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«Дождь настроения не испортил»: как прошел День знаний в красноярских школах

«Дождь настроения не испортил»: как прошел День знаний в красноярских школах

01.09.2022
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Снова в школу!

Торжественные линейки по случаю Дня знаний красноярские школы провели по-разному. Кто-то, испугавшись дождя, отправился встречать 1 сентября в школьный актовый зал, другие же испытали все прелести начавшейся осени под открытым небом. В гимназии № 3 (находится в Октябрьском районе), например, хмурую погоду встретили с улыбкой, ведь начался новый учебный год.

Девочки, разумеется, с бантами
Малыши — волнуются
Кто-то — радуется, некоторые перспективу снова учиться восприняли не так радужно
Удивлению пределов не наблюдалось
В любом случае многие ребята успели соскучиться по школьным друзьям

Школьники по традиции разделились на несколько лагерей: кто-то встретил праздник с радостью, другие с мужеством смирились, что впереди — целый учебный год, а некоторые, особенно первоклашки, волновались. «Промокли мы, конечно, но дождь настроения не испортил», — рассказал Newslab очевидец праздничных событий.

Для кого-то 1 сентября — вовсе не хмурый день
Дождь — веселью не помеха
Тем более, что герои любимых сказок не дали замерзнуть

Старшеклассники же угостили самых маленьких караваем, а затем взорвали хлопушки. Все-таки в последний раз — в 11 класс!

Последний год на школьной скамье, и далее — взрослая жизнь!

Исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов сегодня также заглянул на торжественную линейку в гимназии № 14 в Свердловском районе. Он поздравил школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний, отметив важность патриотического воспитания. В этом году гимназия празднует золотой юбилей — 50 лет — и ученики отметили его торжественно.

«На линейке родители, конечно, испытывали тревогу за своих ребятишек, некоторые мамы даже плакали, и все — волновались. Первоклашки — смешные, потерявшие последние молочные зубы, улыбались, участвовали в играх, танцевали, пели, старшеклассники исполняли гимн гимназии № 14. Несмотря на дождь, все были счастливы. Цветы, шарики, голуби, рассекающие небо над школьным двором... Линейка прошла, как полагается, торжественно!», — отметил один из участников праздника.

На торжественной линейке в гимназии № 14 собрались в основном младшеклассники и ученики старших классов
Фото: Елена Тимофеева
На линейку вынесли флаг РФ, звучал гимн России, а также можно было увидеть шарики в цветах триколора
Фото: Елена Тимофеева
Букеты — по традиции — тоже были
Фото: Елена Тимофеева
Гимназисты с нетерпением ждали начала нового учебного года
Фото: Елена Тимофеева

«Первое сентября — всегда особенный день для тысяч маленьких красноярцев, которые только начинают учиться, и для их родителей. Волнуются и будущие выпускники. Я хочу пожелать ребятам, педагогам и всем, кто сегодня присутствует на таких же мероприятиях в других школах, чтобы этот новый учебный год был счастливым, наполненным успехами и достижениями», — отметил Владислав Логинов.

Для гимназистов выступил хореографический ансамбль с композицией «Русь»
Фото: Елена Тимофеева
Торжественную линейку посетил исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов и руководитель главного управления образования администрации Красноярска Марина Аксенова
Фото: Елена Тимофеева
Готовые к учебе младшеклассники
Фото: Елена Тимофеева
В этом году в первые классы гимназии № 14 пошли учиться 177 ребятишек, а общее количество учащихся превышает 1 тысячу человек
Фото: Елена Тимофеева
Владислав Логинов также оставил ученикам пожелание...
Фото: Елена Тимофеева
... Присоединяемся и тоже желаем успехов в новом учебном году!
Фото: Елена Тимофеева

Кстати, в этом учебном году за парты 110 красноярских школ сели порядка 134 тысяч учеников, и более 15 тысяч из них — первоклассники.​​ Newslab заглянул в соцсети, чтобы узнать, как красноярцы отметили День знаний в этом году:

«Погода, конечно, не для веселья, но так всегда 1 сентября. Прощай, лето, осенью тоже клево!»

«Только закончились уроки, казалось бы, как бац — новый учебный год! Дети пережили эту новость стоически, но не без стенаний...»;

«Не знаю, как школьники сейчас будут без телефонов сидеть на уроках, но верю, что головы станут светлее», — писали в соцсетях красноярцы.

Вот так неожиданно наступила осень!
Фото предоставлено управлением образования администрации Красноярска
В разных школах ученики встречали 1 сентября по-своему...
Фото предоставлено управлением образования администрации Красноярска
... исполняли патриотические номера
Фото предоставлено управлением образования администрации Красноярска
... пели...
Фото предоставлено управлением образования администрации Красноярска
... и, конечно же, налаживали связь поколений!
Фото предоставлено управлением образования администрации Красноярска
Кстати, все торжественные линейки в России начались с поднятия флага и исполнения гимна РФ. Эта традиция станет еженедельной во всех школах — в том числе и Красноярска
Фото предоставлено управлением образования администрации Красноярска

Губернатор края Александр Усс также стал гостем на праздничной линейке в школе села Никольское Емельяновского района. Он также поздравил учеников с 1 сентября — всего в школе в Никольском учится 280 человек, а в первый класс в этом году пошли 16 ребят. Одиннадцатый заканчивают всего шесть школьников — среди них пять девушек и всего один юноша.

Девочки с цветами
Фото: Александр Черных
«Говорю абсолютно искренне, мне особенно приятно сегодня быть у вас, потому что я сам сельский житель и вспоминаю, как заканчивал вот такую же, скромную, но достаточно успешную и авторитетную школу. Поздравляю вас всех, а точнее всех красноярцев с этим хорошим днем — Днем знаний. Я хочу пожелать ребятам очень простых, но очень важных вещей, чтобы они шли в школу за знаниями и шли с удовольствием, чтобы школа была для них вторым домом, и по возможности каждый день они радовали взрослых — и своих учителей, и своих родителей — новыми успехами», — отметил Александр Усс,
Фото: Александр Черных
Вперед — к новым знаниям и приключениям
Фото: Александр Черных
Для кого-то звонок прозвучал впервые, для других — в последний в жизни раз
Фото: Александр Черных
Вот такие гладиолусы!
Фото: Александр Черных
Побег с линейки
Фото: Александр Черных

В Красноярском крае сейчас работают 1047 школ. Постигать науки принялись 365 тысяч учеников, первоклассников из них — целых 39 тысяч. А вы в этом году побывали на торжественной линейке в честь 1 сентября? Расскажите в комментариях.

Интернет-газета Newslab.ru

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Исполняющий обязанности мэра Красноярска
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края

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