Ачинская школа № 3 в Красноярском крае 1 сентября удивит школьников новым дизайном и оснащением. Здесь появились центр компетенций, коворкинг, лингафонный кабинет и классы с новым оборудованием для занятий математикой, географией, химией, биологией и физикой. Newslab готов показать, как будут учиться те, кто планирует получать профессию для работы на Ачинском глинозёмном комбинате.

Основная идея образовательного кампуса — создать условия для подготовки специалистов металлургической отрасли, востребованных на Ачинском глинозёмном комбинате, в рамках сетевого взаимодействия по модели «Школа-Колледж-ВУЗ-Предприятие». Эта модель позволяет начать профориентацию будущих специалистов как можно раньше, еще в школе.

В течение двух лет РУСАЛ вложил в создание образовательного кампуса в школе № 3 около 11 млн рублей. Дизайнерский ремонт в 2022 году обошелся в 7,9 млн рублей. Причем коснулся он не только учебных классов, но и коридоров. Для создания пространства разработали дизайн-проект, подобрали строительные и электроматериалы, мебель, оборудование, учебные пособия.

На открытии кампуса присутствовали глава Ачинска Игорь Титенков, управляющий директор АГК Евгений Жуков и представители сферы образования города, как общего, так и профессионального.

«РУСАЛ — активный помощник города Ачинска в рамках различных социальных проектов. То, что мы сегодня увидели, безусловно, впечатляет. Такой целенаправленный подход к профориентированию детей на инженерные профессии важен и интересен. А реализация образовательной концепции „Школа-Колледж-ВУЗ-Предприятие“ рассчитана не только на учеников школы № 3, но и на всех девятиклассников Ачинска. Фактически новый кампус будет работать для всей системы школьного образования города и это очень важный шаг вперёд», — отметил Игорь Титенков, благодаря компанию за реализацию такого важного для города проекта.

Евгений Жуков, управляющий директор Ачинского глинозёмного комбината отметил важность инвестиций в образование.

«Лучшие инвестиции — это инвестиции в детей, в образование. Потому что они дают колоссальный результат. Сейчас инженерная профессия очень востребована и те знания, которые здесь могут получать ученики, пригодятся для выбора профессии, в том числе и на металлургических предприятиях компании РУСАЛ», — пояснил он.

Директор школы № 3 Мария Киселева пояснила, что с 2022 года учащиеся 9-х классов будут заниматься по дополнительной программе инженерного направления совместно с преподавателями Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса. Ее выпускники смогут попасть в целевой прием колледжа на специальность «Металлургия цветных металлов». Студенты будут осваивать профессиональные компетенции в рамках производственной практики, организованной на Ачинском глинозёмном комбинате с последующим трудоустройством. Те, кто захочет продолжить учебу после трудоустройства, смогут поступить в Сибирский Федеральный университет на уникальную образовательную программу, которую разработал вуз с учётом специфики деятельности компании РУСАЛ.

Образовательный кампус в ачинской школе № 3 — не единственное вложение РУСАЛа в образование. В рамках соглашения с городом, компания профинансировала строительство спортивной площадки в этой же школе, ремонт в школе № 12, а также на средства компании было приобретено оборудование для керамической мастерской в художественной школе. Всего на поддержку системы образования в Ачинске в этом году направлено около 37 млн рублей. Кроме того, совсем скоро в новом помещении начнет свою работу детский технопарк «Квантрориум», инвестором реконструкции которого также выступила компания. На этот проект было направлено свыше 66 млн рублей.

Такая поддержка, направленная на повышение качества технического и инженерного образования школьников и студентов, была заложена ещё основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаской.

Интернет-газета Newslab.ru