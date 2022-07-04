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«Парад судов и „матросский“ концерт»: как в Красноярске отметили День речника

«Парад судов и „матросский“ концерт»: как в Красноярске отметили День речника

Newslab.ru
04.07.2022
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День работников флота отмечают уже 40 лет. На набережной Красноярска в этот день собираются моряки и все, чья жизнь связано с водой. Традиционно в честь праздника проводят «парад судов», увидеть который хотят многие жители города.

Всех гостей встречал торжественный духовой оркестр
Праздник флота наполнен дружескими встречами и воспоминаниями
Стать частью события захотели сотни горожан, которые смогли наблюдать с берега парад судов

Конечно, многим хочется увидеть всю красоту речных судов. В парадном строю в День речника стоят грузовые и пассажирские судна. Сейчас у енисейского флота самый разгар работы — во время навигации нужно доставить грузы на север.

Исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов во время «обхода» судов
Каждый экипаж поздравляют с праздником
Судна украшены флагами расцвечивания
Всего в грузовом парке Енисейского пароходства 400 судов, но, конечно, подавляющая часть сейчас в работе

Поздравить речников пришли не только горожане, но и краевые и городские власти. Со сцены они поздравляли всех, кто причастен к работе флота и связан с ним.

«Сегодня здесь много людей и это показывает то, что Енисей притягивает сердца. Спасибо тем людям, которые осуществляют перевозки по этой великой реке. Это не просто туризм и перевозки людей, это снабжение наших северных территорий жизненно важными грузами на весь год. Именно слаженная работа и портовых сотрудников, и речников в доставке грузов в отдаленные территории позволяет комфортно там проживать», — отметил министр транспорта края Константин Димитров.

Грузовое судно «Дмитрий Корольский» названо в честь работника пароходства, который отдал флоту 49 лет жизни
А это судно было названо в честь Александра Четверикова только в начале лета. Переименование судов — давняя традиция пароходства
А этот красавец — пассажирский теплоход «Александр Матросов». На нем можно добраться до Дудинки
«Михаил Лермонтов» тоже раньше работал на таких рейсах. Сейчас красноярцы могут рассмотреть его в подробностях с берега

Депутат краевого Заксобрания, председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что Красноярский край неразрывно связан с рекой Енисей, и сейчас на речное судоходство делаются большие ставки.

«Сегодня меняется логистика в стране, и Енисей приобретает стратегическое значение как транспортный коридор между Транссибирской магистралью и Северном морским путем. Мы будем все больше и больше внимания уделять движению по реке, развивать портовую инфраструктуру. Совместно с компаниями, которые работают на Енисее, мы будем работать плечо к плечу, чтобы в крае развивалось речное судоходство», — сказал Егор Васильев.

Егор Васильев

Традиционным в этот день стал праздник на берегу. Для красноярцев выступал оркестр, танцевальные и творческие коллективы также создавали праздничную атмосферу.

«Этот праздник мы встречаем с прекрасным настроением. Наши корабли практически все вернулись с притоков и стоят на сегодняшнем параде готовые работать дальше. Работы еще очень много», — отметил Евгений Грудинов.
Поздравить речников пришли коллективы города
Для них выступать на таком празднике — гордость и память, которую хочется запечатлеть
Горожане с интересом наблюдали не только за судами, но и за концертом

Флот выполняет для севера Красноярского края одну из самых важных задач. Именно благодаря слаженной работе речников и тщательной подготовке северного завоза Таймыр обеспечен всем необходимым.

«Навигация сейчас в самом разгаре. Мы прошли самый сложный этап — весеннюю навигацию, доставили грузы в Нижнюю Тунгуску, в Подкаменную Тунгуску, на другие сложные участки Енисея. Сейчас мы встали на работу на магистрали, доставляем грузы до Дудинки, работа кипит, грузов очень много», — отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Ольга Ксанф

Во время навигации речники перевозят по Енисею несколько миллионов тонн грузов. В этом году у них стоит амбициозная планка — доставить 3 миллиона 400 тысяч тонн грузов. Как отмечает гендиректор Ольга Ксанф, пока все идет по графику.

Теплоход «Куприян» настроен на речные прогулки по Енисею
Это буксир-тягач «Сергей Качалов», способный тягать грузы до 18 тонн

Помимо продовольственных грузов на плечи флота ложится и задача по доставке грузов для крупных инвестиционных проектов «Норникеля» и Норильска. Для новых планов требуется техническое обновление и модернизация флота. В этом году дан старт трехлетней программы по увеличению габаритов судовых ходов, а до 2030 года предусмотрена программа ежегодной замены технического флота.

День речника в Красноярске

Видео: Newslab

День речника — повод поздравить всех, кто связан с флотом, с праздником и отблагодарить за их важную и нужную работу. Для красноярцев, особенно для северян, флот — это обеспечение жизни и связь «с большой землей».

Интернет-газета Newslab, фотографии Ирины Егоровой

Васильев Егор Евгеньевич
Васильев Егор Евгеньевич
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, экс-министр экономики и регионального развития Красноярского края

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