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«Каждый найдет что-то интересное!»: как угольщики на пешеходном проспекте Мира рассказали красноярцам о своей профессии

«Каждый найдет что-то интересное!»: как угольщики на пешеходном проспекте Мира рассказали красноярцам о своей профессии

Newslab.ru
06.06.2022
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Угольщики приготовили для красноярцев фотозону с большими буквами СУЭК, каждый желающий смог потрогать самый настоящий бурый уголь, а любители творчества рисовали картины мелками из угля. Локации были организованы как для детей, так и для взрослых. Победителям конкурсов и викторин волонтеры СУЭК дарили призы.

Участник горняцкой эстафеты завершает забег. Масса эмоций и впечатлений.
Бросание мяча в шахтерскую каску в рамках эстафеты.
А это победители и участники эстафеты — никто не остался без подарка.
Каждый желающий мог сфотографироваться на фотозоне СУЭК в горняцкой форме и касках.
В проведении конкурсов помогали волонтеры предприятий СУЭК из городов Назарово и Бородино, участвующие на своих территориях в благотворительных акциях, таких как #МыВместе, «Весенняя неделя добра» и другие.

17-летний Даниил много читает и интересуется самыми разными темами. «Обычно я волонтер на мероприятиях, но сегодня просто участник. Помогая другим, в то же время ты помогаешь себе, и душа радуется», — поделился Даниил.

Назирджон закончил 11-й класс и серьезно занимается футболом — играет за команду «Рассвет» в любительской футбольной лиге. В соревнованиях по поднятию угля он одержал победу — сказывается отличная физическая подготовка: за 30 секунд он поднял кусок угля весом около 1 кг 75 раз.

«Я подхожу на все локации, что-то спрашиваю, узнаю новое, участвую в мероприятиях. Каждая площадка индивидуальна, много интересного и нового — рассказывают про космос, топливо, уголь. Локаций очень много, и каждый найдет что-то свое», — рассказал Даниил.
«Очень интересное мероприятие, и хорошая локация для спортсменов — можно проверить свои силы, — с улыбкой говорит Назирджон. — Главное — стараться, никогда не сдаваться и идти к своей цели».
Тот самый бурый уголь Бородинского разреза, который на время поднимали участники состязаний.

Большой дружной компанией гуляли по проспекту Мира две красноярские семьи с детьми. На локации СУЭК члены семей поучаствовали почти во всех конкурсах. «Младшие девочки Анна и Таисия пели на одной из площадок, а мы их поддерживали как болельщики. У СУЭК в конкурсах выиграли футболки, набор художника, сладкие призы, и очень этому рады», — рассказал глава семьи Виталий. Его старшая дочь Ирина, ученица школы № 172, скромно стояла в стороне и рисовала картину угольными мелками: «Я не любитель участвовать в спортивных конкурсах, но нарисовала картину. Тоже получила приз».

Старшеклассники, которых объединил трудовой отряд главы города, тоже пришли на праздник большой компанией. Им больше всего приглянулся «теннисный корт» от СУЭК.

«Мы пришли развлечься, и нашли здесь отличную площадку, — рассказал ученик школы № 147 Тимофей. — Еще мы поучаствовали в нескольких конкурсах СУЭК. Было интересно, потому что узнали много нового: например, где у нас в крае находится шахтерская столица — это город Бородино и Бородинский разрез».

Старшеклассники трудового отряда главы города поучаствовали во всех состязаниях площадки СУЭК, но больше всего ребята заинтересовались теннисом.
На теннисной площадке играли люди разного возраста.
Отец Виталий со старшей дочерью Ириной. Глава семейства надеется, что дочь пойдет по стопам бабушки и станет медиком.
Студентки Карина и Елизавета проходили мимо, их пригласили поучаствовать в горняцкой эстафете, и теперь они с призами — рюкзаками от компании СУЭК. Обе девочки отметили, что призы очень нравятся.
Мальчишки Матвей, Коля и Антон живут недалеко, учатся в одной школе и дружат. Ребятам понравились эстафеты, и за победу они получили в подарок мягких медведей и сладкие подарки. Мальчишки рассказали, что им нравятся такие площадки и в будущем они хотят освоить полезную для общества профессию.

Полина на проспект Мира пришла с папой. Девочка с детства хорошо рисует, но заметила, что такими угольными мелками рисовать труднее всего. Ее папа Александр работает механиком на одном из предприятий крупной нефтегазодобывающей компании и тема добычи сырья ему очень близка. Поэтому, пока дочь рисовала портрет, он изучал локации, рассказывающие про уголь, и заодно оценил другие площадки. «Больше всего понравились игровые площадки, правда, с погодой нам немного не повезло — думаю, в солнечный день людей было бы намного больше на этом празднике, который точно нужен городу».

Полина пришла с отцом, она с детства любит рисовать, так что взялась за угольные мелки — вот такой портрет получился. В подарок от СУЭК она получила набор художника.
Эмоции в эстафете, объединившей незнакомых людей разного возраста, зашкаливали.

Еще одна красноярская семья пришла на праздник в полном составе: глава семьи Максим, супруга Любовь и дочь Валерия. Отец с дочерью поиграли в теннис, а потом решили пройтись в «гусенице» экскаватора и получили поощрительные сладкие призы за смелость. «Мы прошли все локации, туда и обратно. Всё понравилось, но больше всего — интерактивные спортивные локации, — отметил глава семейства. — Первым в „гусенице“ экскаватора идти было не тяжело, а вот последним пришлось попотеть».

А эта эстафета называлась «гусеница» экскаватора.
Для победы в этой эстафете нужно было работать сообща.

У самых маленьких особый восторг вызвало раскрашивание шахтерских касок яркими аппликациями — малыши наклеивали на каски СУЭК яркие цветы и писали свои имена. Еще их заинтересовала викторина «Шахтерская азбука». Волонтеры СУЭК читали четверостишье о каком-либо атрибуте шахтерской профессии — экскаваторе, каске, вагоне и других, пропуская это слово, а дети должны были его угадать. Дети наперебой выкрикивали угаданные слова и получали фишки. Все четверостишия взяты из одноименной книги — «Шахтерская азбука», авторами которой в год 20-летия Компании — 2021 — стали семьи горняков, их дети, дедушки и бабушки.

Волонтеры загадывали шахтерские загадки, а ребятишки должны были назвать пропущенное слово на указанную букву по алфавиту. «Чтоб в морозы печь топить, мы должны его купить. И положим горкой в угол мы блестящий черный... уголь».
Для самых маленьких были приготовлены шахтерские каски, которые малыши украшали аппликациями...
...и подписывали своими именами

Например: «Он работает солидно, где пройдёт, там сразу видно. Срежет землю мощно, грозен, и зовут его... Бульдозер!»

«Рассказал мне дедушка, что места бывают, где открытым способом уголь добывают. Чтоб проверить это, в книжку я залезу. Место называется... угольный разрез».

«Кузов, кабина, две пары колес, сколько уже он пользы принес. Вскрышу сейчас он везет на отвал, мощный помощник, наш друг... самосвал».

Предварительно проект «В центре мира» планируют проводить в Красноярске до конца лета, но многое будет зависеть от погоды. Каждую неделю проект посвятят какой-либо теме: так, запланированы тема русской культуры, олимпийская тема и другие.

Ирина Егорова специально для Newslab

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