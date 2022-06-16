«Дорого, но что поделать»: как я искупалась в уличных бассейнах на Татышеве

В Красноярске вот-вот откроется один из самых спорных объектов — бассейн на острове Татышеве. У горожан он вызывает противоречивые чувства: с одной стороны, места для купания городу нужны (природные водоёмы для этого непригодны), с другой — терять природу острова не хочется. Тем не менее, новый бассейн здесь уже появился. Корреспондент Newslab успела лично протестировать пляжно-развлекательный комплекс.

Пляжно-развлекательный комплекс занял сравнительно небольшую территорию, но разместить на ней планируют до 1300 человек. Будет ли всегда загрузка 100-процентной, организаторы пока не знают — говорят, посмотрят по ситуации. Но для каждого обещают найти шезлонг.

Тендер на строительство выиграла компания «Крастехспец». Она построила три бассейна — самый большой и два поменьше. У каждого есть деревянный подиум, который скрывает чашу (их не стали закапывать в землю, дабы не портить природу).

Глубина большого бассейна примерно 1,5 метра, скрыться там с головой большинству купальщиков будет сложновато. Вода подогревается: если очень интенсивно плыть, то становится даже жарко. А вот для детей температура в самый раз. В резервуарах действует система очистки замкнутого типа: то есть никаких стоков в Енисей или в почву попросту нет.

Для полноценного отдыха в принципе есть всё необходимое: душевые, раздевалки, удобные туалеты, точки питания. За еду, кстати отвечает Евгений Пономарев, владелец сети «Панда и гусь». Посетителям пообещали, что в меню будет не только фаст-фуд типа пицц и шаурмы, но и полноценное питание для детей. Кстати, со своими продуктами и напитками отдыхать здесь нельзя (исключение — детское питание). Официальная версия такой меры: отравление принесенной едой всегда могут приписать местному общепиту, а такие проблемы никому не нужны.

Под запретом для посетителей также курение и алкоголь: приносить с собой спиртное нельзя, а купить его здесь негде.

Самое интересное — это, конечно, цены. Их устанавливала специальная тарифная комиссия парка. Билет на взрослого, в зависимости от тарифа, варьируется от 1200 до 1500 руб. за весь день. Выходит, чтобы отдохнуть семьей, придется отдать 4-5 тысяч.

С одной стороны, дорого. С другой — давайте глянем на цены в других бассейнах: «Ривьера» на Взлётке — безлимит на день за 1500 руб., «Адмирал» — безлимит в выходной за 1800, «Мираж в «Бобровом логу» — 1800 на день. В общем, бассейны на Татышеве — в рамках рынка, как бы грустно от этого не было красноярцам.

Всего есть две категории билетов (цена за весь день):

«Стандарт» — обычный шезлонг;

«Комфорт» — шезлонг с матрасом, столик и зонт

В следующем году запустят тариф «Премиум» (цена и привилегии пока что неизвестны).

Тариф и время Взрослые Дети от 3-х до 14 лет Стандарт с 10:00 1200 руб. 840 руб. Стандарт с 15:00 1000 руб. 600 руб. Стандарт с 18:00 600 руб. 400 руб. Комфорт с 10:00 1500 руб. 1100 руб. Комфорт с 15:00 1200 руб. 900 руб. Комфорт с 18:00 700 руб. 500 руб.

«В Красноярске короткий пляжный сезон. Почасовая оплата не очень выгодна, так как вряд ли горожане будут приходить на пару часов, им, конечно, захочется провести здесь весь день. И платить за часы было бы намного дороже», — рассказала исполнительный директор компании «Крастехспец» Светлана Гвоздева.

Техническое открытие пройдет уже в эту субботу, 18 июня. Что значит техническое? Все основные работы готовы, но инвестору нужно доделать кое-что по мелочи (например, выставить все кабинки для хранения, доустановить новый забор и т. д.).

Официальное открытие с музыкой, танцами и вечеринкой устроят 26 июня. Гостям пообещали выступление синхронисток, конкурсы и много чего веселого.

«Все работы и конструкции выполнены с учетом максимального сохранения ландшафта. Все площадки — они природные, ничего не перекапывалось, травка сохранилась, даже суслики бегают. Всё сделано из экологически чистых материалов — подиумы для бассейнов, конструкции», — рассказали представители комплекса.

Активное строительство бассейнов под открытым небом в городе ведется по поручению главы региона Александра Усса. Благодаря этому у горожан появился целый пляжный комплекс почти в самом центре города. А вы пойдете в новые бассейны?

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной