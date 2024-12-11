«Там, где тепло и уютно»: как волонтеры РУСАЛа помогают кошачьему приюту в Красноярске

Содержание бездомных животных — задача не из легких. Приюты постоянно нуждаются в поддержке, ведь забота о питомцах требует значительных затрат. Волонтеры из числа сотрудников компании РУСАЛ решили помочь красноярскому кошачьему приюту. Newslab рассказывает, как большая команда объединилась для доброго дела и обеспечила пушистых постояльцев комфортными местами для отдыха.

Наталья Силиванович три года назад приехала в Красноярск и устроилась на работу в финансовую дирекцию РУСАЛа. Женщина всегда тяготела к благотворительности, и в новом городе она тоже не оставила любимое дело. Наталья подружилась с приютом «Золотое сердце», который помогает бездомным котам.

«Я узнала, что есть большая нехватка лежанок и гамаков — в них котам тепле, мягче, чем в металлических клетках. У меня сразу появилась задача — где-то добыть их в большом количестве», — делится сотрудница.

Наталья связалась с Ольгой Макошутиной, владелицей ателье, которая согласилась отдать остатки ткани и сшить партию мягких «кроваток». Результат удовлетворил всех: ненужное сырье получило вторую жизнь, а коты — места для отдыха.

В конце концов из личной инициативы одного волонтера вырос целый проект «Котолеж». Наталья оставила заявку в грантовый конкурс «Вдохновляй и действуй!» и получила поддержку от компании РУСАЛ. Дальше всё стало развиваться еще стремительнее — подключились экоцентр «Круговорот» и региональный «Красный крест», которые помогли найти вторсырье.

«Моей радости не было предела, когда мне вручили 100 кг ткани в мешке. К проекту присоединились все — наши волонтеры, просто неравнодушные люди, даже моя семья. Мы запустили мастер-классы, на которых Ольга объясняет, как легко сшить лежанку своими руками», — рассказывает Наталья Силиванович.

Так команде удалось сшить 152 лежанки, которые были переданы в приют «Золотое сердце». Они почти закрыли большую потребность организации, но и это не предел. Присоединиться к акции может любой желающий — научиться делать лежанки своими руками несложно, но это сильно помогает приютам.

«Наш добрый друг Наталья изначально в частном порядке приносила нам лежанки, но много их не бывает. В котокафе у нас содержится 40 котов, в пункте временного содержания — от 70 до 108, в основном приюте — 160. Всем они хотят тепла и заботы, человеческого внимания. Каждый котик хочет в конце концов найти дом», — рассказывает представитель приюта для кошек «Золотое сердце» Наталья Жидкова.

Это не единственный благотворительный проект, который поддерживается РУСАЛом. Для этого в компании действует Центр социальных программ, который включает в себя множество направлений.

«Когда я пришла на работу, узнала о благотворительных программах и решила присоединиться, это был шаг в неизвестность. Уже потом я окунулась в эту атмосферу, познакомилась с ребятами, которые тоже в свободное время делают добро людям и животным, их тоже беспокоит, что происходит вокруг», — вспоминает Наталья Силиванович.

Грантовый конкурс «Вдохновляй и действуй!», позволивший масштабировать задумку волонтера, существует в рамках программы «Помогать просто». Программа «Помогать просто» направлена на развитие волонтерства в Компаниях ЭН+ и РУСАЛ. Это обязательная часть корпоративной культуры для более чем 4000 сотрудников. В РУСАЛе программа реализуется с 2011 года, с 2023 года компоненты, подходы и принципы «Помогать просто» были внедрены и в ЭН+.

Программа многослойная и даёт возможность присоединяться к волонтёрской деятельности в разных форматах: участвовать и помогать в организации городских экологических и благотворительных событий, системно работать с детьми в детских домах, реализовывать собственные инициативы в рамках конкурса мини-грантов «Вдохновляй и действуй», участвовать в донорских акциях.