«Дорого, но что поделать»: как я искупалась в уличных бассейнах на Татышеве

Пляжно-развлекательный комплекс занял сравнительно небольшую территорию, но разместить на ней планируют до 1300 человек. Будет ли всегда загрузка 100-процентной, организаторы пока не знают — говорят, посмотрят по ситуации. Но для каждого обещают найти шезлонг.
Тендер на строительство выиграла компания «Крастехспец». Она построила три бассейна — самый большой и два поменьше. У каждого есть деревянный подиум, который скрывает чашу (их не стали закапывать в землю, дабы не портить природу).
Глубина большого бассейна примерно 1,5 метра, скрыться там с головой большинству купальщиков будет сложновато. Вода подогревается: если очень интенсивно плыть, то становится даже жарко. А вот для детей температура в самый раз. В резервуарах действует система очистки замкнутого типа: то есть никаких стоков в Енисей или в почву попросту нет.
Для полноценного отдыха в принципе есть всё необходимое: душевые, раздевалки, удобные туалеты, точки питания. За еду, кстати отвечает Евгений Пономарев, владелец сети «Панда и гусь». Посетителям пообещали, что в меню будет не только фаст-фуд типа пицц и шаурмы, но и полноценное питание для детей. Кстати, со своими продуктами и напитками отдыхать здесь нельзя (исключение — детское питание). Официальная версия такой меры: отравление принесенной едой всегда могут приписать местному общепиту, а такие проблемы никому не нужны.
Под запретом для посетителей также курение и алкоголь: приносить с собой спиртное нельзя, а купить его здесь негде.
Самое интересное — это, конечно, цены. Их устанавливала специальная тарифная комиссия парка. Билет на взрослого, в зависимости от тарифа, варьируется от 1200 до 1500 руб. за весь день. Выходит, чтобы отдохнуть семьей, придется отдать 4-5 тысяч.
С одной стороны, дорого. С другой — давайте глянем на цены в других бассейнах: «Ривьера» на Взлётке — безлимит на день за 1500 руб., «Адмирал» — безлимит в выходной за 1800, «Мираж в «Бобровом логу» — 1800 на день. В общем, бассейны на Татышеве — в рамках рынка, как бы грустно от этого не было красноярцам.
Всего есть две категории билетов (цена за весь день):
- «Стандарт» — обычный шезлонг;
- «Комфорт» — шезлонг с матрасом, столик и зонт
В следующем году запустят тариф «Премиум» (цена и привилегии пока что неизвестны).
|
Тариф и время
|
Взрослые
|
Дети от 3-х до 14 лет
|
Стандарт с 10:00
|
1200 руб.
|
840 руб.
|
Стандарт с 15:00
|
1000 руб.
|
600 руб.
|
Стандарт с 18:00
|
600 руб.
|
400 руб.
|
Комфорт с 10:00
|
1500 руб.
|
1100 руб.
|
Комфорт с 15:00
|
1200 руб.
|
900 руб.
|
Комфорт с 18:00
|
700 руб.
|
500 руб.
«В Красноярске короткий пляжный сезон. Почасовая оплата не очень выгодна, так как вряд ли горожане будут приходить на пару часов, им, конечно, захочется провести здесь весь день. И платить за часы было бы намного дороже», — рассказала исполнительный директор компании «Крастехспец» Светлана Гвоздева.
Техническое открытие пройдет уже в эту субботу, 18 июня. Что значит техническое? Все основные работы готовы, но инвестору нужно доделать кое-что по мелочи (например, выставить все кабинки для хранения, доустановить новый забор и т. д.).
Официальное открытие с музыкой, танцами и вечеринкой устроят 26 июня. Гостям пообещали выступление синхронисток, конкурсы и много чего веселого.
«Все работы и конструкции выполнены с учетом максимального сохранения ландшафта. Все площадки — они природные, ничего не перекапывалось, травка сохранилась, даже суслики бегают. Всё сделано из экологически чистых материалов — подиумы для бассейнов, конструкции», — рассказали представители комплекса.
Активное строительство бассейнов под открытым небом в городе ведется по поручению главы региона Александра Усса. Благодаря этому у горожан появился целый пляжный комплекс почти в самом центре города. А вы пойдете в новые бассейны?
Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной