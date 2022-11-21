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«Настоящая сказка»: как в Красноярске встречали поезд Деда Мороза

«Настоящая сказка»: как в Красноярске встречали поезд Деда Мороза

Newslab.ru
21.11.2022
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Поезд Деда Мороза прибыл на станцию «Красноярск» в субботу, 19 ноября ровно в 9 утра. На платформе к этому времени собралось несколько сотен человек — и детей, и взрослых. Чтобы никто не скучал во время ожидания заветного состава, а тем более — не замерз, для гостей организовали концерт. Здесь были и песни, и танцы, и согревающие номера.

Гости согревались танцами вместе с маленькими артистами
Осмотреть припаркованного «Серго Орджоникидзе» тоже неплохо
Поздороваться с Дедом Морозом пришли сотни горожан
Новогоднее настроение уже здесь

А к 9 утра все, кто пришел, увидели пар от паровоза вдалеке. «Дед Мороз! Дед Мороз! Смотри!», — кричал каждый указывая в сторону движущего поезда. И правда — горя ярко-красной звездой, сверкая фонариками и издавая громкий сигнал, к красноярцам приближался тот самый поезд.

Дед Мороз со Снегурочкой, а также их помощники поприветствовали всех с небольшой сцены, а потом прошлись вдоль рядов детей, чтобы лично забрать приготовленные письма с заветными желаниями. Кто-то не просто написал послание, а даже сам приготовил подарки для Дедушки.

Внимание досталось каждому ребенку

«Это волшебство какое-то! Так здорово, мы с ребенком пришли посмотреть на Деда Мороза, передать ему письмо! Нам очень все нравится, поезд так светится, уже чувствуется Новый год! Всем желаем здоровья и мира», — поделилась эмоциями красноярка Елена.

Яркий и светящийся локомотив поезда Деда Мороза
Каждый вагон расписан и украшен
Фото на память мог сделать каждый

Конечно, больше всего повезло тем, кто смог попасть внутрь вагона Деда Мороза. Билеты разлетелись за считанные минуты. А внутри ребятишек ждало не только поздравление, но и приятные подарки. Каждый — именной!

Вот в такой сказке смогли побывать дети
Источник: vk.com/rzdkras

Но и тех, кто только встречал поезд, тоже ждало немало сюрпризов. Можно было посетить фотозону, побывать в новогодней лавке, а также угоститься вкусным чаем и новогодним пряником.

Помощники Деда Мороза тоже не давали скучать
Символ Красноярска — Лев — давал «пятерку» ребятне
Можно было прикупить сувениры
Или согреться чайком
В составе работала и новогодняя лавка

После Красноярска Дед Мороз отправился в Ачинск, а оттуда — в другие города России. Поезд в общей сложности проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут проходит через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

Источник: vk.com/poezddedamoroza
Источник: vk.com/poezddedamoroza
Источник: vk.com/poezddedamoroza

Поезд Деда Мороза — уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка с фото-купе.

До Нового года еще больше месяца, а у красноярских ребятишек уже вовсю праздничное настроение, подаренное Дедом Морозом. А вы верите в чудеса под Новый год?

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