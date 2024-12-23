«Легко превратить зиму в праздник»: лучшие работы молодых участников фестиваля «Волшебный лед Сибири» на красноярской набережной

Фестиваль «Волшебный лед Сибири» давно полюбился красноярцам. Блестящие на солнце или в свете прожекторов ледовые и снежные фигуры неизменно собирают большое количество зрителей. В 2024 году конкурс, к радости большей части его поклонников, вернули на центральную набережную и существенно расширили, добавив к нему молодежный и семейный этапы. Корреспондент Newslab побывал на закрытии первой части фестиваля и узнал, какую работу признали лучшей.

В молодежном этапе «Волшебного льда Сибири» принимало участие 10 команд. Состояли они из студентов и преподавателей красноярских художественных учебных заведений.

В своих работах они использовали узнаваемые образы из творчества Петра Ильича Чайковского, 185-летие со дня которого будут отмечать в следующем году. Тут и несколько Щелкунчиков с Мышиными королями, Пиковые дамы и их секреты, образы симфоний композитора и музыкальные инструменты.

«Нам кажется, что молодежный этап удался. Представленные работы замечательные, просто потрясающие. Мы даже по зрительскому голосованию поняли, насколько активно красноярцы включились в эту работу — они смотрели и наблюдали, а потом активно голосовали. Так что атмосферу музыки, творчества Чайковского и „волшебного льда“ уже создана», — отметила на закрытии этапа глава городского управления культуры Любовь Сахарова.

Несмотря на достаточно холодную погоду и предновогодние пробки по всему городу, на набережной собралось много людей.

От имени главы Красноярска Владислава Логинова участников фестиваля поприветствовала его заместитель Евгения Юрьева. Она поблагодарила команды за создание ледовых скульптур, которые будут украшать набережную минимум до середины января.

«В этом году нам огромную помощь оказывает компания РУСАЛ. Они выступили генеральным спонсором фестиваля „Волшебный лед Сибири“, без их помощи этот праздник точно не мог бы состояться, потому что любое мероприятие — это объединение усилий. В этом году нас также поддерживает Краевое агентство по туризму — мы получили от них субсидию», — рассказала Евгения Юрьева.

Директор департамента региональных проектов РУСАЛа, депутат Горсовета Красноярска Елена Южакова отметила, что компания ежегодно поддерживает большое количество социальных проектов, которые реализуются в городе. Стать генеральным партнером фестиваля «Волшебный лед Сибири» для РУСАЛа очень почетно.

«Этот фестиваль уже давно стал знаковым для города. Администрация города приняла решение обязательно провести этот конкурс и нынешней зимой. Так как 2024 год — это год семьи, один из этапов фестиваля станет семейным Семьи РУСАЛа тоже посоревнуются в умениипревращать зиму в праздник. Лед. и снег — это прекрасный материал для того, чтобы творить чудо. И особенно приято это все делать вместе», — отметила Елена Южакова.

Команда-победитель под названием «Стамески» — Ангелина Бессонова из Дивногорска и ее коллега Александр Тимофеев из Кемерово. Молодые люди учатся в Красноярском художественном училище. Они сами готовили эскизы, которые потом утверждало жюри, а потом переносили рисунок на лед.

«Создавалась наша работа по воспоминаниям из любимых мультиков. Потратили много сил и времени. Плюс была дополнительная ночь — пришлось работать до пяти утра, чтобы доделать все детали. Объем работы был очень большой», — рассказали молодые люди, отметив, что это был прекрасный опыт. Для обоих участников этот фестиваль стал вторым опытом работы со льдом.

Конкурс «Волшебный лед Сибири» продолжится уже в новом, 2025 году. С 6 по 11 января свои произведения изо льда будут создавать профессионалы — мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутской области, Якутии и Республики Тыва, а также Китая, Белоруссии и Монголии. 7 января пройдет семейный конкурс.