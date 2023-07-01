«Скучно вам точно не будет!»: как школьники побывали на уникальной экскурсии по цехам зеленогорского Электрохимического завода

Многие хотели бы побывать на уникальном Электрохимическом заводе, но только лучшие из лучших имеют возможность узнать, как рождается энергия будущего. ЭХЗ посетили зеленогорские школьники, заслужившие это право за активное участие в образовательных проектах, инициированных в том числе атомщиками.

Заводские специалисты приоткрыли секреты обогащения урана, рождения стабильных изотопов, переработки обедненного гексафторида урана и моделирования производственных процессов для девятнадцати одаренных школьников, пяти педагогов и трех представителей красноярского Информационного центра по атомной энергии.

Главная цель события — услышать друг друга и укрепить позиции ребят в выборе профессионального будущего, чтобы они пришли в отрасль, которая не только успешно решает «земные» задачи развития отечественной экономики, но и занимается раскрытием загадок Вселенной.

Глаза в глаза

Эта экскурсия была не первой в опыте предприятия (с 2016 года регулярно проходят профориентационные экскурсии школьников на ЭХЗ), но каждый раз хочется посмотреть в глаза ребят, услышать и понять, на том ли языке мы разговариваем с молодежью, какой отклик получается. И кажется, нынешнее событие состоялось, не зря были потрачены усилия, не зря генеральный директор Сергей Филимонов и заводские специалисты выделили время в своем жестком графике, чтобы «обогатить» детей позитивной энергией. Конечно, организаторам приятно было получать сообщения от школьников с благодарностями за экскурсию. А лучшей оценкой может быть тот факт, что некоторые ребята уверенно заявили, что будут поступать в профильные вузы и хотят работать на ЭХЗ.

Знакомые все лица!

На самом деле, общение с экскурсантами началось на день раньше — в музейно-выставочном центре ЭХЗ, где ребятам, ученикам 9–11 классов, рассказали о правилах поведения на особо важном объекте и разделили по группам, в зависимости от интересов. Радостно было видеть старых знакомых, с которыми заводские специалисты неоднократно пересекались на научных конференциях, чемпионате «Юные профессионалы Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», соревнованиях по робототехнике, 3D-моделированию, экологических проектах, «Технобите», проекте «Знатоки Зеленогорска — Первый шаг в атомный проект», фестивале «Атом Медиа» и других мероприятиях.

Как сказала руководитель делегации, методист центра обеспечения деятельности образовательных услуг ГУО Наталья Коваленко, сфера интересов ребят и география конкурсов, где побеждали отобранные для экскурсии школьники, очень обширны. Но, конечно, главным критерием отбора стало увлечение естественно-научными направлениями и инженерно-техническим творчеством. Те области знаний, которые в первую очередь востребованы в атомной отрасли.

Хотя не осталась без внимания и журналистика. В частности, в экскурсии приняла участие девятиклассница школы № 167 Виктория Игнатюк — вместе со специалистом отдела общественных коммуникаций ЭХЗ Анатолием Борисенко они готовили материалы по итогам мероприятия. Ведь кто-то должен рассказывать «просто о сложном» — обо всех процессах, происходящих в атомной отрасли. И за один день этому не научишься.

По словам Натальи Коваленко, только в прошлом учебном году проектно-исследовательские команды зеленогорских ребят участвовали более чем в 50 конкурсных мероприятиях. А в целом в учреждениях дополнительного образования и школах города реализуется свыше 80 дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленности, которые охватывают более 2,4 тысячи участников. При этом некоторые ребята участвуют в нескольких образовательных программах. И без поддержки атомщиков городская система образования не смогла бы быть столь успешной.

Полная рабочая смена

Непосредственно в день экскурсии маршрут впервые был выстроен так, чтобы школьники могли не только смотреть и слушать, но и на практике попробовать себя в роли будущих специалистов. Ребята, можно так сказать, «отпахали» полную рабочую смену, с 9 до 17 часов, и прошли по промплощадке не один километр. Выдержали все. Молодцы!

После инструктажа и просмотра видеофильмов о заводе, немного поволновавшись при прохождении КПП, ребята приехали в цех по производству изотопов, где увидели все основные уровни технологического процесса и смогли узнать, почему ЭХЗ является одним из мировых лидеров в этом направлении. А главное, увидели в работе газовые центрифуги — сердце предприятия.

В процесс ребят погрузили старший инженер-технолог Павел Гришмановский и инженер-приборист 2-й категории Станислав Семченок. Им даже показали, как специалисты центрального диспетчерского пункта дистанционно управляют всеми производственными процессами. Не всем это дано увидеть! Кстати, любопытно было наблюдать встречу некоторых ребят со своими родителями. Связь поколений — это здорово.

По интересам

После посещения ЦПИ школьники разделилась «по интересам». Те, кто тяготеет к химии, направились в химико-аналитическую лабораторию в сопровождении начальника ЦЗЛ Дмитрия Арефьева, начальника ХАЛ — замначальника ЦЗЛ Андрея Борболина, ведущего инженера-аналитика Наталии Наумовой и инженера-аналитика по контролю товарной продукции Анастасии Кучерявой.

Другая группа под присмотром начальника участка обесфторивания ГФУ и переработки фтористоводородной кислоты — замначальника химического цеха Сергея Воробьева посетила участок по переработке обедненного гексафторида урана «W-ЭХЗ».

Часть ребят смогли поработать с 3D-сканером, при помощи которого можно смоделировать любую деталь и «построить» любые помещения. Здесь со школьниками занимался инженер 3-й категории СГМ Артем Бочаров.

Особый восторг вызвали тренажеры цеха сетей и подстанций, на которых некоторые ребята прошли «ускоренное обучение» по подготовке специалистов, работающих с электрооборудованием, в том числе при помощи VR-очков. Здесь экскурсантов сопровождал начальник ЦСиП Валерий Куренков и начальник участка эксплуатации Анатолий Стегура.

Откровенный разговор

Завершающим этапом экскурсии, после вкусного обеда, стала встреча с генеральным директором ЭХЗ Сергеем Филимоновым и его заместителями Мариной Васильевой и Ириной Дуборезовой. Разговор получился серьезный и детальный. Почти два часа Сергей Васильевич «экзаменовал» школьников и даже преподавателей на тему того, что они поняли из увиденного.

Как сказал руководитель, столь пристальное внимание к просвещению детей объясняется тем, что предприятие, да и вся атомная отрасль в целом, сегодня очень заинтересованы в молодых кадрах для исполнения амбициозных проектов, которые будут реализовываться в ближайшее десятилетие. И чем раньше ребята осознанно определятся с выбором профессионального будущего, тем легче службе управления персоналом будет помочь им в выборе учебного заведения и разработке персонального алгоритма для дальнейшего трудоустройства.

Непосредственно в ходе встречи некоторые ребята твердо заявили, что хотят работать на ЭХЗ, и Ирина Дуборезова взяла их на особый контроль.

«Мне хочется донести до вас, ребята, что, когда вы закончите вуз или профучилище и придете работать на ЭХЗ, скучно вам точно не будет. Легкой жизни не обещаем, а вот создание условий для максимальной реализации ваших талантов мы точно гарантируем, — подчеркнул Сергей Филимонов. — Сегодня вы убедились, что ЭХЗ действительно мощное производство мирового уровня, аналогов которому можно на пальцах одной руки сосчитать. А по ряду компетенций — мы вообще уникальны! Здесь много простора для приложения ваших сил и умений. Некоторых смущает, что мы находимся в провинции, маленький город, нет Большого театра, метро, Садового кольца и ночных клубов... Но поверьте, если у вас будет интересная работа, которая приносит удовольствие, когда на работу вы будете идти с радостью, а с работы — с гордостью, если будете получать достойную зарплату и хороший соцпакет, то и после рабочего дня вы найдете, как можно реализоваться в творческом, культурном и спортивном плане. Вы сможете весь мир объехать... Но я с высоты своих лет могу точно сказать, что не надо искать счастья „за тридевять земель“. Нужно самим улучшать жизненное пространство здесь и сейчас. Только от вас зависит будущее нашего завода и города. Всё в ваших силах. Дерзайте! Мы ждем вас!»

Автор: Анатолий Борисенко, фото автора и Сергея Огородникова