«Вспомним каждого, кто приближал Великую Победу»: как Красноярск отметил 9 Мая

Красноярск впервые с 2020 года массово встретил День Победы. Традиционное шествие прошло по площади Революции, а проспект Мира принял 45 тысяч участников «Бессмертного полка» с портретами тех ветеранов, которые уже не смогли встретить 77-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Newslab собрал фотографии с разных праздничных локаций.

Уже несколько лет торжественные мероприятия ко Дню Победы открывают в Красноярске церемонией поднятия городского флага перед мэрией. Перед этим красноярский «Биг-Бен» сыграл мелодию легендарной песни «День Победы».

«Мы с гордостью и уважением сегодня вспомним каждого, кто приближал Великую Победу. Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов-фронтовиков, партизан-подпольщиков, тружеников тыла. Глядя на них, мы понимаем, что такое честь, достоинство, как нужно жить по-настоящему. Дай Бог нам мирного неба, здоровья и земной поклон всем, кто выносил тяготы войны и победил. С праздником! С Днем Великой Победы!» — сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Следующим пунктом праздничной программы стал еще один митинг — перед Вечным огнем на Мемориале Победы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и выразили глубокое уважение всем, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в концлагерях.

«Сюда, к мемориалу Победы, к Вечному огню приходят тысячи людей, чтобы поклониться победителям, выразить безмерную благодарность всем, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Вечная память ушедшим, здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам. Счастья, процветания и мирного неба над головой нашей любимой Родине, нашей России!», — отметил в своем выступлении во время мероприятия губернатор Красноярского края Александр Усс.

Но самым массовым, самым красочным мероприятием, как обычно, стало торжественное шествие, которое традиционно проходит на площади Революции. В этом году организаторы решили поменять направление движения колонн — трибуны с ветеранами и гостями установили рядом с памятником Ленину, а колонны двигались со стороны улицы Кирова по направлению к улице Горького.

В своем выступлении Александр Усс отметил, что регион внес огромный вклад в общую Победу, оставаясь и сейчас надежным щитом Родины. В честь признания больших заслуг перед Отечеством в минувшем году Красноярску присвоено почетное звание города трудовой доблести. Сегодня столица края впервые приняла торжественные мероприятия в новом статусе.

Шествие началось с гимна Российской Федерации в исполнении сводного духового оркестра, всех участников и зрителей мероприятия. Следом была представлена историческая часть шествия при участии представителей школьных музеев и патриотических клубов, а также колонны образцов раритетной техники военного и послевоенного периода. Всего в торжественном прохождении приняли участие свыше 30 парадных расчетов. Общее количество участников составило около 2 тысяч человек и порядка 40 единиц военной техники.

Красноярцы с нетерпением ждали окончания официальной части праздника, чтобы пронести по центральному проспекту города портреты своих ветеранов. В этом году «Бессмертный полк» состоял из рекордных 45 тысяч человек, а всего по Красноярскому краю к акции присоединились больше 116 тысяч жителей региона.

Люди с радостью делились историями своих ветеранов. То там, то тут звучали военные песни, которые тут же подхватывали все участники. Шествие памяти завершилось большим праздничным концертом на площади Мира. Хор из тысяч голосов участников акции исполнил на площади песню «Катюша».

Закончился этот особенный день концертом и салютами.

День Победы был и остается одним из самых любимых праздников у жителей Красноярского края. Ведь в каждом доме, в каждой семье есть свои герои. Сегодня их снова вспоминали с особым трепетом. Их истории теперь рассказывают уже своим детям внуки тех, кто не жалел своей жизни и здоровья, сражаясь за мир.

Интернет-газета Newslab