«Игры титанов»: как в Красноярске прошла I Всероссийская спартакиада СУЭК

В Красноярске впервые прошла Всероссийская корпоративная спартакиада СУЭК. Она собрала 16 команд, 640 спортсменов из регионов России от Москвы до Владивостока. Поддержать своих коллег приехали 1200 болельщиков. Newslab побывал на спартакиаде и покажет самые яркие кадры.

Спартакиада СУЭК прошла сразу на нескольких площадках в Красноярске. Основные мероприятия состоялись на Центральном стадионе. Сотрудники СУЭК состязались сразу в нескольких дисциплинах: мини-футбол, волейбол, легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, прыжки на скакалке, прыжки в длину, шахматы и перетягивание каната. На соревнования приехали не только угольщики, но и спортсмены логистического, сервисного, энергетического дивизионов, головного офиса СУЭК в Москве.

Торжественный старт соревнованиям дал генеральный директор СУЭК Александр Редькин. Кстати, он сам играет в волейбол, причем на профессиональном уровне, — на волейбольной площадке московская команда стала безусловным лидером.

«Спорт — это жизнь, это движение. Если не будет движения, не будет и трудовых успехов. Спорт сближает регионы, сближает людей. Спорт и СУЭК всегда были едины: во всех регионах и на всех наших предприятиях есть спортивные и тренажерные залы, спортивные команды, сотрудники участвуют в соревнованиях различного уровня», — сказал Александр Редькин.

Для участников провели яркую церемонию открытия. Перед зрителями выступили зажигательные коллективы — танцоры, акробаты, барабанщики. Они задали крутой старт и драйвовое настроение всем, кто пришел и приехал на соревнования.

Основному дню соревнований предшествовал отборочный этап — здесь выявили лучших из лучших, тех, кто примет участие в масштабном финале спартакиады.

«Я представляю энергетический дивизион, мы из Кузбасса. К соревнованиям готовились, тренировались. Здесь очень классная атмосфера. Да, есть волнение, но это приятное волнение. В целом, чувствуется, что идет работа на сплочение — как в команде, так и с ребятами из других регионов», — поделилась участница кузбасской команды Елизавета.

О болельщиках на празднике тоже не забыли. Для них приготовили не только удобные трибуны, но и многочисленные развлекательные локации. Можно было поучаствовать в лотерее, сыграть в шахматы, шашки или дженгу, сдать нормы ГТО, ну и, конечно, проявить себя в энергичных состязаниях.

«Я приехала из Москвы. Работаю там в сфере логистики, буду болеть за свою команду логистического дивизиона. У нас очень большая сборная — участники сразу из восьми подразделений, есть очень сильные ребята и девчата. Мы выступаем в каждой дисциплине. Настрой боевой, хотим занять места хотя бы в отдельных номинациях, но победит все равно дружба», — поделилась приехавшая в Красноярск болельщица Оксана.

Первую всероссийскую спартакиаду СУЭК решили провести в Красноярске неслучайно. Город располагает всем необходимым для проведения настолько грандиозных соревнований. В 2019 году в Красноярске проводился Первый чемпионат СУЭК по мини-футболу с участием 32 команд предприятий угледобычи, сервиса и энергетики из регионов от Мурманска до Владивостока, а также из Москвы.

«Для нас это «имиджевая история» — мы можем показать на всю страну, что у нас есть инфраструктура, есть необходимый кадровый ресурс для организации таких масштабных спортивных мероприятий. У нас регулярно проводятся корпоративные соревнования, и могу сказать, что спартакиада СУЭК входит в перечень самых крупных», — отметил и.о. министра спорта Красноярского края Денис Петровский.

По итогам Всероссийской спартакиады СУЭК первое место заняла команда горнорудного дивизиона из Кузбасса. Вторыми тоже стали кемеровчане, но из энергетического дивизиона. Третье место — у хозяев спортивных площадок, красноярских угольщиков.

Всероссийская спартакиада СУЭК завершилась. Но эмоции и впечатления еще долго будут с участниками и болельщиками. Провести масштабные соревнования пообещали и в будущем году, так что у всех спортсменов есть отличный шанс подготовиться и проявить себя на полях.

Интернет-газета Newslab, фото предоставлены СУЭК