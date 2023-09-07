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«Игры титанов»: как в Красноярске прошла I Всероссийская спартакиада СУЭК

«Игры титанов»: как в Красноярске прошла I Всероссийская спартакиада СУЭК

07.09.2023
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Спартакиада СУЭК прошла сразу на нескольких площадках в Красноярске. Основные мероприятия состоялись на Центральном стадионе. Сотрудники СУЭК состязались сразу в нескольких дисциплинах: мини-футбол, волейбол, легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, прыжки на скакалке, прыжки в длину, шахматы и перетягивание каната. На соревнования приехали не только угольщики, но и спортсмены логистического, сервисного, энергетического дивизионов, головного офиса СУЭК в Москве.

Торжественный старт соревнованиям дал генеральный директор СУЭК Александр Редькин. Кстати, он сам играет в волейбол, причем на профессиональном уровне, — на волейбольной площадке московская команда стала безусловным лидером.

«Спорт — это жизнь, это движение. Если не будет движения, не будет и трудовых успехов. Спорт сближает регионы, сближает людей. Спорт и СУЭК всегда были едины: во всех регионах и на всех наших предприятиях есть спортивные и тренажерные залы, спортивные команды, сотрудники участвуют в соревнованиях различного уровня», — сказал Александр Редькин.

Александр Редькин поздравил всех с открытием игр

Для участников провели яркую церемонию открытия. Перед зрителями выступили зажигательные коллективы — танцоры, акробаты, барабанщики. Они задали крутой старт и драйвовое настроение всем, кто пришел и приехал на соревнования.

Парад команд на торжественном открытие
Приехали сразу 16 сборных из всех подразделений компании СУЭК
На открытии выступили танцевальные коллективы
На поле перед участниками состязаний и зрителей зажгли десятки танцоров и акробатов
Энергия номеров передалась и зрителям

Основному дню соревнований предшествовал отборочный этап — здесь выявили лучших из лучших, тех, кто примет участие в масштабном финале спартакиады.

«Я представляю энергетический дивизион, мы из Кузбасса. К соревнованиям готовились, тренировались. Здесь очень классная атмосфера. Да, есть волнение, но это приятное волнение. В целом, чувствуется, что идет работа на сплочение — как в команде, так и с ребятами из других регионов», — поделилась участница кузбасской команды Елизавета.

Игры по мини-футболу одни из самых захватывающих
Но и интеллектуальные возможности — ценное качество
Волейбол — горячий спорт для угольщиков
Генеральный директор СУЭК Александр Редькин сам любитель этого вида спорта
Болельщики поддерживают своих фаворитов

О болельщиках на празднике тоже не забыли. Для них приготовили не только удобные трибуны, но и многочисленные развлекательные локации. Можно было поучаствовать в лотерее, сыграть в шахматы, шашки или дженгу, сдать нормы ГТО, ну и, конечно, проявить себя в энергичных состязаниях.

Болельщики угольщиков Кузбасса одни из самых подготовленных
Можно было обзавестись шумелками, чтобы еще сильнее поддерживать своих фаворитов
Различные локации позволяли скоротать время в перерывах
Можно было попробовать себя в аэрохоккее
Или пораскинуть мозгами за партией в домино

«Я приехала из Москвы. Работаю там в сфере логистики, буду болеть за свою команду логистического дивизиона. У нас очень большая сборная — участники сразу из восьми подразделений, есть очень сильные ребята и девчата. Мы выступаем в каждой дисциплине. Настрой боевой, хотим занять места хотя бы в отдельных номинациях, но победит все равно дружба», — поделилась приехавшая в Красноярск болельщица Оксана.

Женщины соревновались в прыжках на скакалке
Еще одной дисциплиной стали прыжки в длину с места
Перетягивание каната — мощь и проявление спортивного духа
Болельщики не остались в стороне

Первую всероссийскую спартакиаду СУЭК решили провести в Красноярске неслучайно. Город располагает всем необходимым для проведения настолько грандиозных соревнований. В 2019 году в Красноярске проводился Первый чемпионат СУЭК по мини-футболу с участием 32 команд предприятий угледобычи, сервиса и энергетики из регионов от Мурманска до Владивостока, а также из Москвы.

«Для нас это «имиджевая история» — мы можем показать на всю страну, что у нас есть инфраструктура, есть необходимый кадровый ресурс для организации таких масштабных спортивных мероприятий. У нас регулярно проводятся корпоративные соревнования, и могу сказать, что спартакиада СУЭК входит в перечень самых крупных», — отметил и.о. министра спорта Красноярского края Денис Петровский.

Финальные игры по мини-футболу прошли на Центральном поле
Игроки смогли опробовать новое покрытие
Болельщики не замолкали

По итогам Всероссийской спартакиады СУЭК первое место заняла команда горнорудного дивизиона из Кузбасса. Вторыми тоже стали кемеровчане, но из энергетического дивизиона. Третье место — у хозяев спортивных площадок, красноярских угольщиков.

Церемония награждения
Настроение у всех просто супер
Победители не скрывают своих эмоций
Рады и болельщики
Все! теперь можно отдохнуть!

Всероссийская спартакиада СУЭК завершилась. Но эмоции и впечатления еще долго будут с участниками и болельщиками. Провести масштабные соревнования пообещали и в будущем году, так что у всех спортсменов есть отличный шанс подготовиться и проявить себя на полях.

Интернет-газета Newslab, фото предоставлены СУЭК

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