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«Давай на летке посидим!»: как сейчас выглядят террасы красноярских ресторанов?

«Давай на летке посидим!»: как сейчас выглядят террасы красноярских ресторанов?

Newslab.ru
26.05.2022
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Конечно, самая высокая концентрация летних террас в центре города. Здесь открываются как давно знакомые горожанам летки, так и новички, желающие получить свою часть гуляющей аудитории. За два года пандемии (когда разрешена была работа только на улице) рестораторы поднаторели в украшении веранд, и теперь большая часть из них — просто загляденье!

Mama Roma — одна из старейших пиццерий в городе и обладатель одной из самых милых летних веранд
Учитывая сибирское лето и его непредсказуемость, защитить гостей от холода — лучшая идея
К похожему приему прибегли и в ресторане «Огонь и «Лед»
В «Бенедикте» веранда будто часть заведения
Но вечная стоянка на Красной Армии — не лучшее дополнение к неспешному летнему завтраку

Частенько веранда — это часть заведения с полноценной крышей и большими окнами. В таких можно и непогоду переждать, и от сильного зноя спрятаться.

Например, в Папа’s столики спрятаны за плотной шторой. Но для желающих посидеть на открытом воздухе в предыдущие годы выставляли бочки-столы с барными стульями и зонтами
Вот такая красота выходит вечером
Веранда New York тоже готова к непогоде. У всех отдыхающих есть возможность послушать ночные концерты от уличных музыкантов

Не только в центре есть нарядные веранды — Взлётка тоже понемногу подтягивается. Вот и Berrywood Family открыл веранду «Тунгуски», а еще обещают открыть летку «Дзе».

Tunguska в этом году также готова встречать гостей на летней террасе
Как и внутри, снаружи заведение выполнено в своем оригинальном стиле
Проводить закат, сидя на веранде в уютном пледе — прекрасное завершение дня

Медленно, но все-таки Красноярск перенимает опыт Санкт-Петербурга и осваивает под летние площадки внутренние дворики, а не широкие тротуары в центре. Выгода здесь есть — не пыльно, не шумно и только для знающих.

Веранда ресторана «0,75 please» уже не первый год «прячется» во дворах на Мира. Днем здесь, конечно, все заставлено машинами, но вечерами более уютно
Расслабляющая музыка, фонарики и летние коктейли

Некоторые рестораторы, наоборот, сделали свои веранды продолжением городского ландшафта. Например, в «Чешуе» терраса выходит в парк — заведение отгорожено чисто символически, так что гости наслаждаются видом на цветущую зелень. Кого-то может отпугнуть шум и детские визги, но какое лето без этого?

Разграничение с внешним пространством минимальное
Один шаг — и ты уже на летней террасе «Чешуи»

Есть и совсем небольшие летние террасы — всего пара столов. Отличная возможность провести свидание или встречу с другом.

Например, Mike&Molly в центре уже несколько лет летом открывает небольшую летку

Вечером летние веранды выглядят очень нарядно — сияющие огоньки с теплым светом создают атмосферу, в которую можно окунуться только летними вечерами.

Веранда «Чешуи» вечером — просто волшебство
Да и примостившаяся сбоку «Ромбаба» тоже хорошеет с вечерними огоньками
Свет украшает любую, даже самую неприметную, летку

Ну, и конечно, не забывайте про фуд-траки и кофемашины, они в Красноярске тоже довольно оригинальные и предлагают пару столиков вокруг себя.

Всем известная кофемашина на Доме Быта
А этот фудтрак с фонариками расположился по диагонали от театра Пушкина
В прошлом году неподалеку стоял вот такой красавец
Cremeria «A.RÓMA» готовит вот такую «летку» для любителей мороженого
А по соседству есть шаурма и закусочная

Календарное лето в Красноярске еще не началось, но горожане уже во всю наслаждаются теплом и солнцем. Ну, а летние веранды — лучшее место поймать время за хвост и провести это ценное время красиво. А вы любите отдыхать на летних террасах? Делитесь в комментариях!

Валя Котляр специально для Newslab,
фото Алины Ковригиной

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