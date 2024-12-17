Белые мишки, пираты и сладкие подарки: как красноярцы веселились на открытии новогодней елки на «Острове»

Новогодняя елка в морской тематике открылась на «Острове» в эти выходные. Здесь для гостей устроили праздник. Дети и их родители могли сфотографироваться с белыми мишками, получить подарок за рассказанный стишок, а еще, спасти елку от пиратов. Newslab покажет самые яркие кадры с семейного праздника.

Новогодняя площадка речного клуба «Остров» открылась в этом году одной из первых. Золотодобывающая компания «Полюс» организовала здесь праздничную локацию для красноярцев и гостей города. Неподалеку от маяка красуется елочка, украшенная в морской тематике. Вместо привычных шаров, на ветвях развешаны светящиеся морские узлы, якоря и чайки. Кроме того, для горожан появилась новая фотозона с видом на Енисей и Коммунальный мост.

«За полтора года работы речной клуб „Остров“ стал очень популярным среди красноярцев. Мы совместно с командой речного клуба превратили это пространство в место притяжения не только в летний, но и в зимний период. Поэтому накануне Нового года здесь появилась настоящая праздничная локация с елочкой в речном стиле и ярким светодиодным арт-объектом. По доброй традиции Маяк утеплили шарфом. Это подарок от компании „Полюс“ для всех горожан и гостей Красноярска», — поделился Сергей Горбачев, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск».

Пришедшие на «Остров» гости перед началом праздника согревались танцами, пили чай с пирожками, подписывали и отправляли открытки. Ребятишки рассказывали стихотворения, фотографировались и водили хороводы.

«Мы увидели в новостной ленте информацию о том, что здесь пройдет праздник. У дочки было огромное желание увидеть белых медведей. Мы их увидели! Настроение сразу поднялось, поэтому мы сейчас отрываемся, танцуем!», — рассказал Владимир, пришедший с дочкой Софой.

«Мы открываем череду праздничных мероприятий в нашем городе и традиционно стараемся быть первыми в списке новогодних елок. На нашем празднике устроили гостям сюрприз — пираты прибывают с воды на настоящей скоростной елке. Мы ведь речной клуб, поэтому у нас здесь есть белые медведи, елочка, украшенная в соответствии с тематикой, и утепленный маяк» — сказала руководитель речного клуба «Остров» Агата Гавричкова.

В день открытия для ребятишек приготовили новогоднюю сказку. По сюжету, Снегурочка вместе с детьми защищала елку от пиратов Джона Смита и Лили. Они хотели захватить «Остров» и украсть звезду.

«Мы второй год приходим сюда на открытие елки. Мне кажется, здесь лучшая анимационная программа в свободном доступе. Само место очень красивое, создает новогоднее настроение. После открытия этой елки мы начинаем готовиться к празднику, украшать дом. Думаем, что это станет нашей традицией», — поделилась красноярка Ольга, она пришла на праздник с младшим сыном Иваном.

Участвовали в представлении и снеговики, и Дед Мороз. Бородатый волшебник подарил Джону Смиту маленького плюшевого мишку-морячка — игрушку, потерянную пиратом в детстве. Из-за случившегося чуда он вместе с подругой Лили отказался от своих злобных планов. Сказка закончилась, а всем ребятишкам подарили небольшой сладкий подарок за защиту «Острова».

Рита и Алексей пришли на праздник с тремя детьми — Димой, Яной и Аней. Семье праздник понравился, а каждый из ребят выбрал персонажа, который запомнился больше всего.

«Мне понравился Дед Мороз, потому что я в школе буду Дедом Морозом», — поделился Дима.

«Мне больше всего понравилась девочка-пират, потому что она красивая», — сказала Яна.

«Мне, как и Диме, понравился Дед Мороз. А еще Снегурочка. Они вместе творят волшебство», — заключила Аня.

Если у вас еще нет праздничного настроения, площадка речного клуба — отличное место для того, чтобы зарядиться атмосферой приближающегося Нового года. А еще здесь получаются замечательные фотографии!