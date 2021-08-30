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«Просто море позитива»: рассказываем и показываем, как красноярцы пробежали Красмарафон «Жара 2021»

«Просто море позитива»: рассказываем и показываем, как красноярцы пробежали Красмарафон «Жара 2021»

30.08.2021
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На старт, внимание, марш!

В последние выходные лета, 28 и 29 августа, в Красноярске прошел ежегодный забег. «Жару» проводит команда Красмарафона, а генеральным партнером спортивного мероприятия уже пятый год выступает золотодобывающая компания «Полюс».

В первый день прошли старты на небольшие дистанции. Участники от 12 лет пробежали 5 километров — это была самая многочисленная группа бегунов за субботу. Дети от 6 до 11 лет пробежали 1 километр. А самые маленькие бегуны (малыши до 5 лет) одолели дистанцию на 500 метров. Самым юным участником детского забега стал Всеволод Хохлов — ему исполнилось всего 2 месяца.

Уже третий раз в рамках Красмарафона прошел инклюзивный забег, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями.

В первый день прошел забег на 5 километров
Забеги для детей: 1 километр и 500 метров для самых маленьких
И инклюзивный забег
Фото: Анна Герман

С погодой бегунам везет уже не первый год. Последние выходные лета в Красноярске снова выдались солнечными и теплыми.

А на традиционном месте старта — перед красноярской филармонией — нужный настой участникам задавал оркестр ударных инструментов Siberian Percussion Красноярской филармонии. Музыканты этого коллектива играют на ударных инструментах. Для энергичного спортивного события — самое то!

Музыканты настраивали бегунов на нужный лад своей зажигательной музыкой
Фото: Анна Герман

На финише каждый участник получил медаль на память о преодоленной дистанции. Жара — это прежде всего забег для любителей. Но и здесь есть место соревновательному азарту, так что участники выкладывались на полную, стараясь пробежать дистанцию как можно быстрее. Кстати, всем бегунам предлагали выгравировать результат на медали.

Быстрее к финишу!
Там всех ждут медали
Торжество победителя

Несмотря на то, что Красмарафон «Жара» — это любительский забег, многие его участники — это люди, которые ведут активный образ жизни и постоянно занимаются спортом.

«Я занимаюсь бегом уже пять лет. Столько же участвую в „Жаре“. Каждый раз получаю здесь кучу позитивных эмоций и красивых фотографий. А свой первый забег я помню до сих пор. Конечно, это не было просто. Нужно было подготовиться к такой нагрузке. Но зато после — много приятных мыслей о том, что ты все-таки преодолел свой рубеж», — рассказал Антон Суровцев.

Занятия спортом даются Антону непросто: мужчина уже много лет противостоит гепатоцеребральной дистрофии. Но Антон не сдается, ведь он считает, что вынести можно все — нужно только постараться. За сильный характер и постоянную работу над собой его прозвали «Сибирским Маугли».

Антон Суровцев
Источник фото: инстаграм Антона Суровцева

Самых маленьких участников забега на «Жару» приводят родители, многие из которых сами занимаются бегом. Таким образом они стараются приобщить своих детей к здоровому образу жизни с самых малых лет.

«Всего у меня пять детей. На „Жару“ я сегодня пришла с троими. Младшие Ростислав и Варвара участвуют в детском забеге, а 14-летний Ростислав пробежал сегодня дистанцию в 5 километров. Мы с ним обычно вдвоем бегаем, но сегодня я здесь в качестве болельщика, так как нужно приглядывать за младшими бойцами. Я хочу, чтобы у детей с детства формировались правильные привычки. Нужно участвовать в таких мероприятиях, чтобы они видели, как интересно проводить время в таком прекрасном месте с кучей единомышленников», — рассказала многодетная мама Виктория Князюк.

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Публикация от Виктория (@viktoriya_family5)

Пока самые маленькие участники забега только делают свои первые шаги навстречу спорту, опытные бегуны покоряют самые большие дистанции. Надежде Рымар 63 года, и она уже не первый год приезжает на красноярскую «Жару» из Усть-Илимска.

«Бегом я занимаюсь пять лет, а в Красмарафоне „Жара“ участвую четвертый раз. Мне очень нравится атмосфера этого мероприятия. „Жара“ притягивает меня словно магнитом. Я была так рада, когда ехала сюда, потому что знала, что смогу встретиться со старыми знакомыми. Сейчас, в период пандемии, такое мероприятие особенно ценно. Даже просто видеть всех участников забега — это уже здорово. Чувствуется, что всех нас что-то объединяет », - поделилась впечатлениями от забега Надежда.

Когда молод душой — молод и телом
Фото: Анна Герман

Во второй день «Жары» уже опытные бегуны преодолевали дистанцию 10 километров. В забеге на эту дистанцию поучаствовал самый возрастной участник Красмарафона Николай Сизых — ему исполнилось 80 лет.

На самой серьезной дистанции забега в 21,1 километр вместе с 700 любителями стартовали сильные и быстрые российские атлеты.

Второй день Красмарафона
В воскресенье стартовали бегуны на дистанции 10 км и 21,1 км

Многие участники «Жары» бегут и в первый, и во второй день. Одна из таких участниц — Лилия Фронкина. Девушка является членом беговой команды «Полюса» — одной из самых многочисленных в Красноярске. В этому году на «Жаре» побывали 146 бегунов из «Полюса»!

В течение года команда тренируется и готовится к разным стартам и дистанциям. В команде «Полюса» есть как новички, которые на Жаре пробегут впервые, так и опытные спортсмены, у которых за плечами участие в крупных забегах по всей стране.

«Для нас это самый важный старт года, к которому мы всегда готовимся. В течение года команда тренируется и готовится к разным стартам и дистанциям. Тренируемся мы с тренером, и у нас даже есть домашние задания. План очень насыщенный. Мой первый забег был два года назад именно на „Жаре“. В этом году, как и в прошлом, я снова пробежала 5 километров. А в воскресенье я буду пейсмейкером на полумарафоне. Пейсмейкеры — это люди которые всех ведут на определенный темп на длинных дистанциях», — рассказала Лилия Фронкина.

Беговая команда «Полюса» регулярно участвует в Красмарафоне «Жара»
В команде есть как новички, так и опытные спортсмены, у которых за плечами участие в крупных забегах по всей стране
Некоторые участники команды участвуют в забеге всей семьей
Фото: Анна Герман

Золотодобывающая компания «Полюс» стала генеральным партнером мероприятия. На забеге компания разыграла среди участников два подарочных сертификата номиналом в 50 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря.

«Мы очень рады вновь поддержать такое масштабное спортивное мероприятие, которое стало одним из самых любимых среди красноярцев и гостей нашего города. Для компании „Полюс“ и ее сотрудников этот забег уже давно стал не просто спонсорским мероприятием, но и общекорпоративным. В этом году на „Жару“ приехали наши коллеги из Москвы, Магадана, города Бодайбо Иркутской области. Кроме того, „Жару“ онлайн пробежали сотрудники „Полюса“ на производственных площадках и в городах присутствия компании», — рассказал Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск».

«Жара — это забег для любителей. Поэтому на финише каждый участник, вне зависимости от результата, получает медаль. Проводить этот забег так, чтобы положительные эмоции получили абсолютно все участники, нам помогает Полюс», — рассказал Николай Трегубов, директор серии забегов Красмарафон.

Николай Трегубов

Николай рассказал, что многие участники марафона становятся его завсегдатаями. К примеру, в этом году победителем в абсолютном зачете стала красноярка Наталья Аристархова, которая побила свой же рекорд. Предыдущее лучшее время у девушек за всю историю Красмарафона «Жара» тоже принадлежало Наталье.

После окончания забега его участники делились своими успехами в социальных сетях:

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Публикация от Alex Zholudev (@aleksdenice)

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Публикация от Юлия Солнцева ☀️ (@juliana.sunny)

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Публикация от Вероника✌ (@zivertnika)

Красмарафон — это яркое событие конца лета. Его участники буквально заражают своей любовью к спорту всех остальных. А атмосфера забега впечатляет настолько, что на него хочется прийти даже если ты не любитель спорта. Ведь Красмарафон «Жара» — это не просто забег. Это событие, где единомышленники весело проводят время и заряжаются позитивной энергией. А вы уже захотели поучаствовать в следующей «Жаре»?

Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab,
фотографии предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

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