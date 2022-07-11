«Масштабы впечатляют!»: как талантливые школьники Зеленогорска вновь побывали на ЭХЗ

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, Электрохимический завод вновь посетили талантливые школьники Зеленогорска. Команду юных гостей составили 19 учащихся 8–11 классов различных школ, интересующиеся техническими науками и показавшие высокие результаты в отраслевых олимпиадах, чемпионатах и конкурсах различного уровня. В том числе — в «Юных профессионалах Топливной компании Росатома», «ЮниорПрофи», программе WorldSkills Russia, городских проектах «Знатоки Зеленогорска — Первый шаг в атомный проект», «Технобит» и «Философский камень». Участововали и обладатели именной стипендии генерального директора ЭХЗ.

Сопровождали ребят Наталья Коваленко, методист Центра обеспечения деятельности образовательных учреждений и Константин Казакевич, педагог дополнительного образования Центра «Перспектива». Как театр начинается «с вешалки», так и посещение ЭХЗ любыми гостями начинается с инструктажа по безопасному поведению на атомном объекте.

Особый акцент для ребят был сделан на том, что в традициях Электрохимического завода всегда было ставить во главу угла сохранение жизни и здоровья персонала, безопасную организацию работ, соблюдение требований охраны труда на всех участках и объектах предприятия. Это наивысший приоритет при принятии всех решений. Только такой подход позволяет ЭХЗ сегодня поддерживать все производственные процессы на высочайшем уровне безопасности и исключать производственный травматизм. Причем безопасность является личным приоритетом каждого сотрудника при выполнении любых работ — от уборки на рабочих местах до сопровождения технологического процесса.

По тому, с каким вниманием слушали ребята в актовом зале заводоуправления выступления специалиста по охране труда ООТ Вячеслава Соболева и ведущего специалиста СБ Геннадия Рудакова, можно сделать вывод, что они прониклись этой темой. Да и строгости при прохождении КПП настроили на особый «рабочий» лад.

Программу начали с экскурсии в цех по производству изотопов, который находится в здании с романтичным названием «Светлана». О секретах рождения изотопов и хитростях устройства газовых центрифуг школьникам рассказали начальник химико-технологического участка — заместитель начальника ЦПИ Дмитрий Тимофеев и старший инженер-технолог ЦПИ Павел Гришмановский.

Экскурсия проходила в формате живого общения. Школьники узнали, что ЭХЗ является первым в мире предприятием, где в 1971 году заработал первый промышленный газоцентрифужный стенд для получения неурановых изотопов. Первой продукцией стали несколько десятков граммов изотопа железо-57 80-процентного обогащения. А уже сегодня Электрохимический завод обладает компетенциями для получения 110 стабильных изотопов 21 химического элемента. Доля продукции предприятия на мировом рынке стабильных изотопов — более 40 %. Осваиваются новые изотопные продукты.

Заинтересовал ребят и рассказ о научных исследовательских программах, где нашли применение изотопы предприятия. Таких, как поиск безнейтринного двойного β-распада — проекты NEMO-3, MAJORANA, AMoRE, GERDA, LEGEND; регистрация солнечного нейтрино — проект XMASS; изучение «темной материи» Вселенной — проект WARP; проект создания нового эталона массы «Килограмм», создание «атомных батареек», дыхательных тестов на основе углерода-13 и других.

«И хотя я не технарь, мне было понятно всё, что рассказывали нам в ходе экскурсии. Масштабы предприятия и важность решаемых задач впечатляют. Хочу быть юристом, но ведь и юристы, работающие в атомной отрасли, должны знать нюансы производства», — поделился впечатлениями Даниил Борисов, ученик 10-го класса школы № 176.

Затем экскурсанты разделились — одна группа отправилась на участок «W-ЭХЗ», а вторая — в химико-аналитическую лабораторию ЦЗЛ.

Химико-аналитическая лаборатория включена в программу впервые, и опыт оказался удачным. Среди экскурсантов — немало ребят, всерьез занимающихся химией, и им, конечно, было интересно узнать, как на предприятии организован этот процесс, увидеть современные приборы и оборудование. Некоторые так увлеклись, что готовы были остаться в лаборатории еще на пару часов. В этом немалая заслуга специалистов ХАЛ ЦЗЛ, выступивших в роли экскурсоводов, — инженера-аналитика по специальным и общим анализам Натальи Кулиш и ведущего инженера-аналитика Наталии Наумовой.

«Я рвался попасть именно в химико-аналитическую лабораторию ЭХЗ, так как занимаюсь химией на базе лаборатории ЦЭКиТа. У меня есть проект по выделению редкоземельных металлов, связанный с переработкой золы Красноярской ГРЭС-2. И мне очень помогли бы заводские лабораторные возможности и опыт ваших специалистов в проведении масс-спектрометрии и других дополнительных анализов. Сергей Васильевич обещал посодействовать, и я абсолютно счастлив», — рассказал Тимофей Макрушин, ученик 8-го класса школы № 163.

На «W-ЭХЗ» ребят принял Сергей Воробьев, начальник участка — заместитель начальника химического цеха. Здесь для них одними из самых запоминающихся «аттракционов» стали примерка противогазов, с которыми они ранее не встречались на уроках ОБЖ, и проверка на оборудовании контроля радиационный чистоты. Ну, и конечно же, рассказ о единственной в России установке, осуществляющей конверсию обедненного гексафторида урана, не прошел мимо ушей.

Надолго школьники запомнят разговор с генеральным директором ЭХЗ Сергеем Филимоновым, который состоялся в завершение экскурсии. Причем вместо запланированного одного часа общение продлилось более двух часов.

В неформальной обстановке, за чашкой чая, руководитель рассказал о химических и физических процессах, работающих на ЭХЗ, перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами, приходящими на наше предприятие. А ребята рассказали о своих исследованиях и проектах, показали инженерно-конструкторские разработки (презентовали 10 работ), созданные в рамках проекта «Школьный технопарк».

Горизонт интересов школьников оказался впечатляющим. От игровых, образовательных и социально ориентированных практик, робототехники и прототипирования — до переработки золы Красноярской ГРЭС-2, анализа качества минеральной воды и добычи изотопа гелий на Луне... Причем некоторые проекты из теории уже перешли в стадию «практики», и даже работают в фарватере государственной политики импортозамещения.

Так, например, учащиеся лаборатории прототипирования технопарка физико-математического лицея № 174 восьмиклассник Сергей Андрейчик и девятиклассник Владислав Знак под руководством педагога Вилены Снегиревой смогли выполнить заказ, поступивший от санатория-профилактория «Березка» — изготовить детали для импортного медицинского оборудования.

Сергей Филимонов с большим вниманием выслушивал всех ребят, проверял изделия в работе, давал советы. В ходе общения даже родилось несколько идей совместных проектов, которые ребята могут реализовать при поддержке специалистов завода.

На своей странице в соцсетях Сергей Филимонов написал:

«Честно говоря, люблю такие встречи — у нас есть замечательная молодежь! И наша главная задача — поддержать эти таланты, направить их в нужное русло, помочь, если нужно. Тогда — кто знает? — может, в ближайшем будущем кто-то из них придет на ЭХЗ уже не с экскурсией, а как молодой талантливый специалист».

Интернет-газета Newslab