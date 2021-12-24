Порядка 20 юных фигуристов, в том числе дети работников Горно-химического комбината, приняли участие в мастер-классе, который провел бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель серии Гран-при, чемпион мира среди юниоров Максим Шабалин, выступавший в танцах на льду с Оксаной Домниной.

Часовой урок проходил на крытом катке Академии МЧС и стал отбором будущих участников XIV Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids — 2022», который, по решению организаторов, выйдет в наступающем сезоне в обновленном формате. Это будет «Ледовое шоу» Ильи Авербуха с участием юных фигуристов из атомных городов.

Максим Шабалин, сам участник таких шоу, как «Лед и пламя», «Ледниковый период», «Чемпионы», плюс сценарист, режиссер и продюсер короткометражного фильма «Умри, Джульетта», в успехе обновленного проекта не сомневается:

«Это интересно, как и любая нестандартная мысль. Дети обязательно справятся, они в том смелом возрасте, когда всё кажется возможным, а участие в проекте раскрепостит их и в дальнейшей жизни, и даже может стать для кого-то стартовой площадкой для настоящих творческих побед. Я увидел разный уровень подготовки и таланта, были и те, кто сразу цепляет и вполне может кататься на хорошем уровне, если приложить усилия и не жалеть времени. Поэтому пожелаю терпения и целеустремленности в первую очередь родителям, потому что сейчас именно они организуют ребенка и процесс занятий, чтобы что-то получилось».

«Это забег на очень длинную дистанцию, большие успехи придут, но не через месяц и даже не через год очень напряженных занятий. Нельзя бросать, если не получается, не будет побед без поражений. И важен момент спортивной судьбы, который непредсказуем. Все чемпионы, как правило, вышли из провинции, где вполне можно развиваться до определенного уровня. Шанс есть всегда и везде. И у всех», — уверен Максим Шабалин.

Кастинг также прошел в Снежинске, Нововоронеже, Глазове и Обнинске. Теперь организаторам проекта предстоит сделать нелегкий выбор, а у тех, кто попадет в ледовый атомный проект, впереди напряженная и очень интересная работа летом, а потом большие гастроли по России.

«Далеко не все дети пришли именно с целью отобраться на проект, — рассказала Наталья Владимировна, сотрудница ГХК и мама одной из участниц отбора. — Очень важен был урок мастерства от чемпиона, и они его получили. Как ставить конек, как выполнять то или иное упражнение правильно — это оказалось даже важней, чем потенциальное участие в будущем проекте. Максим работал со всеми участниками группы: показывал, подсказывал, поддерживал. А потом стойко выдержал и фотосессию, и раздачу автографов, написав личное пожелание каждому ребенку. В итоге у дочки, которая занимается фигурным катанием уже восемь лет, настоящая эйфория, потому что мечта уже сбылась, и спасибо за это Росатому».

NucKids — ежегодный детский творческий проект для детей работников атомной промышленности из России и зарубежных стран, который реализуется Госкорпорацией «Росатом» с 2009 года. Через проект прошло порядка 900 творческих детей, бывшие участники Nuclear Kids разных лет работают во многих театрах Москвы: «Ленкоме», Табакерке, Театре Луны, Студии театрального искусства при руководстве Сергея Женовача и др.

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ГХК