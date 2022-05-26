«Давай на летке посидим!»: как сейчас выглядят террасы красноярских ресторанов?

Лето в Красноярске — это жаркие дни с прохладными вечерами, обрамленные зеленью улицы и толпы отдыхающих в самых красивых частях города. Невозможно представить красноярский центр без летних веранд. Если раньше владельцы кафе и ресторанов не сильно задумывались над внешним видом террас — зонтик, стульчики и готово, то теперь к летним вариантам заведений подходят очень тщательно. Newslab прогулялся по городу и посмотрел, как выглядят «летки» Красноярска.

Конечно, самая высокая концентрация летних террас в центре города. Здесь открываются как давно знакомые горожанам летки, так и новички, желающие получить свою часть гуляющей аудитории. За два года пандемии (когда разрешена была работа только на улице) рестораторы поднаторели в украшении веранд, и теперь большая часть из них — просто загляденье!

Частенько веранда — это часть заведения с полноценной крышей и большими окнами. В таких можно и непогоду переждать, и от сильного зноя спрятаться.

Не только в центре есть нарядные веранды — Взлётка тоже понемногу подтягивается. Вот и Berrywood Family открыл веранду «Тунгуски», а еще обещают открыть летку «Дзе».

Медленно, но все-таки Красноярск перенимает опыт Санкт-Петербурга и осваивает под летние площадки внутренние дворики, а не широкие тротуары в центре. Выгода здесь есть — не пыльно, не шумно и только для знающих.

Некоторые рестораторы, наоборот, сделали свои веранды продолжением городского ландшафта. Например, в «Чешуе» терраса выходит в парк — заведение отгорожено чисто символически, так что гости наслаждаются видом на цветущую зелень. Кого-то может отпугнуть шум и детские визги, но какое лето без этого?

Есть и совсем небольшие летние террасы — всего пара столов. Отличная возможность провести свидание или встречу с другом.

Вечером летние веранды выглядят очень нарядно — сияющие огоньки с теплым светом создают атмосферу, в которую можно окунуться только летними вечерами.

Ну, и конечно, не забывайте про фуд-траки и кофемашины, они в Красноярске тоже довольно оригинальные и предлагают пару столиков вокруг себя.

Календарное лето в Красноярске еще не началось, но горожане уже во всю наслаждаются теплом и солнцем. Ну, а летние веранды — лучшее место поймать время за хвост и провести это ценное время красиво. А вы любите отдыхать на летних террасах? Делитесь в комментариях!

Валя Котляр специально для Newslab,

фото Алины Ковригиной