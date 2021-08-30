«Просто море позитива»: рассказываем и показываем, как красноярцы пробежали Красмарафон «Жара 2021»

В эти солнечные выходные красноярцы самых разных возрастов поучаствовали в Красмарафоне «Жара 2021». Два дня подряд они не ленились встать пораньше, чтобы прийти на площадь Мира и покорить заветную дистанцию. А кто-то и вовсе приехал на забег из другого региона. Мы побывали на самом спортивном событии этого лета и подготовили для вас фоторепортаж.

В последние выходные лета, 28 и 29 августа, в Красноярске прошел ежегодный забег. «Жару» проводит команда Красмарафона, а генеральным партнером спортивного мероприятия уже пятый год выступает золотодобывающая компания «Полюс».

В первый день прошли старты на небольшие дистанции. Участники от 12 лет пробежали 5 километров — это была самая многочисленная группа бегунов за субботу. Дети от 6 до 11 лет пробежали 1 километр. А самые маленькие бегуны (малыши до 5 лет) одолели дистанцию на 500 метров. Самым юным участником детского забега стал Всеволод Хохлов — ему исполнилось всего 2 месяца.

Уже третий раз в рамках Красмарафона прошел инклюзивный забег, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями.

С погодой бегунам везет уже не первый год. Последние выходные лета в Красноярске снова выдались солнечными и теплыми.

А на традиционном месте старта — перед красноярской филармонией — нужный настой участникам задавал оркестр ударных инструментов Siberian Percussion Красноярской филармонии. Музыканты этого коллектива играют на ударных инструментах. Для энергичного спортивного события — самое то!

На финише каждый участник получил медаль на память о преодоленной дистанции. Жара — это прежде всего забег для любителей. Но и здесь есть место соревновательному азарту, так что участники выкладывались на полную, стараясь пробежать дистанцию как можно быстрее. Кстати, всем бегунам предлагали выгравировать результат на медали.

Несмотря на то, что Красмарафон «Жара» — это любительский забег, многие его участники — это люди, которые ведут активный образ жизни и постоянно занимаются спортом.

«Я занимаюсь бегом уже пять лет. Столько же участвую в „Жаре“. Каждый раз получаю здесь кучу позитивных эмоций и красивых фотографий. А свой первый забег я помню до сих пор. Конечно, это не было просто. Нужно было подготовиться к такой нагрузке. Но зато после — много приятных мыслей о том, что ты все-таки преодолел свой рубеж», — рассказал Антон Суровцев.

Занятия спортом даются Антону непросто: мужчина уже много лет противостоит гепатоцеребральной дистрофии. Но Антон не сдается, ведь он считает, что вынести можно все — нужно только постараться. За сильный характер и постоянную работу над собой его прозвали «Сибирским Маугли».

Самых маленьких участников забега на «Жару» приводят родители, многие из которых сами занимаются бегом. Таким образом они стараются приобщить своих детей к здоровому образу жизни с самых малых лет.

«Всего у меня пять детей. На „Жару“ я сегодня пришла с троими. Младшие Ростислав и Варвара участвуют в детском забеге, а 14-летний Ростислав пробежал сегодня дистанцию в 5 километров. Мы с ним обычно вдвоем бегаем, но сегодня я здесь в качестве болельщика, так как нужно приглядывать за младшими бойцами. Я хочу, чтобы у детей с детства формировались правильные привычки. Нужно участвовать в таких мероприятиях, чтобы они видели, как интересно проводить время в таком прекрасном месте с кучей единомышленников», — рассказала многодетная мама Виктория Князюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория (@viktoriya_family5)

Пока самые маленькие участники забега только делают свои первые шаги навстречу спорту, опытные бегуны покоряют самые большие дистанции. Надежде Рымар 63 года, и она уже не первый год приезжает на красноярскую «Жару» из Усть-Илимска.

«Бегом я занимаюсь пять лет, а в Красмарафоне „Жара“ участвую четвертый раз. Мне очень нравится атмосфера этого мероприятия. „Жара“ притягивает меня словно магнитом. Я была так рада, когда ехала сюда, потому что знала, что смогу встретиться со старыми знакомыми. Сейчас, в период пандемии, такое мероприятие особенно ценно. Даже просто видеть всех участников забега — это уже здорово. Чувствуется, что всех нас что-то объединяет », - поделилась впечатлениями от забега Надежда.

Во второй день «Жары» уже опытные бегуны преодолевали дистанцию 10 километров. В забеге на эту дистанцию поучаствовал самый возрастной участник Красмарафона Николай Сизых — ему исполнилось 80 лет.

На самой серьезной дистанции забега в 21,1 километр вместе с 700 любителями стартовали сильные и быстрые российские атлеты.

Многие участники «Жары» бегут и в первый, и во второй день. Одна из таких участниц — Лилия Фронкина. Девушка является членом беговой команды «Полюса» — одной из самых многочисленных в Красноярске. В этому году на «Жаре» побывали 146 бегунов из «Полюса»!

В течение года команда тренируется и готовится к разным стартам и дистанциям. В команде «Полюса» есть как новички, которые на Жаре пробегут впервые, так и опытные спортсмены, у которых за плечами участие в крупных забегах по всей стране.

«Для нас это самый важный старт года, к которому мы всегда готовимся. В течение года команда тренируется и готовится к разным стартам и дистанциям. Тренируемся мы с тренером, и у нас даже есть домашние задания. План очень насыщенный. Мой первый забег был два года назад именно на „Жаре“. В этом году, как и в прошлом, я снова пробежала 5 километров. А в воскресенье я буду пейсмейкером на полумарафоне. Пейсмейкеры — это люди которые всех ведут на определенный темп на длинных дистанциях», — рассказала Лилия Фронкина.

Золотодобывающая компания «Полюс» стала генеральным партнером мероприятия. На забеге компания разыграла среди участников два подарочных сертификата номиналом в 50 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря.

«Мы очень рады вновь поддержать такое масштабное спортивное мероприятие, которое стало одним из самых любимых среди красноярцев и гостей нашего города. Для компании „Полюс“ и ее сотрудников этот забег уже давно стал не просто спонсорским мероприятием, но и общекорпоративным. В этом году на „Жару“ приехали наши коллеги из Москвы, Магадана, города Бодайбо Иркутской области. Кроме того, „Жару“ онлайн пробежали сотрудники „Полюса“ на производственных площадках и в городах присутствия компании», — рассказал Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск».

«Жара — это забег для любителей. Поэтому на финише каждый участник, вне зависимости от результата, получает медаль. Проводить этот забег так, чтобы положительные эмоции получили абсолютно все участники, нам помогает Полюс», — рассказал Николай Трегубов, директор серии забегов Красмарафон.

Николай рассказал, что многие участники марафона становятся его завсегдатаями. К примеру, в этом году победителем в абсолютном зачете стала красноярка Наталья Аристархова, которая побила свой же рекорд. Предыдущее лучшее время у девушек за всю историю Красмарафона «Жара» тоже принадлежало Наталье.

После окончания забега его участники делились своими успехами в социальных сетях:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zholudev (@aleksdenice)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Солнцева ☀️ (@juliana.sunny)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вероника✌ (@zivertnika)

Красмарафон — это яркое событие конца лета. Его участники буквально заражают своей любовью к спорту всех остальных. А атмосфера забега впечатляет настолько, что на него хочется прийти даже если ты не любитель спорта. Ведь Красмарафон «Жара» — это не просто забег. Это событие, где единомышленники весело проводят время и заряжаются позитивной энергией. А вы уже захотели поучаствовать в следующей «Жаре»?

Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Полюс»