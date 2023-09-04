«Мы думаем о будущем наших детей»: в Солнечном РУСАЛ построит центр спортивных единоборств

Красноярский Солнечный — один из самых быстрорастущих микрорайонов. Учитывая пожелания горожан, компания РУСАЛ построит в Солнечном Центр спортивных единоборств. Новый спортивный объект появится уже через год. Newslab ознакомился с проектом и рассказывает, каким будет новый комплекс.

Глава города Владислав Логинов отмечает, что микрорайон особенно нуждается в развитии спортивных объектов. Солнечный расположен в отдалении от секций в других районах города, так что детям бывает тяжело туда добраться. Председатель общественного совета микрорайона Людмила Ильиных говорит, что жители неоднократно обращались в администрацию из-за нехватки спортивных объектов и мест дополнительного образования для детей. Исправить ситуацию взялась компания РУСАЛ, которая продолжительное время занимается благоустройством Советского района Красноярска.

«Прежде всего, у нас была заявка от жителей. Много членов рабочего коллектива и представителей рабочих советов Красноярского алюминиевого завода живёт в Солнечном. Они обращались с просьбой посодействовать в строительстве объекта, поскольку у компании есть большой проект по строительству центров спортивных единоборств», — поделилась директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью Елена Южакова.

РУСАЛ занимается возведением центров единоборств по всей стране. Подобные комплексы уже построены в Саяногорске, Тайшете, Братске и Усть-Лабинске. К лету 2024 года в разных городах страны появится еще 14 спортивных объектов.

Строительство Центров спортивных единоборств — это очередной шаг на пути осуществления комплексной социальной программы развития регионов, задуманной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска ещё 20 лет назад. Среди её важнейших направлений — поддержка здорового образа жизни и спорта. Новый спорткомплекс построят для красноярцев в Солнечном на ул. 60 лет СССР, 17.

«Самым логичным, на наш взгляд, было как раз построить в Солнечном такой спортивный центр. Тем более что для Красноярска единоборства — это особая фишка, в городе выросло много чемпионов», — добавила Елена Южакова.

Центр спортивных единоборств «Сокол» имеет типовое строение. В двухэтажном здании разместятся зал единоборств и бокса, а также борцовский зал и все необходимое для комфортного занятия спортом — раздевалки, душевые, тренерские помещения, зоны отдыха и медпункт. Ежедневно центр сможет принимать до 400 человек.

«Мы очень рады, что компания РУСАЛ будет возводить такое нужное и важное здание. Как мама троих детей я очень рада, что у нас появится этот центр. Я думаю, мы для своих детей обязательно найдем здесь спортивную секцию», — отметила председатель общественного совета микрорайона Солнечный Людмила Ильиных.

Комплекс откроет свои двери уже следующей осенью. Подготовительные работы планируют закончить 1 октября, основные строительные работы — 31 мая 2024 года, а благоустройство будет готово уже 31 августа.

«Мы думаем о будущем наших детей. Этот центр спортивных единоборств позволит большому количеству ребятишек приходить сюда, заниматься, зная, что они вырастут здоровыми людьми. В этом основная цель», — отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

Красноярцы в возрасте от 5 до 18 лет смогут заниматься спортом бесплатно. В центре могут проводиться занятия по всем видам единоборств, включая дзюдо, каратэ, борьбу и бокс. Какие именно секции откроются в комплексе — решат сами жители Солнечного. «Перед нами стоят большие задачи. Предлагаем жителям Солнечного поучаствовать в реализации этих планов — подключаться к обсуждению, чтобы самостоятельно решить, какие единоборства здесь будут практиковаться», — пояснил глава города Владислав Логинов.

Новый центр возводится компанией по соглашению с администрацией города. В рамках соглашения РУСАЛ возьмет на себя финансирование и контроль строительства и комплектацию центра. Мэрия займется благоустройством территории и эксплуатацией комплекса.

С появлением центра спортивных единоборств в микрорайоне появится настоящий спортивный кластер. Новое сооружение планируется разместить вблизи муниципального спортивного комплекса «Солнечный». Кроме того, в микрорайоне приступили к строительству бассейна, а недалеко расположен спортивный зал.

«Это хороший пример спортивного городка. Я думаю, что депутатскому корпусу надо распространять этот пример, активно о нём рассказывать, чтобы таких мест на территории Красноярска становилось больше», — отметила директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью Елена Южакова.

Помимо того, рядом остается свободная муниципальная территория. По словам главы города, в будущем, когда все строительные работы будут завершены, на участке появятся открытые спортивные площадки. Это придаст законченный вид новому спортивному городку.