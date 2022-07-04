«Парад судов и „матросский“ концерт»: как в Красноярске отметили День речника

В Красноярске отметили День работников морского и речного флота. После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса на красноярской набережной вновь прошел праздник. На Енисее выстроились украшенные суда, а на берегу для всех пришедших подготовили праздничный концерт. Newslab побывал на празднике речников и покажет самые яркие момента.

День работников флота отмечают уже 40 лет. На набережной Красноярска в этот день собираются моряки и все, чья жизнь связано с водой. Традиционно в честь праздника проводят «парад судов», увидеть который хотят многие жители города.

Конечно, многим хочется увидеть всю красоту речных судов. В парадном строю в День речника стоят грузовые и пассажирские судна. Сейчас у енисейского флота самый разгар работы — во время навигации нужно доставить грузы на север.

Поздравить речников пришли не только горожане, но и краевые и городские власти. Со сцены они поздравляли всех, кто причастен к работе флота и связан с ним.

«Сегодня здесь много людей и это показывает то, что Енисей притягивает сердца. Спасибо тем людям, которые осуществляют перевозки по этой великой реке. Это не просто туризм и перевозки людей, это снабжение наших северных территорий жизненно важными грузами на весь год. Именно слаженная работа и портовых сотрудников, и речников в доставке грузов в отдаленные территории позволяет комфортно там проживать», — отметил министр транспорта края Константин Димитров.

Депутат краевого Заксобрания, председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что Красноярский край неразрывно связан с рекой Енисей, и сейчас на речное судоходство делаются большие ставки.

«Сегодня меняется логистика в стране, и Енисей приобретает стратегическое значение как транспортный коридор между Транссибирской магистралью и Северном морским путем. Мы будем все больше и больше внимания уделять движению по реке, развивать портовую инфраструктуру. Совместно с компаниями, которые работают на Енисее, мы будем работать плечо к плечу, чтобы в крае развивалось речное судоходство», — сказал Егор Васильев.

Традиционным в этот день стал праздник на берегу. Для красноярцев выступал оркестр, танцевальные и творческие коллективы также создавали праздничную атмосферу.

Флот выполняет для севера Красноярского края одну из самых важных задач. Именно благодаря слаженной работе речников и тщательной подготовке северного завоза Таймыр обеспечен всем необходимым.

«Навигация сейчас в самом разгаре. Мы прошли самый сложный этап — весеннюю навигацию, доставили грузы в Нижнюю Тунгуску, в Подкаменную Тунгуску, на другие сложные участки Енисея. Сейчас мы встали на работу на магистрали, доставляем грузы до Дудинки, работа кипит, грузов очень много», — отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Во время навигации речники перевозят по Енисею несколько миллионов тонн грузов. В этом году у них стоит амбициозная планка — доставить 3 миллиона 400 тысяч тонн грузов. Как отмечает гендиректор Ольга Ксанф, пока все идет по графику.

Помимо продовольственных грузов на плечи флота ложится и задача по доставке грузов для крупных инвестиционных проектов «Норникеля» и Норильска. Для новых планов требуется техническое обновление и модернизация флота. В этом году дан старт трехлетней программы по увеличению габаритов судовых ходов, а до 2030 года предусмотрена программа ежегодной замены технического флота.

День речника — повод поздравить всех, кто связан с флотом, с праздником и отблагодарить за их важную и нужную работу. Для красноярцев, особенно для северян, флот — это обеспечение жизни и связь «с большой землей».

Интернет-газета Newslab, фотографии Ирины Егоровой