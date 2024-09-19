«Будем копать под Качу»: красноярцам впервые показали прокладку метро

5 сентября в Красноярске произошло историческое событие — стартовала проходка новых тоннелей метро. Работы ведутся от улицы Шахтеров в сторону улицы Карла Маркса. Как выглядит место работ, как организован процесс и сколько уже успели сделать метростроевцы — в фоторепортаже Newslab.

Метро красноярцы ждут уже 30 лет — подготовка и строительство его началось в 1994 году. Несколько лет активного процесса сменились долгим простоем. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения о возобновлении стройки из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена.



Материалы по теме Олег Митволь не смог обжаловать приговор о хищении денег при проектировании красноярского метро

В итоге будущая подземка серьезно изменилась. Уменьшена глубина метрополитена — вместо 60 метров она составит всего 25. Первый этап линии метро Красноярска протяженностью 10,8 км будет включать две наземные и четыре подземные станции — от Высотной до Шахтеров.

В проект рельсового скоростного транспортного комплекса также планируют интегрировать городской общественный электротранспорт, чтобы создать единый транспортный каркас.



Первый котлован для строительства метро построили почти год назад — в ноябре 2023 года. Котлован в данном случае — это не просто яма в земле, а сложное инженерное сооружение.



Старт работы первого тоннелепроходческого комплекса был дан всего две недели назад - 5 сентября. Пока запустили только один тоннелепроходческий комплекс — «Екатерину». Она пройдет более 3 км до будущей станции на улице Карла Маркса на площади Революции, а потом пойдет дальше, в сторону Железнодорожного вокзала. Вскоре параллельно с ней пойдет работать Соломея.



Комплекс не просто убирает землю, но и сразу укрепляет получившийся тоннель при помощи бетона и железобетонных колец. Кольца скрепляются между собой, образуя крепкий свод. Потом там предстоит проложить все необходимые коммуникации, включая электричество.

«На данный момент тоннелепроходческим комплексом „Екатерина“ уже осуществлена проходка 50 метров тоннелей. Движемся мы в сторону Карла Маркса. В следующем месяце в планах до 180 метров, а дальше проходка будет осуществляться со скоростью 270 метров в месяц. Все работы идут по плану, в соответствии с календарным планом строительства», — рассказал главный инженер «Бамтоннельстрой-мост» Андрей Осипов.

Он рассказал, что на этом участке трассы максимальное залегание тоннелей предполагается на глубине 46 метров — это необходимо для того, чтобы «подкопаться» под Качу. Потом тоннель выйдет ближе к поверхности. У сотрудников, которые занимаются прокладкой тоннелей, — большой опыт по строительству метро в Москве, где грунты намного непредсказуемее. В Красноярске сложностей пока не предвидится — грунт полностью соответствует геологии, описанным характеристикам и данным.

Сейчас на стройке работает 324 человека, а в общей сложности на объекте задействовано более 700 человек. На смену ежедневно выходит порядка 50 человек. Основная часть находится под землей. Они занимаются монтажом колец, управляют проходческой машиной, контролируя ее движение.

«Еще есть маркшейдерская служба, которая задает машине уклон и необходимые радиусы поворота. Также работает поверхностный обслуживающий персонал, который подает всё оборудование, материалы. Здесь же, на площадке, есть лаборатория, контролирующая качество железобетонных колец и раствора», — пояснил Андрей Осипов.

Стройка первой очереди красноярского метро должна завершиться всего через два года - в 2026-м. Возможности у строителей для того, чтобы сделать это обещание былью, есть. Оптимизм внушают и темпы, взятые в начале стройки. Так что держим кулачки за то, чтобы все получилось.

За работой наблюдала и фотографировала Анна Кравченко специально для Newslab