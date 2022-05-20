«Еще один зеленый уголок для Советского района»: как красноярские волонтеры РУСАЛа за час высадили несколько десятков деревьев

В Красноярске — одном из промышленных центров Сибири, вопрос озеленения всегда стоял остро. Особенно от нехватки деревьев страдает Советский район, но и в других частях города жители новостроек сталкиваются с этой проблемой. К счастью, озеленением в краевой столице занимаются не только местные администрации, но и неравнодушные волонтеры компании РУСАЛ. Накануне они вместе с воспитанниками детского сада высадили 60 деревьев.

Яблони, груши и сирень

Акция «Зеленая волна» — одна из социальных инициатив РУСАЛа, в рамках которой волонтеры — работники компании вместе с обычными жителями помогают сделать свои родные города лучше — благоустраивают и озеленяют местные парки, скверы, улицы и детские площадки. Организатором выступает благотворительный фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа (Фонд «ЦСП»), созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив. В этот раз красноярская «Зеленая волна» прошла в Северном, рядом с детским садом № 59. Здесь волонтеры РУСАЛа вместе с воспитателями, детьми и родителями высадили по 20 груш, яблонь и кустов сирени.

Волонтеры РУСАЛа — это сотрудники КрАЗа, и других подразделений компании. К активистам присоединились, и добровольцы КраМЗа Большинство участвуют в подобных акциях уже не в первый раз. Например, в прошлом году представители рабочих и молодежных советов РУСАЛ и En+ вместе с неравнодушными жителями Советского района высадили пять сотен деревьев и кустарников вдоль набережной Ульяновского проспекта — новый бульвар получил название «Зеленый берег».

«Я участвую в волонтерских акциях второй год. Считаю, что такая деятельность — один из залогов благополучия города. Хотелось бы, чтобы инициативных жителей в Красноярске становилось всё больше. Например, на набережной Ульяновского проспекта сейчас уже выросли деревья, которые мы посадили в 2021 году. Людям нравится там гулять, а ведь некоторые из них даже не задумываются, что все эти деревья появились благодаря волонтерам, а не выросли просто так, сами по себе», — рассказала Мария, сотрудница «Сибинфософт» — программного подразделения РУСАЛа.

Сотрудница отдела по контролю продукции цветной металлургии Вера тоже участвует в «Зеленой волне» не первый год. Она рассказала, что многим ее коллегам нравится участвовать в подобных акциях:

«Думаю, многие наши сотрудники находят в таких акциях отдушину — это, по сути, хобби, которое еще и приносит городу пользу. Поэтому желающих участвовать много. Даже сегодня в акции принимают участие лишь половина наших волонтеров — остальные задействованы на другом мероприятии», — рассказала она.

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Организатор «Зеленой волны» от «Центра социальных программ РУСАЛа» Юлия Евдокимова рассказала, что как раз на подобные акции люди откликаются активнее всего.

«Во всех городах в акции участвуют порядка 1 000 волонтеров, которые высаживают 1,5 тысячи саженцев. Люди, которые видят, как мы высаживаем деревья, говорят, что им хочется видеть еще больше деревьев. Даже сегодня ко мне уже подходили местные жители, которые рассказывали, где еще в соседних дворах можно высадить саженцы. Мы всегда прислушиваемся к таким мнениям, когда выбираем новые места посадок — как правило, уже в феврале мы знаем, где в этом году будем сажать деревья», — рассказала Юлия Евдокимова.

Организаторы хотят, чтобы прижились все 60 высаженных деревьев — поэтому пообещали строго контролировать районную администрацию, которая должна организовать регулярный уход за деревцами.



Хорошая традиция

Акция «Зеленая волна» проходит с 2017 года. За всё время участники акции высадили 6 000 деревьев на общую сумму более 6 млн рублей — куплены они были на средства РУСАЛа.

Депутат красноярского Горсовета, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова тоже принимала участие в высадке деревьев возле детского сада № 59.

«Обычно мы берем площадки, которые предлагают неравнодушные жители города. Например, сегодня мы высаживаем деревья возле детского сада — его работники сразу приняли наше предложение и активно включились в подготовительную работу. Мы знаем, что они будут ухаживать за деревьями. Мы очень часто выбираем для благоустройства именно Советский район Красноярска — ведь это район, где расположен КрАЗ, где живет много наших работников. К тому же Северному уже давно не хватает деревьев, поэтому мы решили сделать тут еще один зеленый уголок», — рассказала Елена Южакова.

Начавшись 13 мая в Волгограде, «Зеленая волна» 2022 года завершится в Братске 30 мая, где базируется Братский алюминиевый завод. Всего за две недели волонтеры высадят 1500 деревьев и кустарников.

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной