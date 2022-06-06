«Каждый найдет что-то интересное!»: как угольщики на пешеходном проспекте Мира рассказали красноярцам о своей профессии

В первые летние выходные в Красноярске стартовал проект «В центре Мира». В рамках проекта центральный проспект вновь стал пешеходным. Как и прошлым летом, кварталы от ул. Обороны до ул. Перенсона будут свободны от транспорта с вечера пятницы до воскресенья. Несмотря на пасмурную погоду, на Мира работали работали локации с мастер-классами, конкурсами и призами, организованные крупнейшими предприятиями города и края. Одной из самых интересных стала площадка «Сибирской угольной энергетической компании».

Угольщики приготовили для красноярцев фотозону с большими буквами СУЭК, каждый желающий смог потрогать самый настоящий бурый уголь, а любители творчества рисовали картины мелками из угля. Локации были организованы как для детей, так и для взрослых. Победителям конкурсов и викторин волонтеры СУЭК дарили призы.

17-летний Даниил много читает и интересуется самыми разными темами. «Обычно я волонтер на мероприятиях, но сегодня просто участник. Помогая другим, в то же время ты помогаешь себе, и душа радуется», — поделился Даниил.

Назирджон закончил 11-й класс и серьезно занимается футболом — играет за команду «Рассвет» в любительской футбольной лиге. В соревнованиях по поднятию угля он одержал победу — сказывается отличная физическая подготовка: за 30 секунд он поднял кусок угля весом около 1 кг 75 раз.

Большой дружной компанией гуляли по проспекту Мира две красноярские семьи с детьми. На локации СУЭК члены семей поучаствовали почти во всех конкурсах. «Младшие девочки Анна и Таисия пели на одной из площадок, а мы их поддерживали как болельщики. У СУЭК в конкурсах выиграли футболки, набор художника, сладкие призы, и очень этому рады», — рассказал глава семьи Виталий. Его старшая дочь Ирина, ученица школы № 172, скромно стояла в стороне и рисовала картину угольными мелками: «Я не любитель участвовать в спортивных конкурсах, но нарисовала картину. Тоже получила приз».

Старшеклассники, которых объединил трудовой отряд главы города, тоже пришли на праздник большой компанией. Им больше всего приглянулся «теннисный корт» от СУЭК.

«Мы пришли развлечься, и нашли здесь отличную площадку, — рассказал ученик школы № 147 Тимофей. — Еще мы поучаствовали в нескольких конкурсах СУЭК. Было интересно, потому что узнали много нового: например, где у нас в крае находится шахтерская столица — это город Бородино и Бородинский разрез».

Полина на проспект Мира пришла с папой. Девочка с детства хорошо рисует, но заметила, что такими угольными мелками рисовать труднее всего. Ее папа Александр работает механиком на одном из предприятий крупной нефтегазодобывающей компании и тема добычи сырья ему очень близка. Поэтому, пока дочь рисовала портрет, он изучал локации, рассказывающие про уголь, и заодно оценил другие площадки. «Больше всего понравились игровые площадки, правда, с погодой нам немного не повезло — думаю, в солнечный день людей было бы намного больше на этом празднике, который точно нужен городу».

Еще одна красноярская семья пришла на праздник в полном составе: глава семьи Максим, супруга Любовь и дочь Валерия. Отец с дочерью поиграли в теннис, а потом решили пройтись в «гусенице» экскаватора и получили поощрительные сладкие призы за смелость. «Мы прошли все локации, туда и обратно. Всё понравилось, но больше всего — интерактивные спортивные локации, — отметил глава семейства. — Первым в „гусенице“ экскаватора идти было не тяжело, а вот последним пришлось попотеть».

У самых маленьких особый восторг вызвало раскрашивание шахтерских касок яркими аппликациями — малыши наклеивали на каски СУЭК яркие цветы и писали свои имена. Еще их заинтересовала викторина «Шахтерская азбука». Волонтеры СУЭК читали четверостишье о каком-либо атрибуте шахтерской профессии — экскаваторе, каске, вагоне и других, пропуская это слово, а дети должны были его угадать. Дети наперебой выкрикивали угаданные слова и получали фишки. Все четверостишия взяты из одноименной книги — «Шахтерская азбука», авторами которой в год 20-летия Компании — 2021 — стали семьи горняков, их дети, дедушки и бабушки.

Например: «Он работает солидно, где пройдёт, там сразу видно. Срежет землю мощно, грозен, и зовут его... Бульдозер!»



«Рассказал мне дедушка, что места бывают, где открытым способом уголь добывают. Чтоб проверить это, в книжку я залезу. Место называется... угольный разрез».



«Кузов, кабина, две пары колес, сколько уже он пользы принес. Вскрышу сейчас он везет на отвал, мощный помощник, наш друг... самосвал».

Предварительно проект «В центре мира» планируют проводить в Красноярске до конца лета, но многое будет зависеть от погоды. Каждую неделю проект посвятят какой-либо теме: так, запланированы тема русской культуры, олимпийская тема и другие.

Ирина Егорова специально для Newslab