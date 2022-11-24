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«Сотворить энергию, посадить дерево и потрогать азот»: чем заняться на площадке «Энергия будущего» на фестивале Nauka 0+

«Сотворить энергию, посадить дерево и потрогать азот»: чем заняться на площадке «Энергия будущего» на фестивале Nauka 0+

Newslab.ru
24.11.2022
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Маленькая ГЭС

«Энергия будущего» — так называется площадка Эн+ на фестивале науки. Главной темой всех стендов стало создание и возобновление источников энергии. Один из приоритетов компании — зеленая энергетика. Эн+ стремится достичь нулевого баланса парниковых выбросов к 2050 году — цели, установленной в соответствии с принципами, заложенными еще основателем компании Олегом Дерипаской.

Программа «Энергия будущего была разработана вместе с музеем науки «Ньютон Парком». Научная программа включает интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Всё в мире — энергия» и мастер-класс «Под зелёным крылом».

Экскурсию по стендам о возобновляемой энергии проводит опытный экскурсовод Дмитрий
Здесь можно было не только послушать об энергии, но и создать ее
И прикоснуться к катушке Теслы
Для детей это, конечно полный восторг!

«Наша экспозиция посвящена энергетике и возобновляемым источникам энергии. Эн+ старается перевести производства на эти возобновляемые источники, и мы собственно об этом рассказываем. На выставке посетители удивляются разным экспонатам — особенно дети. Вот, например, у нас есть аквариум с бактериями, он особенно нравится курсантам военного института. Еще гостей заинтересовал стенд с заправочной станцией, особенно его практическая сторона», — рассказал экскурсовод Дмитрий.

Со многими из представленных экспонатов студенты знакомы по учебникам
Здесь же наглядно можно было рассмотреть, как все работает
А еще узнать о том, какие виды энергии существуют

Также Эн+ организовала мастер-класс «Под зеленым крылом». Здесь гостям рассказали о том, почему для экологии важны деревья, и как они очищают воздух на Земле. Также каждый мог посадить саженец сосны, который позже (при должном уходе) станет большим деревом.

Первокурсник Виктор и 8-летний Гоша узнают о том, как деревья делают воздух чище
Помогают получать новые знания умные и креативные ведущие
На мастер-классе можно было посадить дерево
И даже дать ему имя
Примерно через год сосна будет готова к пересадке в «большую» землю

«Я первокурсник Политехнического института СФУ. Мы увидели ветрогенератор здесь, он очень круто выглядит. У него очень интересная конструкция, и он может выработать много вольт. И при своей простой конструкции и малых усилиях он способен вырабатывать много энергии. Я будущий инженер, и мне нужно знать и понимать, как он устроен. Так что это хорошая возможность познакомиться с устройством техники», — поделился посетитель выставки Виктор.

Стенды «Энергии будущего»
Полезно не только для студентов, но для всех, кому интересна тема экологии

«Меня поразило то, что такие интересные экспонаты здесь воплощены физически. Обычно о таком можно прочитать в книгах на страницах, а здесь можно вживую всё посмотреть, потрогать, узнать, как оно устроено. Мне очень понравился стенд, где с помощью воды и воздуха мы вырабатывали водород и потом делали мини-взрывы. Также нам с ребятами понравилось качать насос, пропускать воду через миниатюрную гидроэлектростанцию и наблюдать, как энергия идет по проводам», — рассказал студент военно-инженерного института Данил.

Утилизация парниковых газов — еще один интересный и наглядный экспонат выставки
Студент Иван Морозов пробует, как это работает

«Я попробовал подуть в трубочку. В колбе находятся естественные поглотители углекислого газа, и на выходе в ней возрастает количество газа, а бактерии ее поглощают и выделяют кислород. Если это внедрить в производство и доработать, то можно, например, выявлять какие-то болезни у людей», — поделился второкурсник Иван.

Гоша пришел на выставку с папой

Особенно выставка понравилась детям. Для них «пощупать» энергию и посмотреть, как она производится, было похоже на волшебство.

«Мне понравился стенд с QR-кодами, по которым можно было узнать, сколько алюминия содержится в разных вещах. Он даже в зубной пасте есть! А еще фокусы с жидким азотом были крутые», — поделился 8-летний Гоша.

Также всех ждало эксперимент-шоу. Здесь можно было подзарядить телефон, крутя педали велотренажера, или включить микроволновку, дуя из промышленного пылесоса на ветряную мельницу.

Вот так на велотренажере можно вырабатывать ток
А здесь ребята запускали ветряк
Ну и побаловались немного
Жидкий азот как отдельный вид развлечения
Дети попробовали его и потрогать, и поймать, и даже «выпить»

Добавим, компания Эн+ выступает ежегодным партнером фестиваля Nauka 0+. Также компания поддерживает несколько образовательных мероприятий и проектов. Так, в этом году в Дивногорске и Красноярске появились «Мультилабы» — современные мультимедийные классы для школьников. Второй год подряд красноярские школьники 5-9 классов проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле».

Посетить интерактивную программу «Энергия будущего» все желающие смогут 24 и 25 ноября. Располагается экспозиция в Политехническом институте СФУ на ул. Киренского, 26.

Интернет-газета Newslab

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