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«Дань уважения профессии и новая городская достопримечательность»: как прошло открытие Сквера Геологов в самом центре Красноярска

«Дань уважения профессии и новая городская достопримечательность»: как прошло открытие Сквера Геологов в самом центре Красноярска

31.08.2022
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Общими усилиями

Как известно, основу экономики края составляет промышленность. Регион может похвастаться первенством в России по запасам золота, угля, кобальта, никеля, платиноидов, нефелиновых руд, магнезитов, исландского шпата, тонких кварцевых песков, тугоплавких глин, графита и других полезных ископаемых. И все эти природные богатства в свое время были обнаружены благодаря труду геологов.

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Самое интересное в непростой работе

В 2016 году геологи-ветераны обратились к краевым властям с инициативой создания скульптурно-мемориального комплекса, посвященного геологам Красноярского края. Предложение получило поддержку, ведь значение профессии геологов сложно переоценить. Земельный участок для нового сквера с памятником выделили в самом центре Красноярска, на пересечении улиц Карла Маркса и Вейнбаума.

Новое общественное пространство решено было назвать Сквером Геологов. Реализацией проекта занималась Ассоциация глав северных территорий Красноярского края, а руководил проектом оргкомитет под председательством вице-спикера краевого правительства. 31 августа 2022 года состоялась торжественная церемония открытия, на которой присутствовали ветераны-геологи, когда-то выступившие с инициативой создания сквера.

Сквер расположился через дорогу от здания красноярской мэрии
Вид на сквер со стороны улицы Вейнбаума
Скульптурная композиция
Одним из главных образов, которым вдохновлялся Андрей Кияницын, был герой фильм «Коммунист», роль которого исполнял Евгений Урбанский

«Еще когда в 80-е строилось здание на Карла Маркса, 62, предполагалось, что здесь будет сквер. Потом планировалось сделать его в 90-е годы, но возникли сложности. И вот, наконец-то мы имеем общественное пространство, которое олицетворяет душу геолога, силу и мощь первопроходцев, которые многое сделали для Красноярского края. Сюда будут приходить многие будущие поколения. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в создании сквера», — сказал Сергей Еремин, заместитель губернатора Красноярского края.

Помимо установки стелы и бронзовой скульптуры в новом сквере провели земельные работы, благоустройство, монтаж освещения, входной арки и удобных лавочек.

Собирательный образ романтичной профессии

Поддержку при создании сквера оказали предприятия — недропользователи края. Генеральным партнером выступил российский лидер золотодобычи — компания «Полюс». К слову, 20 % всего российского золота добывают именно в Красноярском крае.

Инициаторами создания сквера в 2016 году стали ветераны-геологи Красноярского края
Место для сквера в самом центре города было выбрано в 2017 году
Генеральным партнером выступил российский лидер золотодобычи — компания «Полюс»

«Создание такого памятника очень важно, поскольку добыча полезных ископаемых — это основа экономики Красноярского края, вокруг которой территория развивается. Именно от нее во многом зависит и будущее региона. Поэтому совершенно справедливо, что Сквер Геологов именно в центре города. Это дань уважения тем людям, благодаря которым Красноярский край смог развиваться и стал таким, как сейчас», — считает Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск».

Автор композиции — скульптор Андрей Кияницын, именно из его мастерской вышли такие скульптуры, как «Фотограф» на проспекте Мира, «Пожарный-спасатель» на улице Шахтёров и «Дядя Яша и стажёр» на улице Парижской коммуны. И если памятник «Дядя Яша и стажёр» посвящен конкретному человеку, то скульптура геолога — скорее, собирательный образ профессии, которая ассоциируется с романтикой долгих экспедиций в неисследованные уголки страны.

Сергей Еремин, заместитель губернатора Красноярского края
Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск».
Андрей Кияницын, автор скульптуры

«Для меня создание этого монумента стало почетной задачей, поскольку мне нравится профессия геолога — она овеяна романтикой, но вместе с тем связана с тяжелым трудом. Одним из главных образов, который меня вдохновлял, был не геолог, а главный герой фильма „Коммунист“, роль которого исполнял Евгений Урбанский. Ведь профессия геолога еще и очень мужественная. Работа шла легко, весь процесс до воплощения в глине занял полгода. Потом предстояло отлить скульптуру в бронзе», — рассказал Андрей Кияницын.

В скульптурной композиции геолог одет в теплую одежду и высокие сапоги, в руках держит кусок породы и геологический молоток. Многие зрители отметили, что у скульптуры получилось «живое» лицо — Андрей Кияницын рассказал, что это было одной из главных его задач.

Интернет-газета Newslab

Фото предоставлены компанией «Полюс»

Ерёмин Сергей Васильевич
Ерёмин Сергей Васильевич
Заместитель губернатора Красноярского края

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