«Продолжение живой изгороди»: как экоактивисты высадили 350 деревьев на полигоне «Шинник»

В Красноярске продолжается рекультивация полигона «Шинник». Биологический этап проекта уже завершен. С лета на полигоне начались посадки деревьев. Живая изгородь отделит полигон от расположенного рядом дачного поселка. Newslab узнал, как идет эта работа и делится фотографиями с очередной масштабной посадки.

ООО «Экоресурс» совместно с экологическим вестником «Красноярск против», 29 октября организовали дополнительно к проекту рекультивации посадку деревьев на территории объекта рекультивации «Шинник». Ее компания провела за счет собственных средств.

Это уже не первая подобная высадка. 5 июня в честь Дня Эколога и в рамках «Марафона зелёных дел», с привлечением большого количества волонтёров высадили яблони, акации и серебристые тополя, а дачники добавили ещё от себя несколько маньчжурских орехов. Деревья прижились, и экологи решили продолжать и провели осенью второй этап озеленения.

«В дополнение к проекту рекультивации в качестве живой изгороди, волонтёрами уже высажено в общей сложности 350 деревьев. Живая изгородь будет отделять дачный массив от закрытого полигона» — пояснил экоактивист Артём Речицкий.

Поучаствовать в акции мог любой красноярец. Активность проявили студенты, Трудовой отряд главы города и местные дачники. По просьбе волонтеров компания ООО «Экоресурс» тоже приняла участие в акции. Был организован полив новых деревьев, а саженцы, лопаты и перчатки выдавали всем желающим посадить дерево. В перерывах активистов ждал горячий чай и хорошее настроение.

«Рекультивация земельного участка на котором находился отработанный карьер Кирпичного завода началась более 20 лет назад. По проекту рекультивации карьерная выемка сначала была заполнена отходами, а в 2020 году началась биологическая рекультивация участка: нанесение почвы, посев травы, высадка деревьев» — рассказала Мария Чебоксарова, представитель ООО «Экоресурс».