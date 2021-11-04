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«КРЯКК один раз... И навсегда»: почему мы каждый год ходим на красноярскую книжную ярмарку?

«КРЯКК один раз... И навсегда»: почему мы каждый год ходим на красноярскую книжную ярмарку?

04.11.2021
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«Как у вас тут здорово!, — говорят издатели, впервые приехавшие на КРЯКК. — Не просто книги продают, а целое событие — и активности, и выставки, и параллельная программа. У нас не так».

Да, с самого первого года работы КРЯКК — это не только про покупку классных книжек по низким ценам, а, скорее, точка притяжения всех неравнодушных от культуры, всех, кто любит и хочет читать, всех, кому интересно думать и рассуждать.

Каждый КРЯКК встречает гостей мастер-классами, выставками и инсталляциями
Участвовать может любой
Для ребятишек предусмотрены и спектакли, и читки, и квесты
Ну, а у молодежи свой интерес... Чем не место для интеллектуального свидания

На пять дней Красноярск превращается в центр культурно-литературно-театрально-музейных событий — в павильонах «Сибири» продают книги, тут же рисуют и что-то мастерят дети и их родители, по всему городу проходят спектакли, музейные ночи, мастер-классы, показы и многое другое. За 15 лет ноябрьская ярмарка стала главным осенним праздником в расписании горожан: не посетить КРЯКК уже словно дурной тон.

Для КРЯКК нет возрастов: любишь читать, хочешь знать — добро пожаловать!
Публика креативная — оттого ценнее быть ее частью
Но необязательно выделяться внешне
Главное — что творится внутри

Этот год стал необычным и очень желанным для всех крякковцев, которые не смогли увидеться в прошлом ноябре. Потому и список приглашенных знаменитостей весьма обширен: здесь и писательница Наринэ Абгарян, автор знаменитой «Манюни», и легендарный политолог Екатерина Шульман, и обозреватель Meduza, известный кинокритик Антон Долин, и главный редактор «Мела» Надя Папудогло, и писательница Марина Степнова — автор бестселлера «Женщины Лазаря», и писательница и сценарист Анна Старобинец, и гость почти каждой ярмарки писательница Линор Горалик, и актеры, актрисы и режиссеры — Варвара Шмыкова, Оксана Бычкова, Михаил Тройник, Алексей Сальников (простите все, кого нет в этом списке — вы тоже очень классные!).

Линор Горалик приезжает почти на каждую красноярскую ярмарку
Вот она на выставке в 2012
Фото: Александр Паниотов
А это Ирина Прохорова — бессменный локомотив, идейный вдохновитель, без которого КРЯККа бы не было. Люди позади могут меняться каждый год, но Ирина Прохорова будет стоять на сцене в день открытия
И это 2012 год. А Ирина Дмитриевна все так же приезжает в Красноярск, не с инспекцией, а с личным участием. Уделяет внимание каждому СМИ и всегда предельно корректна и вежлива

На КРЯККе вырастают поколения: 15 лет назад юные филологи и филологини стайками ходили за преподавателями и покупали на стипендию книжки «Нового литературного обозрения». Теперь уже опытные книголюбы приезжают на КРЯКК за изданиями «Самоката» для своих детей, но не забывают приобрести что-то «вкусное» и для себя.

Книги на КРЯКК хоть далеко не единственное, но все-таки главное.

«Покажи улов на КРЯКК» — один из частых вопросов в дни ярмарки
Все-таки бумажные книги для многих остаются своего рода фетишем — бумага, запах, переплет. Электронная книга здесь не соперник
Читать запоем можно везде, был бы интересный текст

Тема КРЯККа-2021 — «Мужское и женское»: говорим о гендерах, восприятии, ролях, правах и обязанностях. Книги идут вслед за этим «поворотом внутрь себя» и выходят на прилавки в виде психологической литературы, инструкций о том, как принять себя, и детскими изданиями об эмоциях и контакте со своим «я». Теперь с детства приучают не только к книгам, но и к тому, как быть здоровым в голове.

В этом году на КРЯККе говорят о гендере, а говорить о нем, как о вере, политике и вакцинации, можно без конца
Отличительная особенность ярмарки — открытость к диалогу. Каждый может высказаться и поспорить с маститым спикером

Конечно, все книги давно доступны в сети, а купить любое издание за пару минут можно в интернете — с доставкой и скидкой. Но каждый книголюб скажет, что нет удовольствия круче прийти в место, где столько новых, неизученных, неизведанных и неоткрытых книг — из первых рук, от издательств, выпущенные вот на той неделе, да еще и в придачу с живым автором в некоторых случаях.

И вот уже ты выходишь с двумя мешками книг и ни о чем не жалеешь

Ярмарка в Красноярске только началась — впереди еще несколько дней книг, событий, кино, театра и литературы. Красноярцы окунутся в выпавшие им каникулы и с радостью будут скупать книжки, хвастаться ими в соцсетях и обсуждать купленное. Почему мы ходим на КРЯКК? Потому что это классно! Ходите и вы. Конечно, только если привиты и здоровы.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab

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