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«Я шахтер и этим горжусь!»: как угольщики удивляли гостей семейного фестиваля «Первый детский» в Красноярске

«Я шахтер и этим горжусь!»: как угольщики удивляли гостей семейного фестиваля «Первый детский» в Красноярске

Newslab.ru
05.06.2023
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Волонтеры СУЭК знакомили красноярцев и гостей города с угледобычей, которая занимает важное место в экономике региона. Основные посетители фестиваля — дети, а с детьми СУЭК работает на постоянной основе в рамках программы профориентации. В шахтерских городах многие старшеклассники — участники трудовых отрядов СУЭК. Но и многим взрослым интересно узнать, как добывают и перерабатывают уголь, благодаря которому обогреваются дома в городах и поселках края. Поэтому все локации отражали специфику работы угледобывающего производства.

Среди активностей, представленных СУЭК на фестивале ,— фотозона, рисование углем, соревнования по поднятию самого большого куска угля, бросание мяча в каску, эстафета, викторина «Шахтерская азбука», благодаря которой можно узнать о профессиональных терминах в работе угольщиков. Всем победителям и участникам вручали призы.

Как изобразить гусеничную технику? Легко!
Белые каски — это же скучно, так почему бы не раскрасить...
Тем более что занятие это очень веселое и увлекательное.
И за свою работу можно получить классный приз — например, вот такую фирменную кепку.
А еще на празднике можно было поупражняться в метании мяча в шахтерскую каску.
И оценить, насколько тяжелый уголь (спойлер: вполне себе подъемный!)

Пришедшая на праздник красноярка Ольга примерила спецодежду СУЭК и осталась очень довольна: «Спецодежда угольщиков красивая и комфортная. Всё очень удобное. Работаю в алюминиевой промышленности, поэтому знакома с этим».

Подруги Татьяна и Роза тоже примерили шахтерские куртки и каски. «Мы не связаны с шахтерской профессией, просто интересно посмотреть на спецодежду», — рассказала Татьяна. «А я жила в шахтерском поселке Дубинино в Шарыповском районе, так что кое-что о профессии шахтера знаю», — поделилась Роза.

Красноярка Ольга: «Здорово, что проводят такие праздники! Здесь собираются семьями, знакомятся, приобретают новых друзей. Побольше бы таких мероприятий в наше время!»
Красноярка Роза: «Такие праздники очень нужны, потому что окунаешься в детали, которых в жизни никогда, возможно, и не увидишь. Это интересно и для детей, и для взрослых. Я педагог, поэтому мне необходимы такие знания для понимания специфики работы шахтеров. Посмотрев всё самой, потом легче рассказывать детям».

Работник СУЭК Юрий Штельма помогал пришедшим на праздник поднимать на скорость большие куски угля и рассказывал про свой любимый Бородинский разрез. Он уже 17 лет работает на крупнейшем в стране предприятии открытой угледобычи. Начинал простым рабочим, а теперь уже ведущий инженер-технолог.

«Вся моя жизнь связана с разрезом. В Бородино из 16 тысяч населения порядка 3 тысяч человек работают на добыче угля или в сервисных подразделениях, — рассказывает Юрий. — На разрезе много династий. Если взять мою семью, я, жена и шесть близких родственников заняты в производстве Бородинского разреза. Есть такое понятие — престиж профессии, а горняцкий престиж — это очень серьезно. Я горжусь, что шахтер. В 2016 году наш разрез добыл миллиардную тонну угля. Это значимый показатель по нашей стране в целом. У нас ежегодно добывают более 20 млн тонн угля в год».

Юрий Штельма: «Энергетика Красноярска завязана именно на нашем угле. И поэтому я чувствую ответственность и гордость за свою профессию, за свою работу!»

Специалист участка «Вскрышной» Мзия Заридзе работает на Бородинском разрезе с 2010 года. В школьные годы она побывала на экскурсии и увидела огромную машину — роторный экскаватор ЭРШРД-5000:

«Это была самая мощная горная машина на разрезе! С тех пор у меня осталось желание связать свою жизнь с угледобычей. После школы стала педагогом, но потом все-таки получила горное образование, пришла на разрез и работаю с удовольствием. Очень люблю Бородинский разрез! Он самый красивый, самый мощный, самый классный, самый крутой. И люди у нас работают замечательные!»

«Очень люблю Бородинский разрез! Он самый красивый, самый мощный, самый классный, самый крутой. И люди у нас работают замечательные!»

Девушке нравится помогать людям: «Я по жизни волонтер. У меня такой девиз — если я могу кому-то помочь, то обязательно помогу. В компании развито внутреннее корпоративное волонтерство. Особенно оно расширилось в период пандемии, когда стартовала акция „Мы вместе!“. Все волонтеры наших предприятий объединились в это время и работали единой командой. Помогали и нашим ветеранам, и детям в детдоме, и в противотуберкулезном санатории „Салют“, многодетным и малоимущим семьям. Очень рада, что продолжаю семейное дело и являюсь частью нашей большой компании СУЭК».

Павел Никандров работает на Березовском разрезе уже более 10 лет, сейчас — в должности начальника отдела производства и охраны труда. На семейном празднике он надувал шары и помогал рисовать на касках.

«Работа нравится, коллектив хороший. Компания СУЭК социально направленная, поддерживает молодежь. Можно получить образование за счет компании, например, я заканчиваю Институт горного дела СФУ. Очень хороший социальный пакет, в котором предусмотрено санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, поддержка молодых семей. Нам, как многодетной семье с тремя детьми, хорошо помогают», — говорит Павел.

Участие СУЭК в фестивале «Первый детский» стало отличной возможностью рассказать о шахтерской профессии именно в краевом центре. В 2022 году СУЭК представила локацию с атрибутами горняцкой профессии в рамках проекта «В центре Мира» — площадка угледобывающей компании стала одной из самых многолюдных.

Ирина Егорова специально для Newslab

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