«Здесь нет проигравших»: как в Красноярске прошел «Весенний кубок» по художественной гимнастике

В Красноярске завершились соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок-2024». Одним из самых ярких событий стал финальный гала-концерт, в котором приняли участие порядка 1000 спортсменов и артистов.

«Весенний кубок» проводится уже 11 лет. За эти годы соревнования успели вырасти до статуса Всероссийских, а приезжают на них даже спортсмены из других стран.

Состязания собрали более 750 гимнасток из 23 регионов страны. Сборная Красноярского края в этом году не один раз встала на пьедестал. Как отмечают тренеры, с каждым годом художественная гимнастика привлекает всё больше начинающих спортсменов.

Перед стартом выступлений отличившимся спортсменкам вручили удостоверения «Мастера спорта России». Долгожданные документы гимнастки получили из рук министра спорта Красноярского края Дениса Петровского.

«Наша сборная выступила на наивысшем уровне. Боролись за победу с командой сборной России, которая в итоге заняла первое место. А команда Красноярского края завоевала „серебро“ в многоборье, „серебро“ в финалах отдельных видов, в упражнении с обручем. Также у нас в копилке „бронза“ в упражнении с двумя мечами и тремя лентами. За последние годы групповые упражнения в Красноярском крае набрали очень высокие позиции: появляется много достойных спортсменов, команд», — рассказала Дарья Попова, старший тренер сборной Красноярского края по художественной гимнастике.

«Уровень соревнований в этом году очень высокий. Мне очень понравился тот энтузиазм, с которым выступали гимнастки, сильно прибавилась эмоциональность, грация, красота в работе. Это дорогого стоит, так как я понимаю, насколько сложно заставить гимнастку двигаться красиво и грациозно. На соревнованиях мы увидели много запоминающихся спортсменок, за которыми можно следить, у которых хорошее спортивное будущее», — отметила Елена Нефедова, главный судья соревнований.

Завершились состязания гала-концертом. В нем приняли участие порядка 1000 спортсменов и артистов. Приглашенными гостями стали участники ансамбля «Енисейские зори», спортсмены других видов — борцы, баскетболисты. А главной темой гала-концерта — «Енисейская Сибирь». В танце артисты «рассказывали» о главных богатствах макрорегиона, его природе, народах, великих реках и традициях. Режиссером-постановщиком шоу стала красноярский хореограф Анна Карелина.

Традиционно партнером «Весеннего кубка» выступает золотодобывающая компания «Полюс». Наряду с ежегодной поддержкой, Компания вручает спецприз лучшей спортсменке по мнению жюри. В этом году ценный приз — золотую подвеску в форме гимнастки — получила участница сборной России Виктория Чумакова.

«„Весенний кубок“ по праву считается одним из самых красивых событий в спортивной жизни нашего города. Это настоящий праздник грации, спорта, непоколебимой воли к победе. Именно поэтому мы подходим к нему особенно трепетно и со вкусом. Помимо стандартной поддержки совместно с организаторами придумали собственный приз — золотую подвеску в форме гимнастки. Это по-настоящему красивая и достойная память», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании «Полюс Красноярск» Анжела Сик.

«Весенний кубок» в этом году подошел к концу, но спортсмены и организаторы уже готовятся к будущим соревнованиям. Как отметили судьи, «в этих состязаниях нет проигравших, ведь главное — победить себя вчерашнего». Действительно, каждая участница Кубка выиграла — яркие эмоции, поддержку болельщиков и памятное выступление.

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены компанией «Полюс»