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«Почти три тысячи участников из 79 регионов России»: в Красноярске открылись XXI молодежные Дельфийские игры

«Почти три тысячи участников из 79 регионов России»: в Красноярске открылись XXI молодежные Дельфийские игры

Newslab.ru
24.04.2022
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Участники XXI молодежных игр России в Красноярске
Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Красноярск уже принимал у себя Дельфийские игры в 2006 году. Спустя 16 лет столица края вновь встречает талантливую молодежь со всей России. На Дельфийские игры приехало рекордное количество участников — 2783 человека из 79 субъектов страны. Накануне в ледовом дворце «Кристалл арена» на церемонию открытия собрались участники Игр, первые лица города и края, гости нашего региона.

Трибуны «Кристалл Арены» заполнены

Родиной Дельфийских игр является древнегреческий город Дельфы, первые Игры прошли в VI веке до нашей эры. Долгое время Игры были запрещены, и только Россия восстановила традицию проведения творческих состязаний. С 1999 Игры принимали у себя крупнейшие города страны — Москва, Волгоград Новосибирск, и вот, во второй раз эта честь выпала Красноярску.

Для гостей Игр представили яркое шоу
Парад регионов представил все субъекты-участники Игр
Неподдельные эмоции — одна из главнейших деталей праздника
И, конечно, хочется запечатлеть столь грандиозное событие

«Полгода мы готовились к этим Дельфийским играм, и за это время мы почувствовали, что в Красноярском крае действительно к культуре есть огромное внимание. В регионе большое количество молодых талантов в области культуры и искусства. В последние 10 лет сборная красноярского края попадет в топ-6 в командном первенстве. Красноярск был выбран местом проведения Дельфийских игр неслучайно — мы дважды встречались с губернатором и обсуждали возможность проведения Игр. С 2006 года, когда Игры здесь проводились, далеко вперед шагнула материальная база и оснащение площадок края», — сказал директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин поблагодарил организаторов и пожелал удачи участникам Игр

Во время церемонии открытия на сцене перед участниками выступили танцевальные и музыкальные коллективы города. Открывающим стал танцевальный номер, красной нитью через который прошла история искусства.

Первый номер торжественной церемонии открытия рассказал историю искусства сквозь века
Каждый номер был ярким и запоминающимся...
... и вызывал не менее яркие отклики у зрителей

Каждая команда-участница Игр горячо приветствовала свой регион во время парада на сцене. Под торжественный гимн победители Дельфийских игр прошлых лет вынесли флаг Игр.

Солист Красноярского театра оперы и балета Севастьян Мартынюк — один из флагоносцев — неоднократно завоевывал награды Дельфийских игр

«Наш край удостоен права провести творческие состязания одарённой молодёжи страны во второй раз. Шестнадцать лет назад Дельфийские игры уже проходили в Красноярске — впервые в Сибири. Думаю, в этом году, объявленном Президентом Годом культурного наследия народов России, они будут ещё ярче и совершенно точно — масштабнее. У региона великие традиции и огромный потенциал в сфере культуры, искусства. Всему миру известны имена наших выдающихся земляков — художника Василия Сурикова, певца Дмитрия Хворостовского, хореографа Михаила Годенко. Опыт поддержки молодых талантов даёт хорошие всходы. В Дельфийском рейтинге наш регион в тройке лидеров. Для нас большая честь встречать цвет талантливой молодёжи страны. Мы сделали всё, чтобы вы чувствовали себя как дома», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Губернатор Красноярского края Александр Усс

XXI молодежные Дельфийские игры приурочены к 200-летию Енисейской губернии и предстоящему 400-летию Красноярска, а также Году культурного наследия народов России. В прошлый раз наш город принимал Дельфийские игры в 2006 году. Тогда в соревнованиях участвовали 1882 дельфийца, представляющие сборные 59 субъектов Российской Федерации.

В этом году в Играх представлено рекордное число номинаций — 34. Так, впервые в программу включена номинация «Эпидемиология и биоинформатика». Попробовать свои силы в этом направлении смогут малые коллективы молодых ученых в возрасте от 18 до 25 лет.

В ходе церемонии открытия представили номинации Игр

В Красноярске разыграют рекордное количество наград — 106 комплектов. Лауреатам, завоевавшим первые, вторые и третьи места, вручат золотые, серебряные и бронзовые медали. Для победителей подготовлены призы — это поддержка на федеральном и региональном уровнях, а также подарки, которые позволят им развиваться в профильном направлении.

Открытие дало яркий старт Дельфийским играм

Соревнования молодежных Дельфийских игр пройдут на площадках краевых учреждений культуры, образования и молодежной политики, а также в Сибирском федеральном университете и Институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Такое событие запомнится надолго

Конкурсная и фестивальная программа продлится до 26 апреля. И в заключительный день состязаний также в «Кристалл арене» состоится церемония закрытия и гала-концерт лауреатов Игр-2022.

Кульминацией церемонии стало «зажжение» символического огня Игр в LED-кубе
Фото: Александр Черных

Подробнее о событии в соцсетях молодежных Дельфийских игр России во «ВКонтакте» и Telegram.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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