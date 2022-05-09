>
>
«Вспомним каждого, кто приближал Великую Победу»: как Красноярск отметил 9 Мая

«Вспомним каждого, кто приближал Великую Победу»: как Красноярск отметил 9 Мая

Newslab.ru
09.05.2022
12

Уже несколько лет торжественные мероприятия ко Дню Победы открывают в Красноярске церемонией поднятия городского флага перед мэрией. Перед этим красноярский «Биг-Бен» сыграл мелодию легендарной песни «День Победы».

«Мы с гордостью и уважением сегодня вспомним каждого, кто приближал Великую Победу. Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов-фронтовиков, партизан-подпольщиков, тружеников тыла. Глядя на них, мы понимаем, что такое честь, достоинство, как нужно жить по-настоящему. Дай Бог нам мирного неба, здоровья и земной поклон всем, кто выносил тяготы войны и победил. С праздником! С Днем Великой Победы!» — сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Мэр Сергей Ерёмин назвал День Победы самым дорогим и по-настоящему священным праздником нашего народа.
Фото: admkrsk.ru
В мероприятии приняли участие глава Красноярска Сергей Ерёмин, заместитель председателя городского Совета депутатов Андрей Козиков, руководитель городского совета ветеранов Дмитрий Басуев, представители местных общественных организаций ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, участники молодежных движений «Юнармия» и «Пост № 1», поисковики всероссийского движения «Вахта памяти».
Фото: admkrsk.ru
Церемонию поднятия городского флага перед мэрией проводят перед важными событиями уже несколько лет
Фото: admkrsk.ru

Следующим пунктом праздничной программы стал еще один митинг — перед Вечным огнем на Мемориале Победы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и выразили глубокое уважение всем, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в концлагерях.

«Сюда, к мемориалу Победы, к Вечному огню приходят тысячи людей, чтобы поклониться победителям, выразить безмерную благодарность всем, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Вечная память ушедшим, здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам. Счастья, процветания и мирного неба над головой нашей любимой Родине, нашей России!», — отметил в своем выступлении во время мероприятия губернатор Красноярского края Александр Усс.

Первая часть торжеств традиционно проходит у Мемориала Победы
Цветы к Вечному огню приносят дети, внуки и правнуки ветеранов
Традиционные венки от представителей органов власти
А кто-то принес цветы и долго стоял на коленях, глядя в огонь
Не обошлось и без военных костюмов — их надели юные участники мероприятия
Гранитные плиты у огня каждый год украшают каждый тысячи гвоздик

Но самым массовым, самым красочным мероприятием, как обычно, стало торжественное шествие, которое традиционно проходит на площади Революции. В этом году организаторы решили поменять направление движения колонн — трибуны с ветеранами и гостями установили рядом с памятником Ленину, а колонны двигались со стороны улицы Кирова по направлению к улице Горького.

В 11:30 на площади Революции началось театрализованное представление
Фото: krskstate.ru
Танцы и песни военных лет исполняли красноярские артисты
Фото: krskstate.ru
Губернатор Красноярского края Александр Усс приветствует ветерана
Фото: krskstate.ru
Девушки с флажками «командуют» парадом
Традиционные участники парада

В своем выступлении Александр Усс отметил, что регион внес огромный вклад в общую Победу, оставаясь и сейчас надежным щитом Родины. В честь признания больших заслуг перед Отечеством в минувшем году Красноярску присвоено почетное звание города трудовой доблести. Сегодня столица края впервые приняла торжественные мероприятия в новом статусе.

Шествие началось с гимна Российской Федерации в исполнении сводного духового оркестра, всех участников и зрителей мероприятия. Следом была представлена историческая часть шествия при участии представителей школьных музеев и патриотических клубов, а также колонны образцов раритетной техники военного и послевоенного периода. Всего в торжественном прохождении приняли участие свыше 30 парадных расчетов. Общее количество участников составило около 2 тысяч человек и порядка 40 единиц военной техники.

Военком Красноярского края Андрей Лысенко приветствует участников
На площади собралось около 2 тысяч военнослужащих и сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Равнение направо!
К прохождению торжественным маршем готовы
Громкое «Ура!»
По площади проходит военная техника
УАЗы со знаменами родов войск
И тяжелое вооружение
Губернатор Красноярского края Александр Усс благодарит участников торжественного шествия

Красноярцы с нетерпением ждали окончания официальной части праздника, чтобы пронести по центральному проспекту города портреты своих ветеранов. В этом году «Бессмертный полк» состоял из рекордных 45 тысяч человек, а всего по Красноярскому краю к акции присоединились больше 116 тысяч жителей региона.

Счастливчики, сумевшие пробиться в первые ряды
На площади можно было купить флажки и другую символику праздника
Колонны к прохождению «Бессмертного полка» готовы
Девушки вот-вот развернут красное знамя Победы
Это полотнище пронесут по проспекту во главе колонны
Некоторые красноярцы несут сразу несколько портретов — по количеству воевавших родных
В этом году в акции приняли участие все желающие
Всего на красноярские улицы вышло больше 45 тысяч человек

Люди с радостью делились историями своих ветеранов. То там, то тут звучали военные песни, которые тут же подхватывали все участники. Шествие памяти завершилось большим праздничным концертом на площади Мира. Хор из тысяч голосов участников акции исполнил на площади песню «Катюша».

Губернатор Красноярского края Александр Усс с портретом отца и гармонистом гармонистом
Фото: krskstate.ru
Глава Красноярска Сергей Ерёмин с дочерью
Фото: телеграм-канал Сергея Ерёмина
А генералу Александру Речицкому — он занимает должность начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — выдали просто табличку с надписью «Бессмертный полк»
Фото: 24.мвд.рф
Песни в колонне «Бессмертного полка» не стихали
«Ура, товарищи!»
Три поколения красноярцев

Закончился этот особенный день концертом и салютами.

День Победы был и остается одним из самых любимых праздников у жителей Красноярского края. Ведь в каждом доме, в каждой семье есть свои герои. Сегодня их снова вспоминали с особым трепетом. Их истории теперь рассказывают уже своим детям внуки тех, кто не жалел своей жизни и здоровья, сражаясь за мир.

Интернет-газета Newslab

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края

Рекомендуем почитать