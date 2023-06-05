«Я шахтер и этим горжусь!»: как угольщики удивляли гостей семейного фестиваля «Первый детский» в Красноярске

Семейный фестиваль «Первый детский», посвященный Дню защиты детей, прошел 3 июня в красноярском Татышев-парке. Множество локаций различных предприятий города и края расположились на центральной поляне острова. Одной из самых больших площадок стала локация «Сибирской угольной энергетической компании».

Волонтеры СУЭК знакомили красноярцев и гостей города с угледобычей, которая занимает важное место в экономике региона. Основные посетители фестиваля — дети, а с детьми СУЭК работает на постоянной основе в рамках программы профориентации. В шахтерских городах многие старшеклассники — участники трудовых отрядов СУЭК. Но и многим взрослым интересно узнать, как добывают и перерабатывают уголь, благодаря которому обогреваются дома в городах и поселках края. Поэтому все локации отражали специфику работы угледобывающего производства.

Среди активностей, представленных СУЭК на фестивале ,— фотозона, рисование углем, соревнования по поднятию самого большого куска угля, бросание мяча в каску, эстафета, викторина «Шахтерская азбука», благодаря которой можно узнать о профессиональных терминах в работе угольщиков. Всем победителям и участникам вручали призы.

Пришедшая на праздник красноярка Ольга примерила спецодежду СУЭК и осталась очень довольна: «Спецодежда угольщиков красивая и комфортная. Всё очень удобное. Работаю в алюминиевой промышленности, поэтому знакома с этим».

Подруги Татьяна и Роза тоже примерили шахтерские куртки и каски. «Мы не связаны с шахтерской профессией, просто интересно посмотреть на спецодежду», — рассказала Татьяна. «А я жила в шахтерском поселке Дубинино в Шарыповском районе, так что кое-что о профессии шахтера знаю», — поделилась Роза.

Работник СУЭК Юрий Штельма помогал пришедшим на праздник поднимать на скорость большие куски угля и рассказывал про свой любимый Бородинский разрез. Он уже 17 лет работает на крупнейшем в стране предприятии открытой угледобычи. Начинал простым рабочим, а теперь уже ведущий инженер-технолог.

«Вся моя жизнь связана с разрезом. В Бородино из 16 тысяч населения порядка 3 тысяч человек работают на добыче угля или в сервисных подразделениях, — рассказывает Юрий. — На разрезе много династий. Если взять мою семью, я, жена и шесть близких родственников заняты в производстве Бородинского разреза. Есть такое понятие — престиж профессии, а горняцкий престиж — это очень серьезно. Я горжусь, что шахтер. В 2016 году наш разрез добыл миллиардную тонну угля. Это значимый показатель по нашей стране в целом. У нас ежегодно добывают более 20 млн тонн угля в год».

Специалист участка «Вскрышной» Мзия Заридзе работает на Бородинском разрезе с 2010 года. В школьные годы она побывала на экскурсии и увидела огромную машину — роторный экскаватор ЭРШРД-5000:

«Это была самая мощная горная машина на разрезе! С тех пор у меня осталось желание связать свою жизнь с угледобычей. После школы стала педагогом, но потом все-таки получила горное образование, пришла на разрез и работаю с удовольствием. Очень люблю Бородинский разрез! Он самый красивый, самый мощный, самый классный, самый крутой. И люди у нас работают замечательные!»

Девушке нравится помогать людям: «Я по жизни волонтер. У меня такой девиз — если я могу кому-то помочь, то обязательно помогу. В компании развито внутреннее корпоративное волонтерство. Особенно оно расширилось в период пандемии, когда стартовала акция „Мы вместе!“. Все волонтеры наших предприятий объединились в это время и работали единой командой. Помогали и нашим ветеранам, и детям в детдоме, и в противотуберкулезном санатории „Салют“, многодетным и малоимущим семьям. Очень рада, что продолжаю семейное дело и являюсь частью нашей большой компании СУЭК».

Павел Никандров работает на Березовском разрезе уже более 10 лет, сейчас — в должности начальника отдела производства и охраны труда. На семейном празднике он надувал шары и помогал рисовать на касках.

Участие СУЭК в фестивале «Первый детский» стало отличной возможностью рассказать о шахтерской профессии именно в краевом центре. В 2022 году СУЭК представила локацию с атрибутами горняцкой профессии в рамках проекта «В центре Мира» — площадка угледобывающей компании стала одной из самых многолюдных.

Ирина Егорова специально для Newslab