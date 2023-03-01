«Спорт начинается с детей»: в Зеленогорске прошел открытый молодежный турнир по хоккею с шайбой

Три дня в Зеленогорске на новом корте с искусственным льдом «Сибирь» шли сражения открытого городского турнира по хоккею с шайбой среди команд 2012-2013 годов рождения, посвященного Дню защитника Отечества. Приняли участие шесть команд из Зеленогорска, Ачинска, Абакана и три команды из Красноярска. Спонсором турнира выступил АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края).

Приветствовали участников председатель городского Совета депутатов Вадим Терентьев, военный комиссар Олег Горский, директор спорткомплекса Татьяна Никитина и руководитель отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» Сергей Коржов.

Как отметил в своем выступлении Сергей Коржов, поддержка детского спорта для Электрохимического завода — одно из важных направлений благотворительности.

«Спорт начинается с детей. Именно в этом возрасте они усваивают лучшие навыки физической культуры, у них формируется характер, они учатся играть в команде, — сказал Сергей Коржов. — Всегда приятно поддерживать командные виды спорта. Они направлены на работу в коллективе. Ежегодно на спортивные мероприятия Электрохимический завод выделяет до полумиллиона рублей. Наша миссия — помогать детям стать чемпионами в жизни и в спорте».

Гости отметили хорошую организацию турнира. «Нас прекрасно приняли. Нам всё нравится. Тепло, светло и лед хороший», — отметил болельщик Дмитрий Севрюк из Абакана.

А папа одного из красноярских игроков Денис Дворянкин поблагодарил организаторов за условия проживания и экскурсию в военно-исторический музей Центра «Витязь». «Такого музея за Уралом, наверное, больше нет. Нам очень понравился. Пока дети маленькие, им очень важно рассказывать о славном прошлом нашей страны, они все впитывают», — сказал он.

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Особенно ребятишек впечатлила экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу. «Нам рассказали о том, что в концлагерях делали фашисты из человеческой кожи, о норме блокадного хлеба, показали вертолет, танки и бомбы», — рассказал красноярский хоккеист Мирон Ануфриев.

Красноярцы привезли три состава команды «Рассвет». У многих спортсменов папы сами играют в хоккей, что, по мнению Дениса Дворянкина, немаловажно — мальчишкам есть с кого брать пример. Кстати, в турнире участвовали четыре девочки. Правда, играть с мальчишками им придется недолго, пора подыскивать девичьи команды. Но сейчас на льду отличить их от других игроков было невозможно. Защитник Ксюша Любачко, например, играет четыре года и чувствует себя на льду так же уверенно, как мальчишки.

Тренер зеленогорской «Юности» Тимофей Климов настраивал подопечных на ответственное выступление: все-таки первый домашний турнир. Готовились две недели. Зеленогорцы провели три матча. Первый проиграли красноярской команде «Рассвет-2» со счетом 0:6. «Рассвет-2» более сыгранная команда, поскольку чаще выступает на соревнованиях в Красноярске и Новосибирске.

«Ничего страшного — соперники сильные. Будем исправляться, биться. Настрой только на победу. Главное — сибирский характер. Все пацаны боевые. По технике могут уступать, но в желании победить, самоотдаче никому не уступят», — сказал о своих подопечных наставник зеленогорцев.

Большинство зеленогорских ребятишек играют с пяти-шести лет. Самый сильный игрок — капитан команды Тихон Боровиков, который, кстати, частенько играет за красноярский «Рассвет».

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют всё больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Второй матч зеленогорцы провели сразу после торжественного открытия — сыграли с ачинцами, которые в тот день приехали аккурат к открытию турнира и даже размяться толком не успели. А для некоторых игроков, по словам ачинского болельщика Вячеслава Рогожина, этот матч вообще стал дебютным. Но это не помешало им на первой же минуте забросить шайбу в ворота зеленогорцев. Правда, почти сразу получили ответную. Страсти так накалились, что температура воздуха на корте в первые минуты поднялась аж на три градуса — до +11.

Зеленогорцы победили со счетом 14:6. Александр Трофименко забил семь шайб, Тихон Боровиков — две.

В последний день турнира «Юность» встретилась с абаканским «Барсом». Силы соперников оказались равными. Счет в основное время — 4:4, по булитам выиграли зеленогорцы.

По итогам турнира на первом и втором местах — красноярские команды «Рассвет-2» и «Рассвет-3», на третьем — «Юность».

Лучшими игроками турнира признали Ивана Кальгу («Рассвет-1»), Николая Кочубея («Рассвет-2»), Дениса Панова («Рассвет-3»), Тихона Боровикова («Юность») и Данила Ермалюка («Барс»).

Следующий домашний турнир зеленогорцы планируют провести 9 мая и он тоже будет посвящен героической дате — Дню победы.

Интернет-газета Newslab,

фото: пресс-служба ЭХЗ