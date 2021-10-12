Игарка, в которой мне довелось побывать два года назад, всё это время не выходит из головы. Трагедия моногорода, превратившая его в живую иллюстрацию «жизни после людей», сильно впечатлила. Понятно, что нет ничего вечного и города умирают, но особенно обидно, когда и прожили они всего-то ничего, пару поколений. Я люблю заброшки, но на большинстве тех, в которых доводилось бывать, лежит некая печать «справедливости» — забросили, и слава богу, это было правильно. Но в Игарке — неправильно.

Вековая история взлета и падения Игарки

В начале XX века на месте города существовал стан Старая Игарка. В 1929 году здесь начали строить порт по вывозу леса. До 50-х сюда ссылали политических, военных и других заключенных. Их руками, а также усилиями энтузиастов и вольнонаемных и строился город. Были построены рыбопромышленный комбинат, судоремонтная верфь. Из Игарки также строили железнодорожную магистраль до Салехарда — так называемая «дорога на костях», часть недостроенной Трансполярной магистрали, унесшая тысячи жизней заключенных и впоследствии заброшенная.

С начала 1960-х годов в Игарке начался бурный рост деревообрабатывающей промышленности, однако в настоящее время производство почти свернуто. С 2009 года жизнь в Игарке сосредоточена в двух микрорайонах с пяти- и девятиэтажными зданиями и в оставшихся двухэтажных деревянных зданиях на территории «Нового города». Население Игарки по данным на 2020 год — чуть более 4300 человек. В исторический пик численность населения Игарки составляла 20-25 тысяч человек.

На примере Игарки можно проследить судьбу многих советских моногородов России, подкошенных рыночной экономикой. Стремительный взлет, мировая известность, яркая кипучая жизнь и страшное падение, усугубленное «островной» сущностью населенного пункта.

Больно от того, что ничего уже нельзя исправить. На фото Игарки 60-х можно увидеть, как выглядел город в пору расцвета, когда был жив лесокомбинат, а морские суда из 37 стран швартовались в протоке, загружались пиломатериалом из ангарской сосны и развозили славу города-сада по всей планете.

Нынче, гуляя по бывшим улицам в сопровождении умеренно агрессивных собачек, — мимо развалин домов, заброшенных гаражей, заросших лесом жилых кварталов, гарей и опустевшей промзоны, — чувствуешь себя героем книг Крапивина, которых забыли перенести «за грань» вместе с Городом, от которого остались лишь воспоминания и пара памятников в кустах.

Виктория Рефас специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото из личного архива автора, архивные снимки — pastvu.com