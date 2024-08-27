«Бежим как на праздник!»: лучшие моменты полумарафона «Жара» в Красноярске

В минувшие выходные в Красноярске уже в 12-й раз прошел забег Красмарафон «Жара». Крупнейшее в Сибири спортивное событие состоялось при поддержке золотодобывающей компании «Полюс». На старты на разные дистанции вышли около 4 тысяч человек. Треть участников приехала из других городов: Абакана, Новосибирска, Кемерово, Томска, Омска, Москвы, Барнаула и других. Newslab посмотрел на обгоняющих и догоняющих, и даже успел с ними пообщаться.

Основной дистанцией считается полумарафон на 21,1 км, который пробежали 1000 любителей бега. Можно было выбрать и меньшую дистанцию — 10 км, 5 км или 2 км. В детском забеге участвовали даже малыши на колясках — 3-месячная Александра преодолела дистанцию 500 метров вместе с родителями. В отдельном инклюзивном забеге участвовали 206 человек.

В этом году были поставлены новые рекорды соревнований. Женский рекорд ранее принадлежал красноярской спортсменке Наталье Аристарховой — 1:14:24 (2021 г.), действующая чемпионка России Анна Викулова почти на 1,5 минуты прибежала раньше. Мужской рекорд держался на забеге 10 лет, с 2014 года — его побил Денис Чертыков, улучшив время более чем на 3 минуты.

Для трехкратной чемпионки России и обладателя кубков всех крупных забегов нашей страны победа была ожидаемой. 28-летняя Анна Викулова тренируется дважды в день, пробегая в среднем около 160 км в неделю.

«Побеждать не впервой. Это всегда приятно, классно, потому что ты финишируешь, разрываешь эту ленточку, тебя поддерживают, аплодируют. На финише думаешь: да, я доволен собой, я молодец, — рассказала Анна о первых ощущениях. — Мне очень понравилась организация забега, место, где бежали, болельщики, которые действительно хорошо поддерживали. Это ощущается и сильно помогает. Мне кричали люди из Новосибирска, Красноярска... И даже: „Москва с тобой!“».

Титулованная красноярская спортсменка Наталья Аристархова поделилась, что мотивацией в этом полумарафоне стали новые кроссовки: «Я очень хотела разуться после первого круга. Стала чувствовать, что натирает ногу, и подумала: сейчас быстрее побегу — быстрее разуюсь. Это первое, что хотелось сделать после финиша — мне просто надо было снять обувь, — рассказала 34-летняя спортсменка. — Очень люблю этот старт за атмосферу, эмоции. Практически все, кто был вдоль дистанции, кричали: Аристархова, давай, мчи, гони! Было супер! Главные лица — наши тренеры и организаторы, которые делают всё круче с каждым годом. В этом году приехало много элитных спортсменов, чемпионы России. Это лучшие в России ребята, и даже они говорят: вау, это круто!».

30-летний победитель полумарафона Денис Чертыков — профессиональный бегун, родом из Хакасии:

«Соперники сильные, но надеялся победить. Не скажу, что у меня было всё идеально, были моменты, где было тяжеловато и я терпел. Много раз участвовал на Красмарафоне на меньших дистанциях — 15, 10 км, первый раз бежал 21,1 км. На дистанции все поддерживали, не соскучишься. Очень здорово!»

Мастер спорта России, Артем Попов, занявший второе место, на соревнования в Красноярск приехал во второй раз: «Эмоций много, болельщики стояли и болели за нас. Бежать было в удовольствие, как праздник. Если в хорошей форме, то 21 км дается легко, — поделился Артём. — С Денисом состоим в сборной России и вместе тренируемся, мы одни из лучших легкоатлетов на полумарафоне. Поэтому рассчитывал на победу. Тренируюсь больше 10 лет, спортивная победа — это долгий и упорный труд. Многое зависит от коммуникации тренера и спортсмена».

Ирина Азарова — бывшая спортсменка, сейчас она преподает английский. Вместе с другими любителями бега приехала из Новосибирска: «Для моей нынешней формы пробежать 10 км — это отлично! Спорт со мной на всю жизнь!».

Самому старшему участнику забега 78 лет, и он в отличной форме. Николай Фролов пробежал основную дистанцию с результатом 2:19:22: «Бегать надо для здоровья. Работал водителем, а бегать начал в 45 лет. С тех пор я пробежал 91 марафон — в Омске, Москве, Тюмени, Иркутске и других городах». Николай отмечает, что сейчас любителей бега стало больше.

Инвалид-колясочник Олег Пономарев состоит в сборной Красноярского края по кёрлингу, он паралимпиец. Его мужеству и упорству можно только восхищаться — всю дистанцию 10 км проехал на коляске:

«Вся нагрузка ложится только на руки, трудно, конечно, но ставишь цель — догнать того, потом другого... Стараюсь разбить участок на маршруты. Бежишь и бежишь. Сегодня тяжеловато было, из своего графика выбился. На ногах не чувствуется, но на коляске малейший спуск и подъем весьма ощутимы. Туда, пока были силы — всё время спуск. Обратно — подъём. Получается, 5 км едешь практически в горку. У тебя скорость падает, а силы уже не те. Но желания бросить не было, я не останавливался. Если начал — надо добить!».

Традиционно в «Жаре» участвуют и спортсмены «Полюса». В этот раз на дистанции вышли более 50 сотрудников и члены их семей. Перед забегом велась активная подготовка, которая не прошла даром. Так, Алексей Клименко занял первое место в своей возрастной категории (Мужчины 1975-1979 г. р.) на дистанции 21,1 км:

«Начало занятий беговыми мероприятиями положено в мае 2019. По совету коллеги пришел на тренировку беговой команды „Полюса“. В команде тренировки дали уникальную возможность получить основы бега, увидеть достопримечательности Красноярска, познакомиться с интересными увлеченными спортом коллегами, а также улучшить свою физическую подготовку. Сейчас эмоции зашкаливают! Организация на высшем уровне. Немаловажную роль здесь играет поддержка коллег. „Жара“ как всегда, выдалась по настоящему жаркой! Серьезный настрой, регулярность тренировок, свежекупленная экипировка, красивые маршруты для пробежек, мотивационные подкасты — это и были основы подготовки к полумарафону. В целом результатом доволен, но есть над чем работать».

Ирина Егорова специально для Newslab