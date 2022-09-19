«Большая уборка большой реки»: мусоровозы КРК вывезли с «Дня Енисея» 2,5 тонны мусора

В Красноярске прошел «День Енисея» — традиционная экологическая акция, посвященная уборке знаковых для города мест. На этот раз неравнодушные горожане приводили в порядок косу Орлиха в Зеленой роще. С каждым годом акция привлекает всё больше участников, а организаторы превращают, казалось бы, рутинное мероприятие в увлекательный праздник. Как прошел «День Енисея» на этот раз, и что необычного находили его участники, — в фоторепортаже Newslab.

Для многих красноярцев суббота — день для сна и отдыха, но не для участников экологической акции «День Енисея». К обеду бодрые и полные решимости волонтеры шагают со своими командами на большую уборку-квест на косе Орлиха, что в Зеленой роще. Место весь год привлекает не только любителей прогулок на природе, но и, к сожалению, нерадивых горожан, оставляющих после себя кучи мусора.

«В Красноярске проект называется „День Енисея“, и он появился 11 лет назад. Он рос, масштабировался и стал проводиться во всех городах, где работает РУСАЛ. В 2011 году Русское географическое общество и РУСАЛ инициировали этот проект, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения сибирских рек и к тому, что нужно их оберегать. За это время пробовали разные форматы, но остановились на субботнике в формате игры. Люди здесь не просто выходят с граблями на уборку по приказу, это, действительно, неравнодушные волонтеры. У них есть мотивация — команды за собранный мусор получают баллы, а в конце победителей награждают ценными призами», — рассказала куратор проекта «День реки», менеджер социальных проектов компании РУСАЛ Юлия Евдокимова.

Экоквест — всегда хитовое событие — количество участников и команд никак не ограничивают. Конечно, годы пандемии отразились на числе волонтеров, но 2022 год отыграл всё назад и даже поставил рекорд: на экоквест в этом году зарегистрировалась 41 команда и более 400 человек.

«День реки» проводится в этом году уже в 11-й раз, и уже четвертый год подряд акцию поддерживает «Красноярская рециклинговая компания» (КРК).

«Мы поддерживаем „День Енисея“ с 2019 года, сразу же, как только мы получили статус регионального оператора. Кто как ни мы будет вывозить отходы после таких мероприятий? В этот раз здесь работают сразу три мусоровоза от КРК — для вывоза смешанных отходов, отдельно для пластика и отдельно для стекла», — рассказала руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании» Юлия Комиссаренко.

Компания не только вывозит мусор после уборки, но и помогает его собирать: с 2019 года сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» выставляют свою команду на квест.

«В „Дне Енисея“ я участвую впервые. Когда я отдыхаю на природе и вижу, что до меня кто-то оставил мусор, я его всегда собираю. Потому что это вредит экологии и просто некрасиво. На участие в этой акцию я согласилась легко. В нашей команде семь человек, все отозвались достаточно охотно. Участников здесь очень много, значит, такие мероприятия обязательно нужно проводить. Меня радует, что сегодня пришло много детей. Потому что дети, которые понимают, каково это — собирать мусор, оставленный другими, прежде чем что-то выкинуть мимо урны или мусорного контейнера, задумаются», — поделилась представитель команды «Красноярской рециклинговой компании» Жанна Максимова.

После уборки весь мусор утилизируют на лицензированный полигон, а разделенные отходы увозят на переработку. Ежегодно после «Дня Енисея» мусоровозы КРК вывозят от 5 до 8 тонн смешанных отходов.

Помимо общего зачета, на «Дне реки» проводится и конкурс необычных находок. Участникам нужно не просто отыскать что-то нестандартное, но и придумать к вещи увлекательную легенду о том, как она здесь оказалась.

Итоги большой уборки большой реки выглядят так (всего собрали и рассортировали):

145 покрышек

124 шт. пластиковых отходов

66 шт. металлических отходов

59 шт. стеклянной тары

Сборная команда РУСАЛа собрала больше всего мусора и заняла первое место. На втором месте — сборная команда проектов «Двигаем вместе» и «Я сдаю в переработку». Бронза — у Сибирско-спасательной академии МЧС.

Большая уборка в рамках «Дня реки» завершилась — в общей сложности волонтеры собрали 2,5 тонны мусора, 300 кг пластика и 460 кг стекла, а это 673 мешка. Красноярцы и сами могут внести свой вклад в чистоту окружающей среды — для этого важно не только не мусорить, но и помогать очищать парки, набережные и дворы от отходов. Так мы сделаем наш город и нашу землю чище!

Интернет-газета Newslab,

фото предоставлены «Красноярской рециклинговой компанией»