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«Надежные, мощные, экономичные»: на Красноярскую ГЭС доставили новые рабочие колеса

«Надежные, мощные, экономичные»: на Красноярскую ГЭС доставили новые рабочие колеса

Newslab.ru
11.10.2021
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Рабочее колесо можно назвать сердцем гидроагрегата Красноярской ГЭС

На площадке перед плотиной Красноярской ГЭС сегодня непривычное волнение. Вот уже несколько дней вся команда — от рабочего до генерального директора — ждет поставку новых рабочих колес для турбин гидроагрегатов. Рабочее колесо — настоящее сердце гидроагрегата, благодаря которому в том числе вырабатывается электроэнергия. Оно принимает на себя давление воды, которая мощным потоком из водохранилища падает к нему по водоводам, оно начинает раскручиваться, запуская узел генератора в работу — а значит, и процесс преобразования воды в электричество.

Судно с новыми колесами для гидроагрегата прибыло на Красноярскую ГЭС.
Специалисты подготавливают рабочее колесо к выгрузке с теплохода с помощью многотонного мостового крана.
Техника безопасности здесь, как и на всей территории ГЭС, превыше всего.
Сравнивая размеры колеса и человека, становится понятна вся мощь прибывшей техники.
Исторический момент — отгрузка колеса начата.

Прибывшие колеса установят на гидроагрегатах № 6 и № 10. Первые два уже успешно работают на гидроагрегатах № 5 и № 9. На их замену, испытания и ввод в эксплуатацию ушло порядка двух лет. Спешка в этом деле невозможна.

«Мы ждали этого с нетерпением. На Красноярской ГЭС установлены 12 колес подобного типа, которые отработали более 50 лет. Сейчас второй этап модернизации — два колеса прибыли на станцию в 2017 году, и еще два — сейчас. Замена колеса занимает длительное время, начиная от изготовления, моделирования, испытания, натурных испытаний, это сложный технологический процесс. Со вводом за единицу выработки будет тратиться меньше топлива, меньше воды, соответственно эффективность станции возрастет, увеличится ее КПД», — сказал Александр Шистко, заместитель главного инженера Красноярской ГЭС.

Александр Шистко, заместитель главного инженера Красноярской ГЭС

Колеса гидроагрегата доставили по воде. Масса каждого — 235 тонн, диаметр — 8,5 метров. Погрузить его в самолет или жд-транспорт невозможно, поэтому, как и 50 лет назад, такой габаритный груз везут по рекам. Перед тем как попасть в «новый дом» на Красноярскую ГЭС, колеса проделали долгий путь — прошли через Беломоро-Балтийский канал, Белое, Баренцево, Карское моря и по Енисею дошли до причала ГЭС. Путь составил более 6 тысяч километров.

Колеса доставили к причалу ГЭС теплоходом «Зеленга».
Важность события оценили не только работники ГЭС, но и морская команда. Члены экипажа всю разгрузку завороженно смотрели на то, как вытаскивают гигантское колесо из грузового отделения.
За выгрузкой следят со всех точек.

И вот недели доставки и часы подготовки окончены — колеса готовы к разгрузке и отправке в машинный зал Красноярской ГЭС.

Но начать полноценную работу в турбинах гидроагрегатов колесам предстоит не ранее 2023 года. Ведь впереди — вывод гидроагрегатов в капитальный ремонт, демонтаж колес-предшественников, затем — монтаж, пуско-наладочные испытания и прочие сопутствующие работы перед вводом в эксплуатацию. А пока — рабочие колеса на специализированном тралле перевезли в машинный зал, выгрузили и краном переместили поближе к своим гидроагрегатам — более полугода им предстоит ждать своей очереди.

Вот оно — новое колесо для Красноярской ГЭС во всей красе.
Такой габаритный груз, вес которого почти 250 тонн, возможно выгрузить из судна только при помощи мостового крана.
А доставить в машинный зал можно только спецтехникой.

«В рамках программы „Новая энергия“ производится модернизация и замена основного генерирующего оборудования на станции. Сегодня на Красноярскую ГЭС доставлены очередные два рабочих колеса для гидроагрегатов.Сейчас первое колесо транспортируют в машинный зал, завтра — второе. Замена рабочих колес позволит повысить эффективность работы станции и повысить надежность. В дальнейшем планируется поставка еще двух рабочих колес», — отметил главный инженер Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко.

Евгений Комиссаренко, главный инженер Красноярской ГЭС

Замена колес прошла в рамках масштабной программы модернизации «Новая энергия» компании En+ Group, определенной когда-то основателем компании Олегом Дерипаской. Главная цель программы — повышение энерго- эффективности и надежности работы сибирских ГЭС. Программа действует также на Братской и Усть-Илимской станциях.

Рабочее колесо — одна из главных составляющих турбины гидроагрегата. Оно принимает на себя давление огромного потока воды, поэтому так важны его технические и конструктивные характеристики.
За погрузкой следят и сверху, и снизу. Параметры расположения колеса замеряют буквально по сантиметрам.
Оба колеса после разгрузки отправляются на спецтехнике в машинный зал. После монтажа на своем рабочем месте они проведут не менее 4-х следующих десятилетий.

Один из главных показателей работы обновленных гидротурбин — экология. Колеса обеспечат более разумное потребление воды при производстве электроэнергии. А увеличение выработки позволит частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов на 2 млн тонн в год. Такие показатели позволят оздоровить красноярскую экологию.

Интернет-газета Newslab, фото Ирины Егоровой

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