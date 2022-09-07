«Вынули душу и вернули обратно»: как в Красноярске прошло открытие фестиваля «Золотая маска»

В Красноярск пришла осень, а вместе с ней стартовал театральный сезон. И уже с первых дней сентября красноярских театралов обрадовали именитым фестивалем «Золотая маска». В три города края привезут лучшие спектакли премии. Накануне зрителям представили первую постановку — эксперимент над «Анной Карениной» — спектакль «Сережа». Newslab побывал на показе и узнал, чему удивились зрители.

В Красноярске при поддержке компании En+ Group стартовал театральный фестиваль «Золотая маска». Первым спектаклем программы стал «Сережа», представленный актерами театра МХТ имени Чехова. Интерпретация знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина» посвящена сыну главной героини Сереже, который становится едва ли не самой страдающей фигурой в любовном треугольнике взрослых.

В 2020 году постановка была удостоена премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Смольникова) и «Лучшая работа режиссера» (Дмитрий Крымов).

В постановке на сцене Красноярского театра оперы и балеты главные роли исполнили Мария Смольникова (Анна Каренина), Виктор Хориняк (Алексей Вронский) и Константин Хабенский (Алексей Каренин). От оригинального текста Толстого на сцене осталась разве что узнаваемая фабула про холодного мужа, измену жены и трагичный финал. В остальном это довольно смелая авторская интерпретация, делающая «Каренину» неузнаваемой. Вся постановка наполнена символизмом и аллюзиями, отсылающими зрителя вглубь собственных переживаний и страстей. Понять тот или иной прием умом не всегда возможно интеллектом, но его всегда можно прочувствовать. Особый накал переживаний на сцене отметили и зрители.

«Совершенно в разобранных чувствах... Вынули душу, поиграли ею в бадминтон прямо на сцене, а потом вернули обратно. Со знаменитыми МХаТовскими паузами, как полагается. Это стоило пережить...», — написала зрительница спектакля Любовь Сахарова.

Как говорят сами актеры, одна из задумок спектакля — максимально приблизить переживания героев к зрителю, сделать их понятными и ощутимыми для него.

«В данном спектакле, мне кажется, очень явно показана понятная многим история про людей, которых разрывает от любви. Независимо от того, как они проявляют эту любовь, сдерживаются они или нет. Но параллельно с этим происходит еще одна человеческая трагедия, связанная с тем, когда люди, занимаясь собой, своими страстями, забывают о близких, которые находятся рядом с ними. Мне кажется, что Дмитрий Крымов, режиссер, очень точно показал те грани классической истории, которые стали бы (и становятся) понятны сегодняшним нашим гостям», — поделился перед спектаклем актер Константин Хабенский.

На сцене в этот вечер были и смех, и слезы, и растерянность, и боль.

«„Серёжа“ от МХТ имени А. П. Чехова — восторг! Это единственное, что можно пока сказать. Столько пластики на сцене, столько образов и метафор, потрясающие символы... Когда Анна защищается своей болтовней от Вронского, от себя, точнее, от страсти, от неизбежного по сути, когда выстраиваются вещи в ряд как защита, вентилятор этот чёртов, стол-поезд, которым Хабенский-Каренин уничтожает и ее, и себя, пуповина, мать Вронского с этими очками... Невероятное что-то... Вроде и смешно, но так щемяще грустно...», — рассказала о своих впечатлениях красноярка Татьяна Драко.

«Так бывает. Далеко от классического прочтения — и тем любопытнее. Фестиваль „Золотая маска“ в Красноярске открылся спектаклем „Серëжа“ Чеховского МХТ. Да, по роману „Анна Каренина“, как пишут создатели. Но это не Лев Толстой. В версии Крымова больше режиссерского и актерского. Сами актеры только подчеркивают дистанцию репликами на подсказки „суфлëра“. Театр в театре. Уже в зрительном зале. Каждый жест, каждое действие — метафора. Иногда перевëртыш. Как стол с яствами, который не объединяет, а крушит всë на своем пути», — написала зрительница Ольга Филюрина.

«Сережа» — первый спектакль «Золотой маски-2022» в Красноярске. Пустых мест в зале не было, а значит — есть успех и зрительский интерес. Увидеть лучшие спектакли главной театральной премии страны красноярцам помог энерго-холдинг En+ Group, управляющий дочерней компанией РУСАЛ. В компании подчеркивают, что поддержка культурных, образовательных и социальных инициатив — один из приоритетов компании. Преображая среду в городах, компания улучшает климат работы не только для своих сотрудников, но и для всех жителей.

Так, En+ Group помогал организовывать гастроли Школы-студии МХАТ. Жители городов Сибири, Поволжья, Урала, Центральной части России, а также Армении посмотрели более 50 спектаклей с участием молодых артистов. Помимо этого, в городах гастролей проходили прослушивания в школу-студию МХАТ. В 2017 году дочерняя компания холдинга (РУСАЛ) выступила партнером проекта «Золотая Маска в кино». Тогда лучшие спектакли больших форм показывали на экранах в малых городах и поселках России.

Важность сотрудничества компании и фестиваля подчеркивают и организаторы «Золотой маски».

«В Красноярске у нас большая афиша — 11 показов. И, конечно, она не смогла бы состояться без помощи наших партнеров, среди которых министерство культуры России, это правительство края, это Фонд Михаила Прохорова, это En+ Group, который поддерживает многие наши проекты и ряд других», — отметила генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Для красноярцев такие крупные фестивали — прекрасная возможность стать зрителями постановок самого высокого уровня. Впереди у фестиваля еще две недели работы и несколько не менее блистательных спектаклей «Золотой маски».

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab