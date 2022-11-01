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«Продолжение живой изгороди»: как экоактивисты высадили 350 деревьев на полигоне «Шинник»

«Продолжение живой изгороди»: как экоактивисты высадили 350 деревьев на полигоне «Шинник»

Newslab.ru
01.11.2022
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Посадка деревьев на территории «Шинника»

ООО «Экоресурс» совместно с экологическим вестником «Красноярск против», 29 октября организовали дополнительно к проекту рекультивации посадку деревьев на территории объекта рекультивации «Шинник». Ее компания провела за счет собственных средств.

Это уже не первая подобная высадка. 5 июня в честь Дня Эколога и в рамках «Марафона зелёных дел», с привлечением большого количества волонтёров высадили яблони, акации и серебристые тополя, а дачники добавили ещё от себя несколько маньчжурских орехов. Деревья прижились, и экологи решили продолжать и провели осенью второй этап озеленения.

29 октября на полигоне «Шинник» собрались экоактивисты, представители ООО «Экоресурс», члены Трудового отряда главы Красноярска, а также местные дачники
Посадить деревья мог любой желающий
Посадки должны образовать живую изгородь
Она отделит земли рекультивированного полигона от дач
Деревья, посаженные летом уже прижились

«В дополнение к проекту рекультивации в качестве живой изгороди, волонтёрами уже высажено в общей сложности 350 деревьев. Живая изгородь будет отделять дачный массив от закрытого полигона» — пояснил экоактивист Артём Речицкий.

Поучаствовать в акции мог любой красноярец. Активность проявили студенты, Трудовой отряд главы города и местные дачники. По просьбе волонтеров компания ООО «Экоресурс» тоже приняла участие в акции. Был организован полив новых деревьев, а саженцы, лопаты и перчатки выдавали всем желающим посадить дерево. В перерывах активистов ждал горячий чай и хорошее настроение.

Участие в акции приняли экоактивисты
И представители Трудового отряда главы города
Организаторы обеспечили не только работой, но и чаем
Залог успеха таких мероприятий — хорошее настроение

«Рекультивация земельного участка на котором находился отработанный карьер Кирпичного завода началась более 20 лет назад. По проекту рекультивации карьерная выемка сначала была заполнена отходами, а в 2020 году началась биологическая рекультивация участка: нанесение почвы, посев травы, высадка деревьев» — рассказала Мария Чебоксарова, представитель ООО «Экоресурс».

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