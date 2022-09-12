«Посидеть за рулем мусоровоза, раскрасить бак и показать знания»: что делали красноярцы на экофестивале на площадках левобережного регоператора

Практически каждого красноярца заботит чистота воздуха и воды, улиц, рек и, конечно же, собственных дворов. Для поддержки и воспитания экологических привычек горожан был организован фестиваль #ВместеЯрче, в котором приняли участие многие красноярские компании, в том числе и левобережный регоператор по обращению с отходами — «Красноярская рециклинговая компания». Как горожан учили с мусором обращаться — в фоторепортаже Newslab.

«Красноярская рециклинговая компания» (КРК) не первый год занимается не только сбором и утилизацией отходов, но и экопросвещением — регулярно проводит тематические занятия со школьниками, организует и поддерживает экологические акции, активно принимает участие в общегородских мероприятиях.

Вот и на прошедшем 10 сентября фестивале #ВместеЯрче КРК подготовила для горожан сразу несколько эко-локаций. На одной из них каждый желающий мог почувствовать себя водителем мусоровоза.

«Мама, он такой огромный, а можно педальку понажимать!?», — кричали восторженно ребятишки, забравшиеся в кабину красного гиганта.

В рамках другой эко-активности от КРК участники фестиваля могли попробовать себя в роли стрит-арт-художников, предложив собственный дизайн для оформления мусорного контейнера. Силами юных живописцев из классического зеленого бак стал разноцветным, украшенным яркими дружелюбными картинками. Где бы еще представилась возможность «повандальничать» на таком холсте?

Мы регулярно поддерживаем различные эко-акции и волонтерские инициативы, но в фестивале #ВместеЯрче участвуем в первый раз. Основная задача этого фестиваля — популяризация ответственного отношения к окружающей среде. Мы как компания, имеющая прямое отношение к экологии, формирующая систему современного обращения с ТКО, регулярно обращаемся с аналогичным тезисом к жителям Красноярского края. Мы помогаем жителям левобережной зоны Красноярска организовать систему раздельного сбора пластика и стекла, уделяем особое внимание экологическому воспитанию молодежи — важно, чтобы уже со школьной скамьи дети знали, как правильно обращаться с мусором, понимали, что его место — в баке, а не на тротуарах, газонах или в речках. Зная это, они будут бережнее относиться к природе«, — отметил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов.

Продемонстрировать свои знания в области правильной утилизации мусора жители города могли прямо на площадке КРК – в игровом формате гости фестиваля с интересом «упражнялись» в правильной сортировке отходов: куда — пищевые остатки, куда — пластик, а куда — стекло.

«Фестиваль проходит с 2016 года, это общероссийское мероприятие. И цель его — воспитание подрастающего поколения с точки зрения экологической и энергосберегающей культуры. А что касается взрослых, то как говорится, учиться никогда не поздно. И взрослые здесь приобретают навыки и умения, что-то открывают для себя впервые. Я думаю, им здесь тоже интересно», — отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

Фестиваль «Вместе ярче» проходит уже в шестой раз по всей стране под эгидой Министерства энергетики России, даря горожанам яркие эмоции и впечатления. Ну а «Красноярская рециклинговая компания» продолжает стоять на страже чистоты левобережья краевой столицы.

Чтобы сделать свой двор или свою улицу чище, необязательно ждать экофестиваля. Достаточно правильно обращаться с мусором, сортировать отходы и бережно относиться к окружающей среде. А у вас есть экологические привычки? Расскажите в комментариях!

Интернет-газета Newslab,

фото предоставлены «Красноярской рециклинговой компанией»