«Новые площадки для детей и взрослых и концерт во дворе»: как прошел праздник благоустройства РУСАЛа в одном из красноярских дворов

Вопрос благоустройства придомовых территорий — один из самых актуальных в большинстве российских городов. К сожалению, невозможно сделать уютные дворы во всех домах Красноярска — на это нужны огромные суммы. К счастью, в городе есть крупные предприятия, которые готовы вложить в благоустройство свои деньги. Так, на средства компании РУСАЛ преобразился двор одного из домов на улице Рокоссовского.

Работа, важная для всех

Красноярский алюминиевый завод уже давно участвует в благоустройстве Советского района, ведь именно здесь живет подавляющее большинство сотрудников. Одно из направлений социальных инвестиций компании — повышение качества жизни в местах проживания сотрудников, создание комфортной и приятной среды для жителей в микрорайонах.

Например, 16 сентября во дворе между домами № 18 и № 24 на ул. Рокоссовского состоялось маленькое торжество — здесь силами двух управляющих компаний и жильцов самих домов благоустроили территорию, сделали детскую площадку и небольшой сквер для отдыха пожилых людей.

«Работы были выполнены по инициативе жителей, их стоимость составила более 4 млн рублей. Из этой суммы 95 % оплатил РУСАЛ, и еще 5 % — собственники жилья в виде софинансирования на основании решения общего собрания жильцов дома», — рассказала Ольга Милованцева, директор управляющей компании «Сибирь-Сервис» — одной из двух УК, участвовавших в благоустройстве.

Озеленением занимались и сами жильцы — люди помогали сажать деревья, потому что очень хотели, чтобы все посадки прижились и в дальнейшем радовали глаз как детей, так и их бабушек с дедушками.

Уже пятнадцатый двор

Председатель совета дома на Рокоссовского, 24 поблагодарила сотрудников управляющих компаний и компанию РУСАЛ за то, что с их помощью придомовая территория так преобразилась.

«Хочу сказать „спасибо“ нашей управляющей компании за то, что они помогли нам создать такую красоту! Также хочу поблагодарить компанию РУСАЛ, без которой ничего бы не состоялось, а также администрацию Советского района. А жителей хочу попросить бережно относиться ко всей этой красоте,» — сказала Юлия Воропаева, председатель совета дома.

Стоит отметить, что сотрудничество администрации Советского района и компании РУСАЛ длится уже несколько лет: РУСАЛ поддерживает реализацию в районе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой реализуются проекты по обновлению общественных пространств, работы по ремонту асфальтового покрытия, а также инициативы по озеленению района.

Принцип социальной политики компании развивать города, в которых живут сотрудники, компании в свое время установил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Заместитель директора алюминиевого дивизиона по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа Александр Дроздов отметил, что благоустройство, выполняемое компанией, с каждым разом становится всё лучше.

«Среди всех дворов этот получится самым красивым. К тому же, мы сделали и междворовые проезды, подошли комплексно к вопросу благоустройства. Этот двор получился самым уютным. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить за это местных жителей — ведь это, прежде всего, их инициатива!», — подчеркнул Александр Дроздов.

Три года назад был сделан первый шаг по благоустройству двух дворов и части сквера Космонавтов, а к концу 2021 года количество обновленных территорий достигнет 15. Основной упор идет на благоустройство дворовых территорий, так как именно это направление наиболее востребовано у жителей.

Именно жители — главные контролеры и «заказчики» дворового ремонта, подчеркивают в компании. Ориентируясь на их инициативность и готовность к участию в благоустройстве, администрацией и компанией РУСАЛ выбираются конкретные дома, чьи жители нуждаются в современных, благоустроенных дворах.

Интернет-газета Newslab, фото Ирины Егоровой