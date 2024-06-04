«Любителю всегда найдется место среди профи!»: как русаловцы пробежали «Зеленый марафон» в Красноярске

В Красноярске в минувшие выходные прошел ежегодный семейный праздник «Зеленый марафон» от Сбера. Компания РУСАЛ в этом году выступила партнером этого праздника бега, на который пришли несколько тысяч красноярцев и гостей города. Самому быстрому участнику марафона достался главный приз от компании РУСАЛ — алюминиевый электросамокат. Как побеждают сильнейшие и как алюминиевая компания мотивирует красноярцев заниматься спортом, а также самые яркие кадры с масштабного забега — в фоторепортаже Newslab.

РУСАЛ не только предоставил главный приз состязаний, но и подготовил свою команду бегунов. От красноярской промплощадки бежала дружная большая команда, были даже семьи.

А на локации алюминиевой компании с фотозоной и викториной за правильные ответы вручали призы.

Самым быстрый среди металлургов стал Константин Панчихин, работающий старшим мастером в электролизном производстве. Он занимается бегом три года. Теперь регулярно занимает призовые места, пропагандирует здоровый образ жизни и служит примером для подражания.

«По совету друга решил приобщиться к беговому движению и затянуло. Первый мой старт был в мае 2021-го, пробежал дистанцию 5 км. Раньше думал, что среди профессионалов не найдется места любителю, но оказалось иначе, — поделился Константин. — Красноярск — очень беговой город, много стартов проходит. Бегаем вместе с супругой каждые выходные, преимущественно на острове Татышев, а вообще очень много локаций в Красноярске, где можно бегать в теплое время, и даже зимой».

Работник Центра учета компании РУСАЛ Анастасия Бондаренко пришла на беговой марафон с детьми. В РУСАЛе многие сотрудники принимают участие в спортивных мероприятиях семьями, и компания такие семейные традиции всегда поддерживает.

Главный приз — алюминиевый самокат, предоставленный РУСАЛом, достался 22-летнему Павлу Тарасову. Парень учится в педуниверситете на тренера и профессионально занимается скайраннингом — скоростным восхождением в горах, имеет в копилке несколько престижных наград.

Спорт составляет неотъемлемую часть жизни сотрудников Красноярского алюминиевого завода, отпраздновавшего в этом году свое 60-летие. Участие и победы в городских и краевых соревнованиях по всем ведущим видам спорта, развитие корпоративного спорта — всё это составляющие философии о здоровом образе жизни, заложенной много лет назад основателем компании Олегом Дерипаской.

Крупнейший производитель алюминия в мире РУСАЛ не только активно поддерживает крупные спортивные мероприятия, которые организуются совместно с другими компаниями, но и сам их организует.

«Мы развиваем разные виды спорта, особенно те, которые популярны в Сибири. Так, зимой компания проводит большой фестиваль „НА ЛЫЖИ!“. Как бег, так и лыжи в Сибири достаточно популярны, — рассказала директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова. — Более того, мы активно участвуем в строительстве спортивных сооружений — в Красноярске РУСАЛ завершает строительство центра спортивных единоборств. Такой же центр строится в Дивногорске и в других городах».

Нынешний всероссийский забег «Зеленый марафон» уже 11-й по счету — его география включает 61 город. Участников ждали забеги на различные дистанции, праздничные концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Все регистрационные взносы участников направят в благотворительный Фонд «Вклад в будущее» на поддержку развития инклюзивного образования детей в России.