«Дождь настроения не испортил»: как прошел День знаний в красноярских школах

В День знаний, 1 сентября, несмотря на то и дело моросящий дождь торжественные линейки прошли более чем для 365 тысяч школьников Красноярского края. Кто-то отправился в первый раз в первый класс, а «малышей не обижать» пообещали старшеклассники — для будущих абитуриентов этот школьный праздник состоялся в последний раз. Newslab побывал на линейках в красноярских школах и узнал, как это было.

Торжественные линейки по случаю Дня знаний красноярские школы провели по-разному. Кто-то, испугавшись дождя, отправился встречать 1 сентября в школьный актовый зал, другие же испытали все прелести начавшейся осени под открытым небом. В гимназии № 3 (находится в Октябрьском районе), например, хмурую погоду встретили с улыбкой, ведь начался новый учебный год.

Школьники по традиции разделились на несколько лагерей: кто-то встретил праздник с радостью, другие с мужеством смирились, что впереди — целый учебный год, а некоторые, особенно первоклашки, волновались. «Промокли мы, конечно, но дождь настроения не испортил», — рассказал Newslab очевидец праздничных событий.

Старшеклассники же угостили самых маленьких караваем, а затем взорвали хлопушки. Все-таки в последний раз — в 11 класс!

Исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов сегодня также заглянул на торжественную линейку в гимназии № 14 в Свердловском районе. Он поздравил школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний, отметив важность патриотического воспитания. В этом году гимназия празднует золотой юбилей — 50 лет — и ученики отметили его торжественно.

«На линейке родители, конечно, испытывали тревогу за своих ребятишек, некоторые мамы даже плакали, и все — волновались. Первоклашки — смешные, потерявшие последние молочные зубы, улыбались, участвовали в играх, танцевали, пели, старшеклассники исполняли гимн гимназии № 14. Несмотря на дождь, все были счастливы. Цветы, шарики, голуби, рассекающие небо над школьным двором... Линейка прошла, как полагается, торжественно!», — отметил один из участников праздника.

«Первое сентября — всегда особенный день для тысяч маленьких красноярцев, которые только начинают учиться, и для их родителей. Волнуются и будущие выпускники. Я хочу пожелать ребятам, педагогам и всем, кто сегодня присутствует на таких же мероприятиях в других школах, чтобы этот новый учебный год был счастливым, наполненным успехами и достижениями», — отметил Владислав Логинов.

Кстати, в этом учебном году за парты 110 красноярских школ сели порядка 134 тысяч учеников, и более 15 тысяч из них — первоклассники.​​ Newslab заглянул в соцсети, чтобы узнать, как красноярцы отметили День знаний в этом году:

«Погода, конечно, не для веселья, но так всегда 1 сентября. Прощай, лето, осенью тоже клево!»



«Только закончились уроки, казалось бы, как бац — новый учебный год! Дети пережили эту новость стоически, но не без стенаний...»;



«Не знаю, как школьники сейчас будут без телефонов сидеть на уроках, но верю, что головы станут светлее», — писали в соцсетях красноярцы.

Губернатор края Александр Усс также стал гостем на праздничной линейке в школе села Никольское Емельяновского района. Он также поздравил учеников с 1 сентября — всего в школе в Никольском учится 280 человек, а в первый класс в этом году пошли 16 ребят. Одиннадцатый заканчивают всего шесть школьников — среди них пять девушек и всего один юноша.

В Красноярском крае сейчас работают 1047 школ. Постигать науки принялись 365 тысяч учеников, первоклассников из них — целых 39 тысяч. А вы в этом году побывали на торжественной линейке в честь 1 сентября? Расскажите в комментариях.

Интернет-газета Newslab.ru