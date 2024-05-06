«Символ светлого праздника»: как красноярцы встретили Благодатный огонь

5 мая, в день празднования Пасхи, в Красноярск доставили частичку Благодатного огня из Иерусалима. Неугасимая лампада со святыней прибыла вечером и отправилась по приходам краевой епархии. Как красноярцы встречали Благодатный огонь — в фоторепортаже Newslab.

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Благодатный огонь выносят из главной православной святыни, храма Гроба Господня в Иерусалиме, каждый год в субботу накануне Пасхи. Он символизирует выход из Гроба «света истинного», то есть воскрешение Христа. Предположительно, традиция встречи огня берет начало в IV веке. В рукописях древних богословов были записи о том, что ночью после воскрешения Христа от пустого гроба исходило сияния.

После того, как в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, его частички развозят в православные церкви по всему миру. В России прежде всего его доставляют в московский храм Христа Спасителя. Оттуда огонь развозят во все регионы России. В Красноярский край Благодатный огонь доставляют уже более 16 лет.

В этом году в Красноярский край Благодатный огонь по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона доставляла делегация, в которую вошли Ярослав Хаврон и клирик Красноярской епархии, священник Василий Яковлев.

Огонь прибыл в аэропорт имени Дмитрия Хворостовского в 18:15. Святыню встречал отец Софроний. Отметим, что ранее в течение многих лет с миссией доставки Огня в Красноярск выступал депутат Госдумы Сергей Натаров.

В 19:15 Огонь по традиции привезли в храм Рождества Христова на улице Щорса, 44 «а». Там его встречали многочисленные прихожане и клирики.

«Пасха - это свидетельство о нашем домашнем житии, о нашей жизни. И благословит Господь всю Сибирь, всю нашу Россию, наших друзей и усмирит злые языки. Мы же с вами радуемся. Пасха Христова - это наш переход к добру, свету, терпению и милости. Счастья вам и терпения, никакой горести, братья и сестры, чтобы наши беды прошли, и вновь цвели наши сады, рождались дети, и в домах было тепло», — обратился к собравшимся владыка Пантелеимон.

Затем из храма огонь доставили в Свято-Успенский мужской монастырь.

Лампады с Благодатным огнем направлены во все храмы Русской православной церкви в Красноярском крае, чтобы каждый верующий смог забрать частичку святыни в свой дом.

Елизавета Чурилова специально для Newslab

