«Вопреки дождю»: в Красноярске прошел юбилейный Красмарафон «Жара 2022»

Выходные в Красноярске выдались не самые теплые — то проливной дождь, то ветер. Но это не остановило участников юбилейного, 10-го полумарафона «Жара». Два дня подряд они собирались на площади Мира, чтобы покорить заветную дистанцию. Некоторые даже приезжали на забег из другого региона. Мы побывали на самом спортивном событии лета и подготовили для вас фоторепортаж.

Красмарафон «Жара» состоялся в последние выходные августа. Генеральным партнером спортивного мероприятия уже шестой год подряд выступает золотодобывающая компания «Полюс». Погода в этом году была нестандартной — с утра в субботу лил проливной дождь, да и на воскресенье обещали погоду не лучше.

«Раньше мы думали, что это название „Жара“ преследует нас и обеспечивает нам погоду. Обычно марафон проходил в июле, мы вынуждены были перенести его сроки на конец августа, но теплая погода свыше 20 градусов нас все равно преследовала. В этом году мы сняли с себя этот след. Погода была прохладная, но дождь нас миновал. В первый день ливень начался сразу после церемонии награждения, а до этого погода была достаточно комфортной для участников. Во второй день небольшой дождь шел с утра, прекратился на время забегов и возобновился после финиша участников», — рассказала представитель Красмарафона «Жара» Олеся Смирнова

По традиции, первый день спортсмены начали с небольших забегов. Сначала на старт вышли люди с ограниченными возможностями. На сайте регистрацию прошли около 200 человек, но некоторые испугались дождя. В итоге «психологическую» дистанцию в 1 км пробежало больше 100 участников. Некоторые из них, отмечают организаторы, на следующий день решили покорить более серьезную дистанцию. Так Виктор Сибирин из Ачинска на коляске преодолел расстояние 21,1 км, а Евгений Горбунов из Красноярска успешно пробежал 10 км.

На детские дистанции «Жары» вышли в этом году почти 700 участников. Как обычно, малыши до 5 лет в сопровождении своих родителей бежали 500-метровку, дети до 11 лет — 1 км. А подростки с 12 лет уже могли попробовать свои силы на 5-километровой дистанции. Стартовали они вместе со взрослыми, но результаты учитывались в каждой возрастной группе. Без призов и ценных подарков не ушел никто

Второй день на «Жаре» традиционно отдан длинным дистанциям — 10 км и полумарафону на 21,1 км. Самую большую беговую корпоративную команду выставила компания «Полюс». От нее на старт вышло 113 человек — около 60 человек пришло на площадь Мира в Красноярске и еще больше 50 человек участвовали онлайн из Еруды, Магадана и других территорий, где находятся производственные площадки «Полюса».

Наталья Сысоева работает в «Полюсе» старшим аналитиком по стратегическим проектам — работа, скажем честно, далекая от бега. Но 6 лет назад ей понравилась идея пойти поучиться бегать. С тех пор она не пропустила ни одного полумарафона «Жара», постоянно улучшая свои результаты, а в этом году планирует попробовать себя на марафонской дистанции в Москве.

«Бегать я начала, когда наша компания запустила обучение бегу в рамках сотрудничества со школой „I love running Красноярск“. Среди участников школы были и другие работники бизнес-единиц компании — „Полюс-Строя“, „Полюс-Проекта“, „Полюс-Логистики“. Многие продолжают свои занятия до сих пор, при этом в беговую команду каждый год вливаются все новые сотрудники. Мы уже 6 лет участвуем в Красмарафоне „Жара“ и с каждым годом наша команда становится все больше. Есть совсем молодые люди, около 20, а мне уже больше 50», — рассказала Наталья.

Наталья Сысоева отметила, что в этом году, благодаря прохладной погоде и постоянным тренировкам, ей удалось улучшить свой прошлогодний результат. По этому случаю на «Жаре» принято звонить в специальный колокол, который висит в финишной арке. Организаторы отмечают, что в этом году, он звонил часто.

«Полумарафон „Жара“ — яркое и запоминающиеся событие, которое вдохновляет заниматься спортом и взрослых и детей. „Полюс“ поддерживает проект уже шестой год подряд, и мы видим, как сильно он изменился. За это время соревнования из небольшого проекта выросли в самый массовый любительский забег за Уралом. В этом году „Жара“ стала частью программы празднования Дня города. Таким красивым забегом мы с Красмарафоном поздравили красноярцев и гостей города с 394-летием. Поздравляем всех спортсменов и желаем новых побед, ведь регистрация на „Жару-2023“ уже открыта!», — отметил Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярск».

Красмарафон — это яркое событие конца лета. Удовольствие от участия в нем получают все. Ведь здесь одинаково тепло приветствуют всех — тех, кто поставил рекорд и тех, кто просто вышел на старт, чтобы преодолеть себя. А вы уже захотели поучаствовать в следующей «Жаре»?

Интернет-газета Newslab