за 19 минут 48 секунд.

Еще одним победителем этапа стал 20-летний житель Норильска Дмитрий Могилев, который финишировал первым на дистанции в 50 метров. На это ему потребовалось всего 38 секунд. Среди женщин первой оказалась норильчанка Вероника Ксенофонтова с результатом 48 секунд. На стометровке «золото» взял Федор Трухин с результатом 1 минута 59 секунд.

Добавим, что провести первый X-WATERS на Таймыре удалось благодаря участию Агентства развития Норильска и поддержке компании «Норникель». По словам организаторов, несмотря на то, что в день заплыва погода на озере была далеко не летняя, всё прошло успешно, участники оказались отлично подготовлены и получили только самые положительные эмоции. Поэтому есть все шансы, что проект X-WATERS Plateau Putorana станет ежегодным, а состав команды будет расширяться.

«Уже в этом году составим план тренировок, проводить которые будут и тренеры по холодовому плаванию. Планируем активно готовить пловцов к будущим соревнованиям», — рассказала руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анастасия Король.

Как ожидается, озеро Лама вновь может принять участников X-WATERS следующим летом.

Интернет-газета Newslab, фото: Денис Гаськов