«У кого нервы крепче, тот и побеждает»: как прошел турнир по дартсу международного уровня «Огни Енисея» в Красноярске

3 ноября в Красноярске стартовали сразу два турнира по дартсу — Всероссийские соревнования «Огни Енисея» и именной турнир международной дартс-лиги с одноименным названием. Соревнования такого высокого уровня проходят в Красноярске впервые и город становится одним из главных центров Сибири по развитию этого вида спорта.

На соревнования приехали около 140 спортсменов с разных регионов России — Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей, Забайкальского края, Хабаровского, республики Бурятии, Хакасии, Нижнего Новгорода и Москвы.

Почти треть собравшихся спортсменов выступали за сборную Красноярского края, которая была представлена городами Красноярск, Зеленогорск, Железногорск и Норильск. Основной костяк сборной края составляют спортсмены Красноярска и Зеленогорска.

«Мы охватили всю Россию. Уровень участников очень высокий, в том числе приехали именитые игроки. Это Дмитрий Горбунов из Новоуральска, побывавший на профессиональном чемпионате мира по дартсу, и чемпионка мира среди юниоров Ксения Клочек. Первые игроки посева показали очень красивую игру, — рассказала Ирина Зайцева, вице-президент РКСОО «Федерация дартс «Яр». — Отмечу город Зеленогорск как самый спортивный город — его представляют 17 спортсменов, из них 14 — работники АО «ПО „Электрохимический завод“ (предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“). Выделю также республики Хакасию и Бурятию, которые привезли на турнир большие команды».

Ирина Зайцева отдельно отметила, что огромный вклад в организацию этого турнира оказала Международная дартс лига во главе с ее генеральным директором Наилем Аксяновым: «Нам предоставили профессиональное дартс оборудование. Наиль Баязитович развивает дартс в регионах, поэтому такой турнир пришел и в Сибирь».

На соревнованиях присутствовал Игорь Дзасохов — первый чемпион России по дартсу и турнирный директор Международной дартс лиги: «Уровень турнира очень хороший. Мне нравится, как всё организовано. Приехало несколько топовых игроков из нашего рейтинга. Также увидел многих спортсменов, которые приезжали к нам в Москву на турниры. Мы стараемся максимально популяризовать дартс. Организовали дартс лигу. Сейчас дартс вышел на „Матч ТВ“, думаю много людей смотрят соревнования и болеют за спортсменов».

Вице-президент РКСОО «Федерация дартс «Яр» Ирина Зайцева — работник Электрохимического завода — сумела сплотить вокруг себя сильную команду сначала в родном Зеленогорске, а потом и на краевом уровне. Александр Гуща, Олег Прудников, Евгений Фокин, Татьяна Мишина, Александр Таскаев, Валерий Фахрутдинов и другие уже давно известные в стране спортсмены дартса. На прошедшем турнире зеленогорские спортсмены хоть и не стали первыми, но показали очень красивую и достойную игру. Татьяна Мишина в паре с Викторией Сыроватской из Красноярска в соревнованиях пар взяли «серебро».

Олег Прудников работает на ЭХЗ электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В 2019 году стал чемпионом России в дисциплине «американский крикет», а смешанной команде с Татьяной Мишиной и Александром Гущей в 2021 году — призером Кубка России. «Чтобы хорошо играть в дартс, надо иметь логическое мышление и вести расчеты, сколько очков надо выбить», — поделился Олег.

Замначальника цеха Электрохимического завода Александр Гуща:

«Для меня дартс —интересная игра. Тут главное точность. Списывается одинаковое количество очков, и задача — за меньшее количество дротиков списать, выбить и закрыть с удвоением. У кого из соперников нервы крепче — тот и побеждает».

Зеленогорцы Дмитрий Краснов и Илья Удалов считают дартс более демократичным видом спорта — до него Дмитрий занимался борьбой, а Илья футболом. «Пришли одновременно, игра понравилась, затянуло и продолжаем играть уже 3 года, — поделился Дмитрий. — Играем и дома, и в клубе. Где мишень есть — там и кидаем дротики. Для нас это вид спорта, здесь не отдыхаешь вообще. Напряжен и эмоционально, и физически. Это только кажется — подошел и кинул, но это не так».

Илья Краснов поддержал товарища: «Соревнования проходят обычно долго, к концу дня болят и руки, и ноги, и глаза. Тренировка важна. Каждый день — не менее 1-2 часов, чтобы чего-то добиться. Чтобы чувствовать дротики — мышечная память должна быть. Во время соревнований все сконцентрированы на игре, рассчитываем всегда на победу, но — как получится. Здесь все единомышленники, очень позитивные и дружные».

Дмитрий Горбунов из Новоуральска Свердловской области — один из тех немногочисленных игроков в дартс, которые находятся в верхних строчках рейтинга в России. Дмитрий работает инженером-проектировщиком на градообразующем предприятии Росатома. Десять лет назад увлекся дартсом, да так, что стал чемпионом России в миксте, а потом стал участником чемпионата мира среди профессиональных игроков. Параллельно ведет блог — рассказывает и показывает про российский дартс.

«В дартс случайно: поучаствовал в спартакиаде среди трудовых коллективов и меня заметил тренер местного клуба, позвал потренироваться. Пришел в клуб и загорелся, подумал — раз другие играют на чемпионате мира, почему бы и мне не сыграть, — поделился спортсмен. — У меня даже есть серия видероликов под названием „Дорога на Олимп“, где я стал показывать, как буду в этот Лондон добираться на чемпионат мира. И в итоге добрался. Пока ещё чемпионом мира не стал, но активно работаю над этим».

Звезде российского дартса, мастеру спорта Ксении Клочек из Москвы всего 18 лет. В дартс ее привел отец, когда ей было всего 9 лет. На протяжении всего периода именно отец принимал очень активное участие в становлении Ксении как дартсменки. В итоге девушка давно занимает первую строчку рейтинга российского дартса, имеет многочисленные награды за победы на турнирах, в том числе и международных.

«Папа когда-то узнал про дартс, купил мишень, я тогда была еще маленькой. Играл сам, потом привел старшую сестру в дартс, и потом уже я подросла, что-то тоже попробовала, понравилось и начала играть, — рассказала девушка. — До введения санкций ездила в Европу на соревнования, а первый раз поехала с папой в 10 лет. Выиграла чемпионат России среди женщин по дартсу в 15 лет и несколько лет на первом месте в рейтинге до 18 лет среди девочек». Несмотря на огромный путь в дартс-спорте и большие успехи, Ксения отметила, что ещё есть, к чему стремиться«.

Валентине Кольчиковой из Хакасии 70 лет — всего один год занятий и женщина попала на огромный турнир с именитыми спортсменами. Всю жизнь проработала закройщиком, но при этом активно занималась любительским спортом: «Сейчас нашла спорт полегче — теннис и дартс. Но дартс я не назвала бы лёгким. Это не только физическая нагрузка, игра эмоциональная и влияет на психику. Дома кидаешь — вроде нормально идёт, а здесь психологическая нагрузка дала о себе знать».

Светлана Слойцева и Наталья Конышева вместе работают на предприятии Росатома в городе Лесном Свердловской области. Наталья уже более 20 лет кидает дротики, мастер спорта. Около двух лет назад привлекла к спорту и свою коллегу по работе.

«Наталья открыла для меня открыла новую страницу в жизни. Теперь у меня новая жизнь, много ездим, путешествуем, общаемся с людьми, знакомимся. Прямо глоток свежего воздуха. Игра в дартс стимулирует меня, очень много позитива и эмоций. Приехали — и знакомых встретили из разных городов, очень дружеская атмосфера. Это так вдохновляет, — поделилась Светлана Слойцева. — Когда возвращаемся с соревнований на работу, у нас такой заряд позитива, энергии, радости. Даже если мы проиграем, мы все равно останемся очень довольны соревнованиями. Что бы посоветовали? Занимайтесь дартсом! Это очень интересно, азартно, здорово и ограничений по возрасту нет. Определённая выносливость нужна, но особой спортивной подготовки не нужно. Главное — не бояться».

«Я довольна игрой, — рассказала 38-летняя Людмила Мирошниченко из Железногорска. — Даже если ты не выиграл, то подобный турнир — очень хорошая тренировка, можно себя проверить и поучиться у мастеров. Я всегда еду просто общаться, играть, получать удовольствие от игры и никогда не ставлю цель выиграть — как пойдет. Сегодня не прошла дальше, но довольна тем, что одержала победу у девушки, которой проигрывала раньше».

Красноярец Евгений Сыроватский долго, упорно и достойно боролся за победу в мужском индивидуальном зачете турнира «Огни Енисея». Обошел лидера Дмитрия Горбунова в полуфинале, в финале шел на равных с Сергеем Эксаровым, но удача улыбнулась последнему. Третье место разделили Дмитрий Гафуров (Свердловская область) и Евгений Яковлев (Омская область).

В женском индивидуальном зачете турнира «Огни Енисея» «золото» — у Ксении Клочек из Москвы, «серебро» — у Натальи Яковлевой (Москва), «бронза» — у Юлии Солодиловой (Москва) и Людмилы Трифанюк (сборная Красноярского края).

Среди женщин во всероссийском турнире «золото» взяла Ксения Клочек (г. Москва), «серебро» - у Наталья Яковлевой (г. Москва), «бронзу» поделили Ольга Анацкая (Удмуртия) и Марина Тернова (Омская область).

Среди пар у мужчин сильнейшими стали Алик Ли – Евгений Сыроватский, выступавшие за Москву. Второе место Алексей Голдобин – Вадим Бврышников (Ямало-Ненецкий округ, Тюменская область) третье – Дмитрий Шпортун – Роман Лежнин (Хакасия). У женщин первые Наталья Яковлева – Юлия Солодилова (г. Москва), вторые Татьяна Мишина – Виктория Сыроватская (сборная Красноярского края), третьими стали Светлана Лунегова – Ольга Старцева (Кемеровская область).

В миксте победу одержала пара Василий Усольцев – Наталья Конышева – Дмитрий Гафуров (Челябинская и Свердловская области). Вторые Александр Гребёнкин – Ольга Старцева – Константин Карманов (Кемеровская область). Третье место у команды Виктор Лубсанов – Аюна Дондукова – Борис Багинов (Буряимя).

Во всероссийском турнире «Огни Енисея» Дмитрий Горбунов (Новоуральск) подтвердил лидерство, вторым стал Василий Усольцев (Свердловская область) третье место разделили Сергей Эксаров (Новгородская область) и Дмитрий Жигарев (Забайкальский край).

Ирина Егорова специально для Newslab