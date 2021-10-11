«Надежные, мощные, экономичные»: на Красноярскую ГЭС доставили новые рабочие колеса

На Красноярской ГЭС продолжается реализация программы модернизации сибирских ГЭС компании En+ Group «Новая энергия». 7 октября к причалу станции доставили два новых рабочих колеса для турбин гидроагрегатов. Всего замене подлежат все 12 колес — этот процесс начался в 2017 году. Тогда на станцию были доставлены первые два колеса, которые в течение полутора лет были установлены в турбины гидроагрегатов. Сейчас будут заменены еще два. Соответственно, в последующие несколько лет оставшееся оборудование также поэтапно будет поступать на Красноярскую ГЭС. Как выглядят рабочие колеса на ГЭС и почему их называют «сердцем гидроагрегата» — в фоторепортаже Newslab.

На площадке перед плотиной Красноярской ГЭС сегодня непривычное волнение. Вот уже несколько дней вся команда — от рабочего до генерального директора — ждет поставку новых рабочих колес для турбин гидроагрегатов. Рабочее колесо — настоящее сердце гидроагрегата, благодаря которому в том числе вырабатывается электроэнергия. Оно принимает на себя давление воды, которая мощным потоком из водохранилища падает к нему по водоводам, оно начинает раскручиваться, запуская узел генератора в работу — а значит, и процесс преобразования воды в электричество.

Прибывшие колеса установят на гидроагрегатах № 6 и № 10. Первые два уже успешно работают на гидроагрегатах № 5 и № 9. На их замену, испытания и ввод в эксплуатацию ушло порядка двух лет. Спешка в этом деле невозможна.

«Мы ждали этого с нетерпением. На Красноярской ГЭС установлены 12 колес подобного типа, которые отработали более 50 лет. Сейчас второй этап модернизации — два колеса прибыли на станцию в 2017 году, и еще два — сейчас. Замена колеса занимает длительное время, начиная от изготовления, моделирования, испытания, натурных испытаний, это сложный технологический процесс. Со вводом за единицу выработки будет тратиться меньше топлива, меньше воды, соответственно эффективность станции возрастет, увеличится ее КПД», — сказал Александр Шистко, заместитель главного инженера Красноярской ГЭС.

Колеса гидроагрегата доставили по воде. Масса каждого — 235 тонн, диаметр — 8,5 метров. Погрузить его в самолет или жд-транспорт невозможно, поэтому, как и 50 лет назад, такой габаритный груз везут по рекам. Перед тем как попасть в «новый дом» на Красноярскую ГЭС, колеса проделали долгий путь — прошли через Беломоро-Балтийский канал, Белое, Баренцево, Карское моря и по Енисею дошли до причала ГЭС. Путь составил более 6 тысяч километров.

И вот недели доставки и часы подготовки окончены — колеса готовы к разгрузке и отправке в машинный зал Красноярской ГЭС.

Но начать полноценную работу в турбинах гидроагрегатов колесам предстоит не ранее 2023 года. Ведь впереди — вывод гидроагрегатов в капитальный ремонт, демонтаж колес-предшественников, затем — монтаж, пуско-наладочные испытания и прочие сопутствующие работы перед вводом в эксплуатацию. А пока — рабочие колеса на специализированном тралле перевезли в машинный зал, выгрузили и краном переместили поближе к своим гидроагрегатам — более полугода им предстоит ждать своей очереди.

«В рамках программы „Новая энергия“ производится модернизация и замена основного генерирующего оборудования на станции. Сегодня на Красноярскую ГЭС доставлены очередные два рабочих колеса для гидроагрегатов.Сейчас первое колесо транспортируют в машинный зал, завтра — второе. Замена рабочих колес позволит повысить эффективность работы станции и повысить надежность. В дальнейшем планируется поставка еще двух рабочих колес», — отметил главный инженер Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко.

Замена колес прошла в рамках масштабной программы модернизации «Новая энергия» компании En+ Group, определенной когда-то основателем компании Олегом Дерипаской. Главная цель программы — повышение энерго- эффективности и надежности работы сибирских ГЭС. Программа действует также на Братской и Усть-Илимской станциях.

Один из главных показателей работы обновленных гидротурбин — экология. Колеса обеспечат более разумное потребление воды при производстве электроэнергии. А увеличение выработки позволит частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов на 2 млн тонн в год. Такие показатели позволят оздоровить красноярскую экологию.

Интернет-газета Newslab, фото Ирины Егоровой