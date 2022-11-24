«Сотворить энергию, посадить дерево и потрогать азот»: чем заняться на площадке «Энергия будущего» на фестивале Nauka 0+

В Красноярске стартовал Всероссийский фестиваль Nauka 0+. Сразу на нескольких площадках представлены проекты, которые рассказывают о науке интересно и понятно. Свою программу на фестивале представила и компания Эн+. Newslab уже посетил необычную выставку и узнал, что там можно увидеть и потрогать.

«Энергия будущего» — так называется площадка Эн+ на фестивале науки. Главной темой всех стендов стало создание и возобновление источников энергии. Один из приоритетов компании — зеленая энергетика. Эн+ стремится достичь нулевого баланса парниковых выбросов к 2050 году — цели, установленной в соответствии с принципами, заложенными еще основателем компании Олегом Дерипаской.

Программа «Энергия будущего была разработана вместе с музеем науки «Ньютон Парком». Научная программа включает интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Всё в мире — энергия» и мастер-класс «Под зелёным крылом».

«Наша экспозиция посвящена энергетике и возобновляемым источникам энергии. Эн+ старается перевести производства на эти возобновляемые источники, и мы собственно об этом рассказываем. На выставке посетители удивляются разным экспонатам — особенно дети. Вот, например, у нас есть аквариум с бактериями, он особенно нравится курсантам военного института. Еще гостей заинтересовал стенд с заправочной станцией, особенно его практическая сторона», — рассказал экскурсовод Дмитрий.

Также Эн+ организовала мастер-класс «Под зеленым крылом». Здесь гостям рассказали о том, почему для экологии важны деревья, и как они очищают воздух на Земле. Также каждый мог посадить саженец сосны, который позже (при должном уходе) станет большим деревом.

«Я первокурсник Политехнического института СФУ. Мы увидели ветрогенератор здесь, он очень круто выглядит. У него очень интересная конструкция, и он может выработать много вольт. И при своей простой конструкции и малых усилиях он способен вырабатывать много энергии. Я будущий инженер, и мне нужно знать и понимать, как он устроен. Так что это хорошая возможность познакомиться с устройством техники», — поделился посетитель выставки Виктор.

«Меня поразило то, что такие интересные экспонаты здесь воплощены физически. Обычно о таком можно прочитать в книгах на страницах, а здесь можно вживую всё посмотреть, потрогать, узнать, как оно устроено. Мне очень понравился стенд, где с помощью воды и воздуха мы вырабатывали водород и потом делали мини-взрывы. Также нам с ребятами понравилось качать насос, пропускать воду через миниатюрную гидроэлектростанцию и наблюдать, как энергия идет по проводам», — рассказал студент военно-инженерного института Данил.

«Я попробовал подуть в трубочку. В колбе находятся естественные поглотители углекислого газа, и на выходе в ней возрастает количество газа, а бактерии ее поглощают и выделяют кислород. Если это внедрить в производство и доработать, то можно, например, выявлять какие-то болезни у людей», — поделился второкурсник Иван.

Особенно выставка понравилась детям. Для них «пощупать» энергию и посмотреть, как она производится, было похоже на волшебство.

«Мне понравился стенд с QR-кодами, по которым можно было узнать, сколько алюминия содержится в разных вещах. Он даже в зубной пасте есть! А еще фокусы с жидким азотом были крутые», — поделился 8-летний Гоша.

Также всех ждало эксперимент-шоу. Здесь можно было подзарядить телефон, крутя педали велотренажера, или включить микроволновку, дуя из промышленного пылесоса на ветряную мельницу.



Добавим, компания Эн+ выступает ежегодным партнером фестиваля Nauka 0+. Также компания поддерживает несколько образовательных мероприятий и проектов. Так, в этом году в Дивногорске и Красноярске появились «Мультилабы» — современные мультимедийные классы для школьников. Второй год подряд красноярские школьники 5-9 классов проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле».

Посетить интерактивную программу «Энергия будущего» все желающие смогут 24 и 25 ноября. Располагается экспозиция в Политехническом институте СФУ на ул. Киренского, 26.

Интернет-газета Newslab