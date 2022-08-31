«Дань уважения профессии и новая городская достопримечательность»: как прошло открытие Сквера Геологов в самом центре Красноярска

В Красноярске есть множество скульптурных композиций, посвященных разным профессиям: тут и инспектор ГАИ, и фотограф, и строитель. В последний день лета 2022 года в краевой столице появился еще один памятник — геологам. Его установили в обновленном сквере, буквально через дорогу от городской администрации. А на торжественную церемонию открытия собрались представители краевой власти и крупнейших компаний региона — ведь именно труд советских геологов когда-то заложил основу для крупной промышленности края. О том, как прошло открытие нового сквера и кем вдохновлялся ваявший памятник скульптор — в нашем фоторепортаже.

Общими усилиями

Как известно, основу экономики края составляет промышленность. Регион может похвастаться первенством в России по запасам золота, угля, кобальта, никеля, платиноидов, нефелиновых руд, магнезитов, исландского шпата, тонких кварцевых песков, тугоплавких глин, графита и других полезных ископаемых. И все эти природные богатства в свое время были обнаружены благодаря труду геологов.

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В 2016 году геологи-ветераны обратились к краевым властям с инициативой создания скульптурно-мемориального комплекса, посвященного геологам Красноярского края. Предложение получило поддержку, ведь значение профессии геологов сложно переоценить. Земельный участок для нового сквера с памятником выделили в самом центре Красноярска, на пересечении улиц Карла Маркса и Вейнбаума.

Новое общественное пространство решено было назвать Сквером Геологов. Реализацией проекта занималась Ассоциация глав северных территорий Красноярского края, а руководил проектом оргкомитет под председательством вице-спикера краевого правительства. 31 августа 2022 года состоялась торжественная церемония открытия, на которой присутствовали ветераны-геологи, когда-то выступившие с инициативой создания сквера.

«Еще когда в 80-е строилось здание на Карла Маркса, 62, предполагалось, что здесь будет сквер. Потом планировалось сделать его в 90-е годы, но возникли сложности. И вот, наконец-то мы имеем общественное пространство, которое олицетворяет душу геолога, силу и мощь первопроходцев, которые многое сделали для Красноярского края. Сюда будут приходить многие будущие поколения. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в создании сквера», — сказал Сергей Еремин, заместитель губернатора Красноярского края.

Помимо установки стелы и бронзовой скульптуры в новом сквере провели земельные работы, благоустройство, монтаж освещения, входной арки и удобных лавочек.

Собирательный образ романтичной профессии

Поддержку при создании сквера оказали предприятия — недропользователи края. Генеральным партнером выступил российский лидер золотодобычи — компания «Полюс». К слову, 20 % всего российского золота добывают именно в Красноярском крае.

«Создание такого памятника очень важно, поскольку добыча полезных ископаемых — это основа экономики Красноярского края, вокруг которой территория развивается. Именно от нее во многом зависит и будущее региона. Поэтому совершенно справедливо, что Сквер Геологов именно в центре города. Это дань уважения тем людям, благодаря которым Красноярский край смог развиваться и стал таким, как сейчас», — считает Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск».

Автор композиции — скульптор Андрей Кияницын, именно из его мастерской вышли такие скульптуры, как «Фотограф» на проспекте Мира, «Пожарный-спасатель» на улице Шахтёров и «Дядя Яша и стажёр» на улице Парижской коммуны. И если памятник «Дядя Яша и стажёр» посвящен конкретному человеку, то скульптура геолога — скорее, собирательный образ профессии, которая ассоциируется с романтикой долгих экспедиций в неисследованные уголки страны.

«Для меня создание этого монумента стало почетной задачей, поскольку мне нравится профессия геолога — она овеяна романтикой, но вместе с тем связана с тяжелым трудом. Одним из главных образов, который меня вдохновлял, был не геолог, а главный герой фильма „Коммунист“, роль которого исполнял Евгений Урбанский. Ведь профессия геолога еще и очень мужественная. Работа шла легко, весь процесс до воплощения в глине занял полгода. Потом предстояло отлить скульптуру в бронзе», — рассказал Андрей Кияницын.

В скульптурной композиции геолог одет в теплую одежду и высокие сапоги, в руках держит кусок породы и геологический молоток. Многие зрители отметили, что у скульптуры получилось «живое» лицо — Андрей Кияницын рассказал, что это было одной из главных его задач.

Интернет-газета Newslab

Фото предоставлены компанией «Полюс»