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«На Мичигано-стрит пили все мужики»: прошлое и настоящее кварталов между Свободным и ж/д путями

«На Мичигано-стрит пили все мужики»: прошлое и настоящее кварталов между Свободным и ж/д путями

Newslab.ru
06.06.2022
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От железной дороги до промзоны

Улица Мечникова в Красноярске находится в Железнодорожном районе, у путей Транссиба и промзоны около бывшего Красноярского завода телевизоров. Раньше она считалась объездной альтернативой вечно «несвободного» Свободного: на ней и пешеходных переходов не было. Теперь Мечникова становится всё более самостоятельной — с переходами, лежачими полицейскими и светофорами.

Newslab пообщался с Валентиной — молодой женщиной, которая выросла в этих местах.

«Мечникова была не самой опрятной улицей. Иногда между собой ее называли „Мичигано-стрит“ — в названии этом не было никакого смысла — просто звучит красиво. Хоть Мечникова и находится недалеко от центра, это всю жизнь была „пацанская“ улица: стрелки, разборки, дерзкие подростки», — вспоминает она.

Росгвардия и сейчас «дежурит» во дворах

Участок от улицы Баумана до улицы Омской застроен исключительно «сталинками» и «хрущёвками». Далее жилая застройка представлена пятиэтажными кирпичными «улучшенками» и домами с квартирами «новой» планировки. Не остаются эти места и без частного сектора разной степени изношенности.

«У нас была стандартная двухкомнатная хрущевка, дом из кирпича. Помню, в конце 90-х делали ремонт „косметический“ — почему-то раз в 4-5 лет мама переклеивала обои, белила потолок и красила плинтуса и косяки, мода такая была. Так вот, одна стена просто осыпалась наполовину — один песок между этих кирпичей был. Пришлось ее как-то подмазывать и завешивать вездесущим ковром».

Кирпичное старье всё еще стоит во дворах на Мечникова

Считался элитным

Район активно застраивался в середине XX века, а в начале нулевых считался очень удачным местом жительства. Главными плюсами считали близость к центру, много школ и садиков в округе, а еще целых два парка рядом — парк имени Гагарина и Телевизорный (который сейчас именуется «Троей»). Тогда еще не было ни Удачного, ни благоустроенной Взлётки, ни тем более околоевропейского «Южного берега».

«Я жила здесь с самого рождения, и Свободный и Мечникова были лучшими образцами 90-х. Как я помню, пили вообще все мужчины, которые здесь живут. Привычным было зайти в подъезд и встретить спящего забулдыгу (никаких железных дверей и кодовых замков тогда не было). Работы было мало, очень много мужчин работали грузчиками на „товарке“ — разгружали продукты в железнодорожных тупиках. Отсюда были и гостинцы. Родители были в разводе, но отец периодически появлялся. Помню, мог зимой припереть мешок мандаринов или редкий сок в пластиковой канистре, а то и „Нутеллу“. Уж не знаю, так с ним рассчитывались, или он просто это „заимствовал“ по долгу службы».

Улица Мечникова застроена старыми пятиэтажными хрущевками. Стены во многих уже просто осыпаются
Дворы здесь всегда были очень зелеными: клены, тополя добираются до 4-5 этажей. Железные детские городки — в 90-е было не до роскоши
Во многих домах проведен газ, о чем говорят газовые «клетки» во дворах. Парковка здесь хаотичная
А здесь во дворе даже было бомбоубежище, которое в 90-е превращалось зимой в ледовую горку
Годы идут, а помойка не меняется

В районе было несколько школ. Некогда образцовая школа с эстетическим уклоном № 21 (закрыта на капремонт), № 101 (сейчас это гимназия № 9) № 83 (снесли) и № 19.

«В начале 2000-х самой нормальной школой считалась 101-я. По прописке я должна была ходить в 21-ю, но мама, помня не самый лучшей опыт с моей старшей сестрой, наотрез отказалась меня туда водить. В 101-ю брали в основном ребят из благополучных и относительно состоятельных семей, а всех, кто похуже, отправляли учиться в соседнюю 83-ю. Так как мы были многодетными и мама воспитывала нас одна, то прямая дорога мне была именно сюда. Уж не знаю, что она сделала, но я в итоге смогла учиться на тот момент в лучшей школе района, хотя, конечно, всю „началку“ приходилось терпеть неудобства из-за „малообеспеченности“ моей семьи — тогда учителя особо не церемонились и этические границы соблюдались мало».

Гимназия № 9 (в прошлом школа № 101) — типовая школа, возведенная в конце 80-х
Попасть в нее в 90-е годы было не так-то просто

Сад новый — разруха старая

В районе улицы Мечникова долгие годы находилась войсковая часть, которую расформировали несколько лет назад. Теперь на ее месте стоит детский сад, а территория готовится под застройку. Городские депутаты обсуждали возможность построить здесь «социальный городок» — образцовый микрорайон Красноярска.

В итоге здесь должны появиться школа на 1 100 мест, два детских сада на 270 и 150 мест, трехэтажный многофункциональный образовательный комплекс для дополнительного образования общей площадью 4,5 тыс. квадратных метров, а также спорткомплекс. Пока открыли только детский сад. Разумеется, площади вокруг социнфрасруктуры должны быть застроены жильем.

Новенький детский сад на территории бывшей воинской части на Омской
Окружен двухэтажками, в которых размещались работники воинской части
Вся Россия в одном кадре: благоустроенная территория и рядом — груда мусора
Надеемся, развалины со временем уберут
За забором войсковой части разруха продолжается
На Омской, Первых пионеров, Красномосковской стоят частные домики разной степени потертости
Автотранспорт около этих ветхих домов им под стать

Территория сейчас, скорее, заброшена, чем облагорожена. Развалившийся КПП воинской части, обломки снесенных зданий и воющие собаки. Выглядит так себе.

Вот так сегодня выглядит пропускной пункт закрытой воинской части
Тут можно прикоснуться к истории
Улицы около Телевизорного завода в былые времена старались хорошо охранять. По адресу Новая Заря, 35 стояла внушительная милицейская контора. Теперь здание много лет заброшено

Но выходя с пока непривлекательной улицы 8 Марта, можно по Омской зайти на улицу Демьяна Бедного. Newslab как-то делал репортаж из жуткого общежития на этой улице, но в остальном, места здесь довольно уютные.

«Несмотря на то, что здесь есть общежития, Демьяна Бедного всегда была нормальной улицей — тут были детские площадки, сцены для проведения дворовых концертов („агитки“ — так их называли из-за политической агитации в 90-х). Потом часть старья снесли и воткнули многоэтажку, но по соседству всё осталось, как было. Не сказать, что здесь было страшно, есть и более жуткие места возле железной дороги или рядом с той же улицей 8 Марта».

На Демьяна Бедного некогда были дома образцового порядка. Но это всё в прошлом
Хотя и сегодня жители некоторых многоэтажек выращивают под окнами цветы
И устраивают импровизированные места отдыха с красными креслами
А возле двухэтажных домов барачного типа теперь высятся гиганты с двухэтажными квартирами
Приводить в порядок ветхие дома никто не собирается. Наверняка в чиновничьих книгах они давно стоят в списке на снос
Сталинки на улице Омской — оплот советской буржуазии: подъезды с колоннами, арочные террасы и высокие потолки
Правда, в проулке можно обнаружить неожиданные находки
И познакомиться с местными гедонистами

От Демьяна Бедного можно выйти к железнодорожной линии с платформой «Путепровод». Летними вечерами отсюда толпами на автобус идут дачники в возрасте. Вдоль линии всё застроено частными домами, которые настолько слились с ландшафтом, что замечаешь их не с первого раза.

Частный сектор вдоль железнодорожной линии — с него когда-то начинался район
Но многоэтажки понемногу наступают и высятся «за спинами» старых домов
Живут здесь в основном пожилые, молодежь всё больше по новостройкам
Милые приметы района — уличные торговцы
Не забывайте про Мечникова и окрестности. Тут хорошо!

Пока во многих районах города идет буйная, а местами воинственная застройка, Мечникова и прилегающие к ней улочки остаются почти нетронутыми. Тем не менее, и сюда наверняка однажды придут застройщики-гиганты, и тогда всё это останется лишь в памяти старожилов.

Интернет-газета Newslab

Хотите узнать, как живут другие районы просторного и зеленого, но «непрестижного» правобережья Прогуляйтесь по легендарным Водникам, холмистым Черемушкам и загадочным Барикам.

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