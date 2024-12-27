«Ёлка семейных традиций»: фоторепортаж с открытия ледового городка в красноярском сквере Космонавтов

Главная елка Советского района в сквере Космонавтов всегда была одной из самых красивых и пожалуй, всегда конкурировала с главной городской. В этом году ледовый городок не стал исключением — он, как обычно, искрится прозрачным льдом и призывает всех жителей района веселой музыкой. Как прошло открытие елки — читайте на Newslab.

Еще до торжественного открытия елки в сквере Космонавтов было людно. Малышня на ледянках каталась на разнокалиберных горках, а их мамы дежурили внизу, чтобы вовремя подхватить их, освобождая дорогу другим. Для ребятишек сделали в этом году одну большую горку, которая может посоперничать по высоте и длине выката с горкой на главной елке городе. Вокруг нее установлены еще пять, включая одну, предназначенную для самых маленьких посетителей.

В центре городка установлено 44-метровое новогоднее дерево, а рядом — фотозона.

«Эта елка считается главной елкой Советского района. Когда красноярцы, по традиции, объезжают все городские елки, эту они не пропускают никогда. Она до сих пор известна, как кразовская елка. Для жителей очень важно, чтобы были горки, чтобы детям было где развлекаться, были ледовые лабиринты и фотозоны. И мы с нашими многолетними партнерами, компанией РУСАЛ, воплощаем это в жизнь», — рассказывает глава Советского района Елена Ланина.

На каждом из объектов городка вморожены в лед QR-коды, благодаря которым можно послушать музыку Петра Ильича Чайковского — отличный способ познакомить ребенка с классикой во время прогулки.

Праздник начинается с появлением на сцене двух забавных снеговиков. Веселые конкурсы и «зарядка» вовлекают детей и взрослых в атмосферу праздника и вот уже они кричат хором, зовут деда Мороза и его Снегурочку.

«Эта елка не просто добрая традиция, она семейная. Я со своими дочерьми и супругой каждый год обязательно участвую в открытии елки. В Советский район на это мероприятие обязательно стараются приехать не только местные жители, но и люди из других районов. Для нас это очень ценно», — поделился управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов.

Традицию создания новогоднего городка в сквере Космонавтов основанный Олегом Дерипаска РУСАЛ поддерживает уже больше 20 лет, ведь елка находится в районе, где проживает большинство работников Красноярского завода и их семей. В этом году праздники при поддержке РУСАЛа проходят под девизом " Вместе легко превратить зиму в праздник". И на открытии ёлки Советского района все ещё раз в этом убедились.

Елка не заставила себя долго уговаривать и вспыхнула праздничными огнями под веселые крики красноярцев. Значит, Новый год стал еще ближе. Пусть он принесет всем отличное настроение и желанные подарки.

Елка не заставила себя долго уговаривать и вспыхнула праздничными огнями под веселые крики красноярцев. Значит, Новый год стал еще ближе. Пусть он принесет всем отличное настроение и желанные подарки!