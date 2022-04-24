«Почти три тысячи участников из 79 регионов России»: в Красноярске открылись XXI молодежные Дельфийские игры

В Красноярске открылись XXI молодежные Дельфийские игры России. Торжественная церемония прошла в ледовом дворце «Кристалл арена». Ближайшие дни в мастерстве будут соревноваться танцоры, музыканты, журналисты, дизайнеры, молодые ученые и талантливые ребята в других сферах. Newslab выбрал самые интересные фото с открытия.

Красноярск уже принимал у себя Дельфийские игры в 2006 году. Спустя 16 лет столица края вновь встречает талантливую молодежь со всей России. На Дельфийские игры приехало рекордное количество участников — 2783 человека из 79 субъектов страны. Накануне в ледовом дворце «Кристалл арена» на церемонию открытия собрались участники Игр, первые лица города и края, гости нашего региона.

Родиной Дельфийских игр является древнегреческий город Дельфы, первые Игры прошли в VI веке до нашей эры. Долгое время Игры были запрещены, и только Россия восстановила традицию проведения творческих состязаний. С 1999 Игры принимали у себя крупнейшие города страны — Москва, Волгоград Новосибирск, и вот, во второй раз эта честь выпала Красноярску.

«Полгода мы готовились к этим Дельфийским играм, и за это время мы почувствовали, что в Красноярском крае действительно к культуре есть огромное внимание. В регионе большое количество молодых талантов в области культуры и искусства. В последние 10 лет сборная красноярского края попадет в топ-6 в командном первенстве. Красноярск был выбран местом проведения Дельфийских игр неслучайно — мы дважды встречались с губернатором и обсуждали возможность проведения Игр. С 2006 года, когда Игры здесь проводились, далеко вперед шагнула материальная база и оснащение площадок края», — сказал директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

Во время церемонии открытия на сцене перед участниками выступили танцевальные и музыкальные коллективы города. Открывающим стал танцевальный номер, красной нитью через который прошла история искусства.

Каждая команда-участница Игр горячо приветствовала свой регион во время парада на сцене. Под торжественный гимн победители Дельфийских игр прошлых лет вынесли флаг Игр.

«Наш край удостоен права провести творческие состязания одарённой молодёжи страны во второй раз. Шестнадцать лет назад Дельфийские игры уже проходили в Красноярске — впервые в Сибири. Думаю, в этом году, объявленном Президентом Годом культурного наследия народов России, они будут ещё ярче и совершенно точно — масштабнее. У региона великие традиции и огромный потенциал в сфере культуры, искусства. Всему миру известны имена наших выдающихся земляков — художника Василия Сурикова, певца Дмитрия Хворостовского, хореографа Михаила Годенко. Опыт поддержки молодых талантов даёт хорошие всходы. В Дельфийском рейтинге наш регион в тройке лидеров. Для нас большая честь встречать цвет талантливой молодёжи страны. Мы сделали всё, чтобы вы чувствовали себя как дома», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.



XXI молодежные Дельфийские игры приурочены к 200-летию Енисейской губернии и предстоящему 400-летию Красноярска, а также Году культурного наследия народов России. В прошлый раз наш город принимал Дельфийские игры в 2006 году. Тогда в соревнованиях участвовали 1882 дельфийца, представляющие сборные 59 субъектов Российской Федерации.

В этом году в Играх представлено рекордное число номинаций — 34. Так, впервые в программу включена номинация «Эпидемиология и биоинформатика». Попробовать свои силы в этом направлении смогут малые коллективы молодых ученых в возрасте от 18 до 25 лет.

В Красноярске разыграют рекордное количество наград — 106 комплектов. Лауреатам, завоевавшим первые, вторые и третьи места, вручат золотые, серебряные и бронзовые медали. Для победителей подготовлены призы — это поддержка на федеральном и региональном уровнях, а также подарки, которые позволят им развиваться в профильном направлении.

Соревнования молодежных Дельфийских игр пройдут на площадках краевых учреждений культуры, образования и молодежной политики, а также в Сибирском федеральном университете и Институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Конкурсная и фестивальная программа продлится до 26 апреля. И в заключительный день состязаний также в «Кристалл арене» состоится церемония закрытия и гала-концерт лауреатов Игр-2022.

Подробнее о событии в соцсетях молодежных Дельфийских игр России во «ВКонтакте» и Telegram.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной