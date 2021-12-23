«Теперь любителей этого спорта станет еще больше»: в Железногорске прошел турнир по стендовой стрельбе

18 декабря на стрелковом стенде ФГУП «Горно-химический комбинат состоялся завершающий спортивный год турнир «Его Величество — Круг». Организатор турнира — Региональная спортивная общественная организация «Федерация стендовой стрельбы Красноярского края (ФССКК)» при поддержке ГХК.

Программа соревнований состояла из четырех упражнений или дисциплин, три из которых проходили на площадке «Круг» — отсюда и название турнира. Четвертое упражнение, в котором участвовали только сильнейшие по итогам стрельбы на круглом стенде спортсмены, впервые прошло на новой площадке, созданной активистами Федерации при грантовой поддержке ГХК.

«Мы расчистили и оборудовали площадку для тренировок начинающих спортсменов, охотников, также на ней можно выполнять упражнение „Упрощенная траншея“, — рассказал главный судья соревнований, член Федерации стендовой стрельбы Красноярского края, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе Павел Тюкавкин. — Теперь в Железногорске созданы все условия, чтобы готовить спортсменов как по олимпийскому виду спорта „Круглый стенд“, так и по „Спортинг-компакту“ — дисциплине, по которой также проходят соревнования мирового уровня. А наш город теперь имеет возможность принимать у себя региональные соревнования».

Новую площадку расчищали и оборудовали члены Федерации, просто любители стендовой стрельбы в свои выходные дни. А приобрести оборудование для нее помог грант конкурса «Преображая жизнь» (ГХК ТОП-20). Первыми полет мишеней оценили юные спортсмены еще осенью, когда Маша Бондарева и Максим Тунгусов провели мастер-класс и поделились опытом с этапа Кубка России, где они завоевали третье и четвертое места.

В рамках же предновогоднего турнира на новой площадке в отдельной номинации выступили приглашенные «новички» — начинающие стрелки: железногорцы и гости из Красноярского края

Следует отметить, что стендовая стрельба в регионе пользуется нарастающей популярностью. А достойные условия для тренировок могут предложить только две площадки, одна из которых — в Железногорске. Изначально ГХК построил стрелковый стенд для решения вопросов обеспечения физической безопасности своих объектов. Однако с годами стенд приобрел и социальное звучание. Ежегодно здесь проходит отраслевой турнир по стендовой стрельбе. А пару лет назад железногорские и красноярские любители этого вида спорта создали Федерацию. Теперь на стенде действуют три полноценные площадки, позволяющие проводить соревнования регионального масштаба.

Поскольку желающих состязаться «на круге» было много, накануне были проведены квалификационные стрельбы. Двенадцать спортсменов, показавших лучшие результаты, стали основными участниками турнира. Еще 11 «новичков» поборолись за специальный Кубок: первое место завоевал работник ЗРТ ГХК Антон Серых. По его признанию, эта победа заставляет подумать о том, чтобы заняться стендовой стрельбой вплотную.

Сильнейшими по итогам трех основных упражнений стали железногорцы Алексей Катюшин, Михаил Латышев, Александр Марков, Виталий Горбатов и Константин Коновалов, а также Константин Сидоров из Сосновоборска. Им выпала честь открыть большую соревновательную историю новой площадки стенда. Выступление в дисциплине «упрощенная траншея», по общему мнению, оказалось динамичным и азартным. В итоге первое место занял Михаил Латышев, второе — Александр Марков, третье — Алексей Катюшин.