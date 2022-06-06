«На Мичигано-стрит пили все мужики»: прошлое и настоящее кварталов между Свободным и ж/д путями

В Красноярске всё меньше остается жилых кварталов, не тронутых многоэтажками, современными развлечениями и гипермаркетами. Один из таких — небольшой участок за проспектом Свободным — улица Мечникова. Увы, судя по градостроительным планам, в ближайшие годы территория будет активно застраиваться. Newslab прошелся по пока уцелевшим дворам и проулкам.

От железной дороги до промзоны

Улица Мечникова в Красноярске находится в Железнодорожном районе, у путей Транссиба и промзоны около бывшего Красноярского завода телевизоров. Раньше она считалась объездной альтернативой вечно «несвободного» Свободного: на ней и пешеходных переходов не было. Теперь Мечникова становится всё более самостоятельной — с переходами, лежачими полицейскими и светофорами.

Newslab пообщался с Валентиной — молодой женщиной, которая выросла в этих местах.

«Мечникова была не самой опрятной улицей. Иногда между собой ее называли „Мичигано-стрит“ — в названии этом не было никакого смысла — просто звучит красиво. Хоть Мечникова и находится недалеко от центра, это всю жизнь была „пацанская“ улица: стрелки, разборки, дерзкие подростки», — вспоминает она.

Участок от улицы Баумана до улицы Омской застроен исключительно «сталинками» и «хрущёвками». Далее жилая застройка представлена пятиэтажными кирпичными «улучшенками» и домами с квартирами «новой» планировки. Не остаются эти места и без частного сектора разной степени изношенности.

«У нас была стандартная двухкомнатная хрущевка, дом из кирпича. Помню, в конце 90-х делали ремонт „косметический“ — почему-то раз в 4-5 лет мама переклеивала обои, белила потолок и красила плинтуса и косяки, мода такая была. Так вот, одна стена просто осыпалась наполовину — один песок между этих кирпичей был. Пришлось ее как-то подмазывать и завешивать вездесущим ковром».

Считался элитным

Район активно застраивался в середине XX века, а в начале нулевых считался очень удачным местом жительства. Главными плюсами считали близость к центру, много школ и садиков в округе, а еще целых два парка рядом — парк имени Гагарина и Телевизорный (который сейчас именуется «Троей»). Тогда еще не было ни Удачного, ни благоустроенной Взлётки, ни тем более околоевропейского «Южного берега».

«Я жила здесь с самого рождения, и Свободный и Мечникова были лучшими образцами 90-х. Как я помню, пили вообще все мужчины, которые здесь живут. Привычным было зайти в подъезд и встретить спящего забулдыгу (никаких железных дверей и кодовых замков тогда не было). Работы было мало, очень много мужчин работали грузчиками на „товарке“ — разгружали продукты в железнодорожных тупиках. Отсюда были и гостинцы. Родители были в разводе, но отец периодически появлялся. Помню, мог зимой припереть мешок мандаринов или редкий сок в пластиковой канистре, а то и „Нутеллу“. Уж не знаю, так с ним рассчитывались, или он просто это „заимствовал“ по долгу службы».

В районе было несколько школ. Некогда образцовая школа с эстетическим уклоном № 21 (закрыта на капремонт), № 101 (сейчас это гимназия № 9) № 83 (снесли) и № 19.

«В начале 2000-х самой нормальной школой считалась 101-я. По прописке я должна была ходить в 21-ю, но мама, помня не самый лучшей опыт с моей старшей сестрой, наотрез отказалась меня туда водить. В 101-ю брали в основном ребят из благополучных и относительно состоятельных семей, а всех, кто похуже, отправляли учиться в соседнюю 83-ю. Так как мы были многодетными и мама воспитывала нас одна, то прямая дорога мне была именно сюда. Уж не знаю, что она сделала, но я в итоге смогла учиться на тот момент в лучшей школе района, хотя, конечно, всю „началку“ приходилось терпеть неудобства из-за „малообеспеченности“ моей семьи — тогда учителя особо не церемонились и этические границы соблюдались мало».

Сад новый — разруха старая

В районе улицы Мечникова долгие годы находилась войсковая часть, которую расформировали несколько лет назад. Теперь на ее месте стоит детский сад, а территория готовится под застройку. Городские депутаты обсуждали возможность построить здесь «социальный городок» — образцовый микрорайон Красноярска.

В итоге здесь должны появиться школа на 1 100 мест, два детских сада на 270 и 150 мест, трехэтажный многофункциональный образовательный комплекс для дополнительного образования общей площадью 4,5 тыс. квадратных метров, а также спорткомплекс. Пока открыли только детский сад. Разумеется, площади вокруг социнфрасруктуры должны быть застроены жильем.

Территория сейчас, скорее, заброшена, чем облагорожена. Развалившийся КПП воинской части, обломки снесенных зданий и воющие собаки. Выглядит так себе.

Но выходя с пока непривлекательной улицы 8 Марта, можно по Омской зайти на улицу Демьяна Бедного. Newslab как-то делал репортаж из жуткого общежития на этой улице, но в остальном, места здесь довольно уютные.

«Несмотря на то, что здесь есть общежития, Демьяна Бедного всегда была нормальной улицей — тут были детские площадки, сцены для проведения дворовых концертов („агитки“ — так их называли из-за политической агитации в 90-х). Потом часть старья снесли и воткнули многоэтажку, но по соседству всё осталось, как было. Не сказать, что здесь было страшно, есть и более жуткие места возле железной дороги или рядом с той же улицей 8 Марта».

От Демьяна Бедного можно выйти к железнодорожной линии с платформой «Путепровод». Летними вечерами отсюда толпами на автобус идут дачники в возрасте. Вдоль линии всё застроено частными домами, которые настолько слились с ландшафтом, что замечаешь их не с первого раза.

Пока во многих районах города идет буйная, а местами воинственная застройка, Мечникова и прилегающие к ней улочки остаются почти нетронутыми. Тем не менее, и сюда наверняка однажды придут застройщики-гиганты, и тогда всё это останется лишь в памяти старожилов.

Интернет-газета Newslab

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