«Хотелось плыть как индеец!»: как красноярцы на сап-досках Енисей покоряли

26 сентября красноярцы собрались на набережной Енисея, чтобы отметить день туризма с размахом — установить рекорд России по самому длинному параду на сап-досках. Казалось бы, какие экстремальные сплавы, когда в Сибири уже выпал первый снег, и кто те смельчаки, что решились на такое? Мы заглянули на праздник, пообщались с сёрфингистами и запечатлели на фото самые необычные костюмы участников.

Фестиваль пляшущих досок

Сап-серфинг — развлечение, уже ставшее популярным среди красноярцев в летнее время года. Это гребля стоя с веслом в руке на надувной, достаточно устойчивой, доске. Обычно на сапе сплавляются по Енисею — например, от микрорайона Удачный до левобережной набережной. Только сплавляются обычно летом, а не промозглой осенью, когда кое-где уже порошит снежок.

Экстремалам повезло — и в воскресенье выдалась теплая и приятная погода, так что на водоем вдоль острова Посадный горожане стеклись для того, чтобы закатить фестиваль по сапбордингу и заодно установить рекорд России по самому длинному параду на сап-досках.

Задача рекордсменов — выстроиться единым строем и пройти заданную ветку маршрута сообща: от точки «А» к бую, расположенном в точке «Б», обойти его и вернуться обратно. То есть нужно выстроиться в линию и идти друг за другом, держа расстояние между сапбордами — не больше половины доски. С помощью квадрокоптера рекорд должны зафиксировать с воздуха — это и позволит получить звание рекордсменов.

Спортсмены с горячими сердцами

Изначально серфенгисты должны были преодолеть три с половиной километра по воде вдоль Центральной набережной от Белого города до Виноградовского моста, но в последний момент маршрут изменился — поскольку на фестиваль заявилось достаточно много новичков, в первый раз оказавшихся на досках. Организаторы выбрали противоположное направление по Енисею — и точку Б переместили в участок реки напротив здания Регистрационной палаты. Круговой маршрут получился около 2,5 километра.

«Мы поменяли маршрут, чтобы упростить задачу и не вставать в русло реки — для безопасности, простоты и комфорта участников. День выбран тоже не случайно — 26 сентября мы празднуем в Красноярске день туризма, и в рамках этого праздника мы решили обратить внимание на Енисей, на то, что он активно используется красноярцами. Мы стали работать с клубами, которые дают в аренду сап-доски, и у них есть сообщество, которое берет к себе спортсменов с горячими сердцами, которые пойдут в любую погоду. В принципе на сапборде в Красноярске можно плавать круглогодично, потому что река не замерзает», — рассказала Мария Липовка, специалист по связям с общественностью красноярского туристско-информационного центра.

«Спортсмены с горячими сердцами» забрались на доски — и те, кто впервые на них оказался, признались, что это было не так страшно, как они думали.

«Я летом хотела покататься на сапсерфе, упрашивала молодого человека, а он все время был занят. Запрыгнули в последний вагон: мы только вчера узнали о слете сапбордистов, и поняли, что надо готовиться, но вчера и погода была гораздо хуже, чем сегодня, так что мы решили, что не пойдем морозиться. Сегодня утром проснулись в 10 утра — а регистрация с 10:30 — и решили все-таки идти, погода, вроде, хорошая. Мне показалось, что это было легко, я не боялась упасть, а если бы упала, то ничего страшного — зная себя, взяла сменную одежду. Мой молодой человек тоже в первый раз покорял Енисей таким образом», — рассказала Любовь, участница фестиваля.

«Готовила костюм всё утро»

Фестиваль любителей сапсерфинга в Красноярске прошел впервые — но особенно популярным экстремальное развлечение стало в этом году. Особенно в историческое летнее половодье, когда Енисей почти на месяц вышел из берегов и дал жару уличной мебели. Тогда красноярцы времени зря не теряли — и встали на доски.

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В этот раз Енисей «пришел в себя» — но дурной пример катания на сапах заразителен, так что 73 участника на фестивале все-таки собралось, а половина из них прибыла в карнавальных костюмах. И не просто так — организаторы объявили конкурс с призами для участников с самыми яркими костюмами, поэтому серфингисты сражались не веслами, а нарядами.

«Мы не то чтобы занимается сапсерфингом, просто катаемся для души пару лет. Кто-то из компании купил доску, нам понравилось, и все потихонечку покупают теперь доски. Мой мужчина считает меня своей зайкой, и я решила ею и нарядиться. Готовила костюм все утро, на мне детская одежда, юбка мой дочери, ушки с какого-то Нового года. Заплыв мне понравился — мало того, что установили рекорд, так еще и удалось побыть в коллективе единомышленников. Мы хоть раз все увиделись, а то даже не знали, что у нас в городе столько сапсерфингистов, и из других городов тоже люди приехали», — рассказала Наталья, участница фестиваля в костюме зайца.

«Бояре — наше всё»

Красноярцы пустились в путь с шутками и перемигиваниями — мало кто остался «на своей волне», участники знакомились, поддерживали друг друга и умилялись чужим костюмам. Рекорд как бы стал дополнительной опцией к главному — возможностью хорошо провести воскресный день.

Костюм боярина, в которого нарядился красноярец по имени Игорь, произвел настоящий фурор — как и его воспитанная спутница Белка, собака серфингиста, которая разделила с ним маршрут на одной доске.

Некоторые с костюмом «заморочились» — готовились несколько дней и истратили много красок и перьев. Екатерина, одна из участниц фестиваля, поэтапно готовила свой наряд индейца.

«Я готовила костюм ровно два дня. Делала сама, вся работа поэтапно запечатлена. Пока не знаю, одержу ли я победу, всё покажут звезды и солнышко, которое нам светит. Я подшаманила, но не знаю... Мне просто хотелось встать и плыть, как индеец. На доску я впервые встала этим летом. Стою уверенно, но если прыгать, можно упасть. Мой главный конкурент — дракон, кажется, он профессионал. И женщина в шляпке... Ребята — молодцы, кто в костюмах пришел. Обычно в Санкт-Петербурге проходят соревнования по сапам, но что-то подобное проходит в Бобровом Логу, только доски там другие и вместо воды — снег», — рассказала Екатерина.

Пригласил нас «в свой офис» и Денис, профессиональный сап-серфингист. Он сильно не переживал о падении в воду— устроился на доске поудобнее, в кресле, надел маску Шуфутинского и отправился в путь.

«Сап-серфингом я занимаюсь 4 года, в Красноярске я был одним из первых, кто начинал коммерческую деятельность по сапам. Сейчас я в Железногорске этим занимаюсь, у меня своя станция там. Однажды знакомый позвал, показал доску — и как-то закрутилось. У меня и у моего окружения очень много гедонизма в крови, поэтому мы взяли комфортные халаты из дома и кресла, так и поплыли на досках, в тапочках и масках Шуфутинского. Почему они? Они просто остались с празднования 3 сентября. Мы тогда вышли всей толпой на воду в масках и пели „3 сентября“ Шуфутинского. Это праздник у нас», — поделился Денис.

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Финиш на Енисее

В пути участникам везло: никто не падал в воду, но как только одноместные судна пришвартовались у набережной— несколько человек, один за другим, прямо на финише, стали случайно оказываться в Енисее. Одной из участниц, бабушке в милейшем осеннем костюме, даже понадобилась помощь спасателей — но все обошлось.

Остальные серфингисты не пострадали — а кто-то даже одержал победу в конкурсе костюмов. Так, самыми яркими оказались наряды боярина, индейца и летней феи — они получили подарки от организаторов, а также почет и славу.

«В своем летнем костюме я чуть-чуть замерзла. Заплыв отличный, атмосфера прикольная. Занимаюсь с весны этого года, мне предложили — „Хочешь?“, я и говорю — „Хочу!“ — и всё. Сапсерфинг все-таки ассоциируется с летом, поэтому мне хотелось в этот осенний день привнести немного красок. На случай, если было бы холодно, как вчера, или даже холоднее — был запасен розовый горнолыжный костюм», — подытожила Ольга, победительница конкурса костюмов.

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Данные по рекорду России, то есть фото с квадрокоптера, организаторы отправят в компанию «Интеррекорд». Фестиваль же доказал, что сап — далеко не так страшен. Его использование не требует серьезной подготовки от гребца, а главный залог безопасности — умение держаться на воде и правильно надетый спасательный жилет. Время попробовать развлечение еще есть — многие организаторы предлагают прогулки в сентябре, а фестиваль обещает вернуться в следующем году.

Анастасия Гнедчик специально для интернет-газеты Newslab