«Если каждый будет делать хоть понемногу, мир станет лучше»: как волонтеры делают ремонт в красноярском центре социальной помощи

В центр социальной помощи семье и детям «Надежда» могут обратится все, кто нуждается в поддержке и помощи. Его работники безвозмездно занимаются с детьми, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации. Однако иногда и «Надежде» тоже требуется помощь. В этом году волонтеры решили сделать внеплановый ремонт в одной из игровых комнат учреждения. В ней проходят адаптивные занятия для детей с психоневрологическими заболеваниями. Newslab посмотрел, как идет ремонт, и пообщался с добровольными помощниками.

В игровой комнате, которая рассчитана на 15 человек, обычно проводят занятия по социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями. В месяц через помещение проходит около 400 воспитанников центра.

Ремонтом помещения занимаются волонтеры Молодежного совета РУСАЛа. В рамках шефской работы они помогают Центру уже не в первый раз: каждый год сотрудники компании проводят ремонт в разных комнатах Центра социальной помощи.

«Мы регулярно организовываем ремонт в этом учреждении. Конкретно в этой комнате мы уже несколько раз красили обои. В какой-то момент стало понятно, что помещению требуется более масштабный ремонт. Тогда я решила написать проект для грантового конкурса „Помогать просто“» — рассказала руководитель направления «Социальные проекты и волонтерство» Виктория Володина.

Компания РУСАЛ проводит грантовый конкурс «Помогать просто» в рамках одноименной социальной программы. Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из семи регионов России, в том числе из Красноярского края. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.

Ремонт в игровой комнате будет идти примерно месяц. Волонтеры уже очистили стену от старого покрытия и наложили грунт. Теперь стены предстоит зашпаклевать и поклеить на них обои. Каждые выходные продолжить ремонт в игровой комнате приходит новая группа волонтеров компании РУСАЛ.

Волонтерами Молодежного центра РУСАЛа становятся самые активные сотрудники компании. В свободное время они участвуют в различных мероприятиях, в том числе и общегородских.

«На самом деле это не так сложно потратить два часа в свой выходной, чтобы поучаствовать в каком-нибудь мероприятии. Для тебя это время особой роли не сыграет, зато ты кому-то поможешь. Если каждый будет делать это хотя бы по чуть-чуть, мир станет лучше и веселее. Жаль, что некоторые ленятся. Как по мне, сидеть дома и ничего не делать значит погибать», — рассказала Екатерина, специалист Общего центра обслуживания РУСАЛа.

Все волонтеры, как и любые другие горожане, постоянно спешат по своим делам. Кто-то в выходной день ходит на тренировки, кому-то нужно отвести ребенка на занятие. Тем не менее все они нашли время на то, чтобы помочь с ремонтом в игровой комнате центра «Надежда». Сотрудники центра говорят, что партнерство играет немаловажную роль в оказании социальных услуг для получателей социальных услуг.

«Ежегодно в рамках новогодних мероприятий учреждение сотрудничает с коммерческим сектором и некоммерческими организациями, с привлечением волонтеров и спонсорской помощи, с целью организации досуга несовершеннолетним получателям социальных услуг. Благодаря многолетнему сотрудничеству нашего Центра с компанией РУСАЛ, реализуются новые идеи, которые направлены на оказание помощи получателям социальных услуг. Выражаем благодарность за многолетнее сотрудничество и плодотворную работу на благо получателей социальных услуг, компании РУСАЛ», — говорят в центре.

Программа «Помогать просто» направлена на достижение одной из приоритетных целей социальных инвестиций РУСАЛа — развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Она создана, чтобы каждый активный и неравнодушный горожанин мог поучаствовать в волонтерских проектах.

Уже более 10 лет в городах присутствия компании действуют волонтерские движения, которые объединяют самых разных людей — школьников, студентов, сотрудников предприятий, представителей социальных и образовательных учреждений. Добровольцы ежегодно помогают организовывать сотни социально значимых мероприятий: спортивные соревнования, благотворительные ярмарки и спектакли, экологические акции и многое другое.

Администрирование и организационное сопровождение этих направлений осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Он был создан в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора и поддержки наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развития городской среды, вовлечения жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.

Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab